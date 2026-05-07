Καλοκαίρι στο ΚΠΙΣΝ: Όλες οι εκδηλώσεις του φετινού προγράμματος
Culture Live 07 Μαΐου 2026, 09:29

Καλοκαίρι στο ΚΠΙΣΝ: Όλες οι εκδηλώσεις του φετινού προγράμματος

Συναυλίες, φεστιβάλ, θερινό σινεμά, sleepovers με πανσέληνο, DJ sets, υπαίθριες εικαστικές εκθέσεις και πολλά ακόμη συνθέτουν το φετινό πρόγραμμα.

Και αυτό το καλοκαίρι, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) λειτουργεί ως ένας καλοκαιρινός προορισμός σημείο αναφοράς στην Αθήνα, ένας τόπος συνάντησης και κοινής εμπειρίας, και προσκαλεί το κοινό σε ένα δυναμικό πρόγραμμα εκδηλώσεων.

Προβολές ταινιών και συναυλίες στο Πάρκο, DJ sets στο ηλιοβασίλεμα, sleepovers κάτω από το φως της πανσελήνου, αλλά και ευκαιρίες για άθληση και χαλάρωση, όλα μαζί συνθέτουν ένα καθημερινό ραντεβού με τον πολιτισμό, την ψυχαγωγία, την εκπαίδευση και την ευεξία που απευθύνεται σε κάθε ηλικία και κάθε ενδιαφέρον.

Με ελεύθερη είσοδο και πλήθος επιλογών, το καλοκαίρι στο ΚΠΙΣΝ είναι εδώ και είναι για όλες και όλους.

Park Your Cinema

Μιούζικαλ κάτω από τα αστέρια

Μάιος – Σεπτέμβριος

Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Επιμέλεια προγράμματος: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Είσοδος ελεύθερη

Από το Singin’ in the Rain μέχρι το Fame και το Mamma Mia!, ένα είναι βέβαιο: όταν τα λόγια δεν φτάνουν, αρχίζει η μουσική.

Park Your Cinema Kids

Ohana στο Πάρκο: Καλοκαιρινές ιστορίες για όλη την οικογένεια

Μάιος – Σεπτέμβριος

Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Επιμέλεια προγράμματος: Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας

Είσοδος ελεύθερη

Το φετινό Park Your Cinema Kids αντλεί την έμπνευσή του από το καλοκαιρινό σύμπαν του Lilo & Stitch, μιας ιστορίας για τη φιλία, την οικογένεια (ohana) και το πώς βρίσκουμε τη θέση μας στον κόσμο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ταινίες που διαδραματίζονται σε καλοκαιρινά σκηνικά: νησιά, παραλίες, βυθούς, κατασκηνώσεις και γειτονιές που αδειάζουν από σχολικές υποχρεώσεις και γεμίζουν ελευθερία.

Full Moon Sleepover

29 Ιουλίου, 21.00

Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Είσοδος ελεύθερη

Μια κινηματογραφική εμπειρία αφιερωμένη στον Steven Spielberg.

Από την αδρεναλίνη του Jaws και το δέος του Jurassic Park, έως την παιγνιώδη περιπέτεια του Hook, τη σκοτεινή ατμόσφαιρα του Poltergeist και τη χαρισματική αφήγηση του Catch Me Ιf You Can, ο Spielberg αποδεικνύει τη μοναδική του ικανότητα να συνδυάζει τεχνική δεξιοτεχνία με καθαρή κινηματογραφική απόλαυση.

Η βραδιά συμπληρώνεται με πλήθος παράλληλων δράσεων για μικρούς και μεγάλους.

Full Moon Film Marathon

28 Αυγούστου, 21.00

Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Είσοδος ελεύθερη

Κάτω από το φως της πανσελήνου του Αυγούστου, το ΚΠΙΣΝ αποτίνει κινηματογραφικό φόρο τιμής στον Stanley Kubrick.

Barbara Kruger: Άτιτλο (Περηφάνια και Περιφρόνηση) –

Untitled (Pride and Contempt)

Έως 1 Νοεμβρίου

Κανάλι & Εσπλανάδα

Είσοδος ελεύθερη

Επιμέλεια έκθεσης: Κατερίνα Σταθοπούλου

Έκθεση φωτογραφίας Μαζί, Ορατές

σε συνεργασία με το MOMUS-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

Έως 30 Ιουνίου

Περίμετρος Πάρκου Σταύρος Νιάρχος

Είσοδος ελεύθερη

Μουσική

Lullaby Project: Μουσική Πράξη

18 Μαΐου, 20.00

Εναλλακτική Σκηνή

Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονική προεγγραφή στο snfcc.org

