Σημαντική είδηση:
08.05.2026 | 12:43
Ομηρία σε τράπεζα στη Γερμανία – Άγνωστοι επιτέθηκαν σε χρηματαποστολή
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στέλνουν τον λογαριασμό του σκανδάλου στους αγρότες – «Ραβασάκια» για αχρεωστήτως καταβληθέντα
Agro-in 08 Μαΐου 2026, 12:57

Ραβασάκια από ΑΑΔΕ λαμβάνουν αγρότες για αναδρομικές επιστροφές ενισχύσεων που έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την εποχή του σκανδάλου - Το προβληματικό σύστημα

Ανθή Γεωργίου
Παίρνετε τη δουλειά πολύ προσωπικά; Η επιστήμη εξηγεί γιατί

Καζάνι που βράζει είναι για ακόμη μία φορά η ύπαιθρος και τα χωριά, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της χώρας να βρίσκονται στα «κάγκελα», καθώς η ΑΑΔΕ τα τελευταία 24ωρα προχωρά μαζικά στην αποστολή ειδοποιητηρίων για την επιστροφή αγροτικών ενισχύσεων που καταβλήθηκαν το 2023 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα ποσά που καλούνται να επιστρέψουν οι παραγωγοί φτάνουν σε ορισμένες περιπτώσεις έως και τα 2.500 ευρώ.

Ειδικότερα, τα μηνύματα άρχισαν να φτάνουν μαζικά τις τελευταίες ημέρες, με τους αγρότες σε όλη τη χώρα να διαπιστώνουν ότι καλούνται να επιστρέψουν χρήματα που αφορούν τις ενισχύσεις του έτους Ενιαίας Ενίσχυσης 2023 (ΕΑΕ 2023).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τα ειδοποιητήρια, οι απαιτήσεις επιστροφής βασίζονται σε διοικητικούς, επιτόπιους και διασταυρωτικούς ελέγχους, μέσω των οποίων διαπιστώθηκε –κατά την ΑΑΔΕ– μη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλεξιμότητας των ενισχύσεων.

Ωστόσο, η διαδικασία αυτή αμφισβητείται έντονα από τους ίδιους τους παραγωγούς, οι οποίοι κάνουν λόγο για ασαφή αιτιολόγηση και έλλειψη εξατομικευμένων στοιχείων στις ειδοποιήσεις όπως για παράδειγμα σε ποιο χωράφι παρουσιάζεται το πρόβλημα.

Όπως αναφέρουν εκπρόσωποι των αγροτών στον ΟΤ, η διαδικασία αυτή είναι η πρώτη ίσως εμπειρία που οι αγρότες συνειδητοποιούν την διαφορά με την έλευση της ΑΔΔΕ στο θέμα των πληρωμών. «Η είσπραξη προηγείται των πληρωμών, δηλαδή αντί ο ΟΠΕΚΕΠΕ -ΑΑΔΕ να ασχολείται με τις καθυστερούμενες πληρωμές ύψους κατά πολλούς άνω από 700 εκ ευρώ της είναι πιο προσφιλές να ασχολείται με τις εισπράξεις αχρεωστήτως για τα οποία μάλιστα μεγάλη ευθύνη φέρει ο ΟΠΕΚΕΠΕ».

Αμφισβητούν την αξιοπιστία των ελέγχων οι αγρότες

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται το σύστημα ελέγχου (monitoring), το οποίο –όπως είχε αναγνωριστεί και από τις αρχές το 2023– παρουσίασε σοβαρές δυσλειτουργίες. Για παράδειγμα, οι δορυφορικές απεικονίσεις δεν μπορούσαν να αποτυπώσουν με ακρίβεια τις εκτάσεις χορτολιβαδικών εκτάσεων, οδηγώντας τότε σε εναλλακτικές μεθόδους τεκμηρίωσης, όπως η χρήση δεδομένων από ψηφιακές πλατφόρμες χαρτογράφησης, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά.

Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα είναι στην αναδιανεμητική ενίσχυση. Στο νέο διασταυρωτικό έλεγχο φαίνεται ότι προστέθηκαν επί πλέον αγροκτήματα για τα οποία οι αγρότες δεν ζητούσαν ενίσχυση. Με την προσθήκη τους υπερέβησαν το όριο των εκτάσεων και καλούνται να επιστρέψουν 2.000 -3.000 ευρώ.

Σήμερα, ωστόσο, το ίδιο αυτό σύστημα χρησιμοποιείται ως βάση για την αναδρομική αναζήτηση χρημάτων, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.

Χαρακτηριστική είναι η αναφορά αγροτών, οι οποίοι όπως λένε στον ΟΤ, πρόκειται για «διπλή τιμωρία», καθώς πρώτα έλαβαν ενισχύσεις βάσει ενός προβληματικού μηχανισμού και τώρα καλούνται να τις επιστρέψουν για τα ίδια ακριβώς δεδομένα. «Πώς γίνεται ένα σύστημα που κρίθηκε προβληματικό τότε, να χρησιμοποιείται σήμερα για να ζητάει λεφτά πίσω;», σημειώνουν.

Επισημαίνουν δε, «δεν μπορεί κάθε φορά τα λάθη των συστημάτων να μεταφέρονται στις πλάτες των αγροτών».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευθεί, οι ενισχύσεις καθυστερούν και η ρευστότητα στην ύπαιθρο βρίσκεται σε οριακό σημείο. Σε περιοχές όπου η τοπική οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον αγροτικό τομέα, οι συνέπειες είναι ήδη ορατές με τους ανθρώπους της υπαίθρου να νιώθουν εγκαταλελειμμένοι.

Τι αναφέρει η ΑΑΔΕ για τις επιστροφές ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναλυτικά στο μήνυμα που λαμβάνουν οι παραγωγοί αναφέρονται τα εξής:

«Αγαπητή κυρία/κύριε,

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών, επιτόπιων και διασταυρωτικών μηχανογραφικών ελέγχων για τις αγροτικές ενισχύσεις έτους ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2023 (ΕΑΕ 2023), διαπιστώθηκε η μη συμμόρφωση σας με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις που αφορούν τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης ή της στήριξης.

Κατά συνέπεια προέκυψαν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, τα οποία πρέπει να επιστρέψετε σύμφωνα με το ισχύον ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.

Με την επιστολή αυτή, σας κοινοποιούμε την πρόσκληση επιστροφής αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβληθέντων ποσών στο πλαίσιο των παρεμβάσεων άμεσων ενισχύσεων ΕΑΕ 2023 (αρ. 5 ν.5104/2024 ΚΦΔ).

Μπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε την επίσημη Πρόσκληση μέσω της ψηφιακής εφαρμογής Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Ποσών της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Ενισχύσεων και Πληρωμών (ΓΔΕΛΕΠ) της ΑΑΔΕ, στη διεύθυνση https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/upap, ακολουθώντας στη συνέχεια τη διαδρομή Αχρεώστητα Βεβαίωση Οφειλών > Οικονομικό έτος 2026 > Ενημέρωση οφειλών

Επίσης, μέσω της εφαρμογής έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε έγγραφες παρατηρήσεις, στη διαδρομή Αχρεώστητα > Υποβολή έγγραφων παρατηρήσεων, επισυνάπτοντας αποδεικτικά στοιχεία, που υποστηρίζουν τις ενστάσεις σας.

Εάν έχετε ήδη τακτοποιήσεις τις υποχρεώσεις σας, παρακαλούμε αγνοήστε το παρόν μήνυμα.

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο και τη συνεργασία σας».

Πολιτικές αντιδράσεις

Το ζήτημα έχει ήδη λάβει πολιτικές διαστάσεις. Επτά βουλευτές της Νέας Αριστεράς κατέθεσαν σχετική ερώτηση στη Βουλή, ζητώντας διευκρινίσεις για τον αριθμό των παραγωγών που επηρεάζονται, το συνολικό ύψος των ποσών και –κυρίως– την έλλειψη σαφούς αιτιολόγησης στα ειδοποιητήρια.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι χωρίς συγκεκριμένη αναφορά στα αγροτεμάχια ή στις παραβάσεις, οι παραγωγοί αδυνατούν να ασκήσουν ουσιαστικά το δικαίωμα ένστασης και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη της διαδικασίας.

Economy
Πληθωρισμός: Αύξηση 5,4% τον Απρίλιο του 2026

Ευγενία Κοτρώτσιου
