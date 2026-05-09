Καταπέλτης ο Ευ. Βενιζέλος: Το μεγάλο «λάθος» με την αρχειοθέτηση των υποκλοπών
«Βόμβα» Βενιζέλου με σοβαρές αιχμές για τη Δικαιοσύνη. Ο πρώην υπουργός εξηγεί γιατί το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν πρέπει να μείνει στο συρτάρι.
- Φτώχεια και κλιματική κρίση: Ο θανατηφόρος συνδυασμός στην Ευρώπη
- Κοινωνικός Τουρισμός: Πώς θα δείτε εάν είστε δικαιούχος
- Άγγιξε του 32 βαθμούς ο υδράργυρος στην Κρήτη – Νέα άνοδος της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα την ερχόμενη εβδομάδα
- Τραγωδία στην Κω – Νεκρός αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Σοβαρές νομικές ενστάσεις για τη διάταξη, με την οποία απορρίφθηκε η ανάσυρση της δικογραφίας των υποκλοπών από το αρχείο, διατύπωσε ο πρώην Ευάγγελος Βενιζέλος, μιλώντας στο 2o Συνέδριο του Επιστημονικού Συνδέσμου Δικηγόρων «Οι Ποινικολόγιοι» που διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη.
Επικαλούμενος το άρθρο 43 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, υποστήριξε ότι αρκεί να «αναφαίνονται» νέα στοιχεία ή περιστατικά για να δικαιολογείται επανεξέταση της υπόθεσης, χωρίς να έχουν προφανώς αποδειχθεί.
Τόνισε δε, ότι το ποινικό ακροατήριο αποτελεί τον κατεξοχήν χώρο ανάδειξης νέων στοιχείων και σημείωσε πως τα πρακτικά και το αποδεικτικό υλικό της δίκης, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, συγκροτούν έναν νέο, πληρέστερο φάκελο.
«Δεν έχουν αναφανεί στο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου νέα πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία και δεν γίνεται επίκληση αυτών από έχοντες έννομο συμφέρον, οι οποίοι μπορούν να είναι εγκαλούντες;» διερωτήθηκε, εκφράζοντας την άποψη ότι υπήρχε επαρκής βάση, ώστε να διαταχθεί περαιτέρω προκαταρκτική εξέταση.
Ο κ. Βενιζέλος στάθηκε στο ζήτημα της εξαίρεσης του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκαν οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. «Πιο πολύ με προβλημάτισε το πώς ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός της χώρας αντιλαμβάνεται και εφαρμόζει τα άρθρα 14 και επόμενα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για τους λόγους εξαίρεσης και για την υποχρέωση δήλωσης αποχής των δικαστικών προσώπων», επισήμανε.
Καταλήγοντας, τόνισε ότι η δοκιμασία του κράτους δικαίου αφορά πρωτίστως τη δικαστική εξουσία και ότι οι δικαστικοί λειτουργοί οφείλουν να λειτουργούν με θεσμική ουδετερότητα, πλήρη αιτιολόγηση και ουσιαστικό σεβασμό στις δικονομικές εγγυήσεις.
- Βόλφσμπουργκ – Μπάγερν Μονάχου 0-1: Οι Βαυαροί στέλνουν την ομάδα του Κουλιεράκη σε «παραμονής»
- Αναμνήσεις μίας πανδημίας: Γιατί ο φόβος και ο πανικός για τον Χανταϊό έρχονται πριν απ’ τις πληροφορίες
- Βαλένθια: «Αν δεν μετατεθεί ο αγώνας με την Μπασκόνια, θα αγωνιστούμε με την ομάδα Νέων»
- «Απλά γ@@@@ε με!» – Αθυρόστομη Σαρλίζ Θερόν, χωρίς λογοκρισία
- Παροξυσμός στο ΟΑΚΑ: Οι Metallica ξεσήκωσαν το κοινό παίζοντας «Ζορμπά» και «Τρύπες» [βίντεο]
- Χανιά: Νεκρή εντοπίστηκε 62χρονη στο Λουτράκι – Την αναζητούσε η οικογένεια της
- Συνεχίζεται το θρίλερ: Η βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα των playout της Super League (pic)
- Τι κάνει τους Ευρωπαίους να νιώθουν περήφανοι για τη χώρα τους; Σε τι προηγούνται οι Έλληνες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις