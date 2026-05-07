Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 81-87: Στο Final-4 οι Μαδριλένοι και… περιμένουν τον Παναθηναϊκό

Η Ρεάλ νίκησε τη Χάποελ Τελ Αβίβ με 87-81, έκανε το 3-1 στη σειρά των playoffs και προκρίθηκε στο Final Four της Euroleague που θα γίνει στην Αθήνα!

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ρεάλ προκρίθηκε για 14η φορά στην ιστορία της σε Final Four και θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το 12ο τρόπαιο της στη διοργάνωση. Οι Μαδριλένοι θα κοντραριστούν στον ημιτελικό με το νικητή από το ζευγάρι των playoffs Παναθηναϊκός – Βαλένθια που αυτή τη στιγμή είναι στο 2-1 για τους πράσινους.

Για τη Ρεάλ, πέντε παίκτες ολοκλήρωσαν το ματς διψήφιοι, με τον Γκαρούμπα να αναδεικνύεται πρώτος σκόρερ (16 πόντοι, 6 ριμπάουντ) και ακολούθησαν Μαλεντόν (14 πόντοι, 4 ριμπάουντ), Καμπάσο (11 πόντοι, 6 ασίστ, 5 ριμπάουντ), Λάιλς (10 πόντοι) και Χεζόνια (14 πόντοι, 3 ασίστ, 3 ριμπάουντ).

Αναφορικά με τη Χάποελ, σπουδαία εμφάνιση έκανε ο Οτούρου που πάλεψε για τη Χάποελ 29 πόντους, 7 ριμπάουντ και 34 βαθμούς στην αξιολόγηση, έχοντας ως άξιο συμπαραστάτη τον Βάσα Μίσιτς που άγγιξε το triple double με (18 πόντοι, 11 ασίστ και 7ριμπάουντ).

Η Ρεάλ τα ηνία στο προβάδισμα στο πρώτο μέρος – «Καυτός» Οτούρου για τη Χάποελ

Η Ρεάλ παρατάχθηκε με τους Καμπάτσο, Αμπάλδε, Χεζόνια, Οκέκε στην πεντάδα, ενώ η Χάποελ ξεκίνησε το ματς με τους Μίτσιτς, Γουέινραϊτ, Οτούρου, Ράντολφ και Μπράιαντ.

Η ομάδα του Δημήτρη έκανε μία δυναμική εκκίνηση στο ματς, καθώς προηγήθηκε με 11-2 χάρη σε «ρεσιτάλ» του Οτούρου στην επίθεση. Η Ρεάλ μείωσε με τρίποντο του Καμπάτσο και δίποντο του Χεζόνια για το 13-9 και στη συνέχεια ο Οκέκε ισοφάρισε για τους Μαδριλένους (15-15).

Ακολούθησαν διαδοχικές εναλλαγές στο προβάδισμα και το δεκάλεπτο έκλεισε με τη Ρεάλ να προηγείται με 23-21 από δίποντο του Μαλεντόν.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η «βασίλισσα» με όπλο την επιθετική πολυφωνία κατάφερε να βρει λύσεις στο σκοράρισμα και διεύρυνε το προβάδισμά της. Ο Λάιλς με δίποντο έστειλε για πρώτη φορά τη διαφορά στο +10 (31-21). Στη συνέχεια η Χάποελ προσπάθησε να κάμψει την αντίσταση των Μαδριλένων με τρίποντο του Μίσιτς και κάρφωμα του Οτούρου (36-26), τρέχοντας ένα επιμέρους 5-0 σερί ο Σκαριόλο κάλεσε τάιμ άουτ για τη Ρεάλ 5:42 για το ημίχρονο.

Μετά το τάιμ άουτ, ο Μαλεντόν «έγραψε» το 39-26 για τη Ρεάλ, με τη Χάποελ να «κυνηγάει» στο σκορ και να κατεβάζει τη διαφορά στους 5 με βολές του Μπράιαν (39-34).

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με τη Ρεάλ να έχει τα ηνία στο προβάδισμα (46-36) και τον Οτούρου να μετράει ήδη 18 πόντους για τη Χάποελ!

Πάλεψε η Χάποελ στο δεύτερο μέρος

Με την έναρξη της τρίτης περιόδου η Χάποελ «πάλεψε» να μην αφήσει τη Ρεάλ να ξεφύγει στο σκορ. Με πόντους του Οτούρου και του Μίσιτς, οι Ισραηλινοί μείωσαν σε 47-54 στο 25′. Ωστόσο, η Ρεάλ δεν πτοήθηκε από το ξέσπασμα της ομάδας του Ιτούδη και διατήρησε το «μαξιλαράκι ασφαλείας» της και με σερί πόντους του Μαλεντόν το τρίτο δεκάλεπτο τελείωσε με τη Ρεάλ να διατηρεί το προβάδισμα (63-53).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Ρεάλ έφτασε ακόμη και στο +15 (70-55). Η εικόνα του παιχνιδιού δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε και η βασίλισσα πήρε με άνεση τη νίκη για το τελικό 87-81!

Τα δεκάλεπτα: 21-23, 36-46, 53-63, 81-87

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ιτούδης): Μότλι, Τζόουνς 9 (2/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Μπράιαντ 12 (1/8 δίποντα, 2/4 τρίποντα), Παλατίν, Τιμόρ, Έντουαρντς 10 (2/6 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Ράντολφ 3, Οντιάσε, Μίτσιτς 18 (3/7 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 11 ασίστ), Γουέινραϊτ, Οτούρου 29 (14/21 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Μάνταρ

Ρεάλ Μαδρίτης (Σκαριόλο): Λάιλς 10 (2/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα), Αμπάλδε, Καμπάσο 11 (2/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Οκίκι 7, Προσίντα, Χεζόνια 14 (3/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μάλεντον 14 (4/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ντεκ 2, Γκαρούμπα 16 (8/9 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Γιουλ, Φελίς 9 (4/5 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Λεν 4