In Orbit | Οφ δε ρέκορντ

10-11-12 Ιουλίου, 20.00

Θόλος

Είσοδος ελεύθερη

Sunset Frequencies

Ιούλιος-Σεπτέμβριος, 20.00

Κανάλι

Είσοδος ελεύθερη

Parklife: Beatles Symphonic

6 Σεπτεμβρίου, 21.00

Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Είσοδος ελεύθερη

Συμμετοχικές εκδηλώσεις: Άτομο, Κοινωνία, Περιβάλλον

Φεστιβάλ Κοινοτικών Χορωδιών

22-24 Μαΐου

Αγορά

Είσοδος ελεύθερη

Το Φεστιβάλ Κοινοτικών Χορωδιών είναι ένα διήμερο αφιερωμένο στη χορωδία ως μέσο συλλογικής έκφρασης, συνεργασίας και κοινής μουσικής εμπειρίας. Αναδεικνύει τη συλλογική φωνή και τη χορωδία ως ζωντανή κοινότητα ανθρώπων που συναντιούνται μέσα από τη μουσική.

Φέτος, πραγματοποιείται για πρώτη φορά και φιλοδοξεί να φέρει κοντά χορωδίες από όλη την Ελλάδα.

Common Grounds

15-17 Ιουλίου, 18:00-23:00

Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Είσοδος ελεύθερη

Υποστηρικτής φεστιβάλ: Ben & Jerry’s

Για δεύτερη χρονιά, το διαπολιτισμικό φεστιβάλ του ΚΠΙΣΝ φέρνει κοντά κοινότητες, οργανισμούς και δημιουργούς από διαφορετικές χώρες που ζουν και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Μέσα από ένα ανοιχτό και συμμετοχικό πρόγραμμα, δημιουργεί έναν χώρο συνάντησης, έκφρασης και συνεργασίας, όπου το κοινό γνωρίζει διαφορετικές κουλτούρες και συμμετέχει ενεργά σε κοινές εμπειρίες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαδραστικά εργαστήρια, μουσικές και χορευτικές performances, αφηγήσεις, καθώς και pop-up δράσεις στον δημόσιο χώρο.

SNFCC Green Weekend

19 και 20 Σεπτεμβρίου

Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Είσοδος ελεύθερη

Εργαστήρια

Με επίκεντρο το Πάρκο, τη φύση και τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις, το  πρόγραμμα των εργαστηρίων περιλαμβάνει ανανεωμένες προτάσεις, καινοτόμες πρακτικές και νέες συνεργασίες με καταξιωμένους πολιτιστικούς φορείς.

Τα εργαστήρια στοχεύουν στην ενίσχυση της δημιουργικότητας και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης καθώς και στην ουσιαστική συμμετοχή σε συλλογικές εμπειρίες μάθησης και ψυχαγωγίας. Το αναλυτικό πρόγραμμα των δράσεων θα ανακοινωθεί σύντομα.

Παράλληλα, τα εκπαιδευτικά εργαστήρια που πλαισιώνουν την έκθεση της Barbara Kruger και απευθύνονται τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες, συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα.

Αθλητισμός και Ευεξία

Από το καλοκαιρινό πρόγραμμα δεν λείπουν οι δημοφιλείς υπαίθριες δραστηριότητες, όπως το καγιάκ στο Κανάλι, η γιόγκα, το pilates και το Tai Chi στο Πάρκο, τα μαθήματα mini volley και mini basket για τα παιδιά και πολλές άλλες, που στοχεύουν στην ευεξία και την ενίσχυση της φυσικής κατάστασης.

Με ελεύθερη συμμετοχή και με φόντο το πανέμορφο τοπίο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, οι ενήλικες έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν την άσκηση στην καθημερινότητα τους και τα παιδιά να χαρούν το παιχνίδι και να έρθουν σε επαφή με πολλά διαφορετικά αθλήματα.

Δημόσιο Χρέος: Τι κέρδισε η Ελλάδα από το αγγλικό δικαστήριο;

Αναφορές ότι το Ιράν θα απαντήσει σήμερα στην πρόταση των ΗΠΑ

Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Άλλη μια δημοσιογράφος είναι πολύ κακή στη δουλεία της για τον Ντόναλντ Τραμπ – Τι τον εξόργισε
Άλλη μια δημοσιογράφος είναι πολύ κακή στη δουλεία της για τον Ντόναλντ Τραμπ – Τι τον εξόργισε

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «απαίσια» τη δημοσιογράφο Νόρα Ο’Ντόνελ, λέγοντας ότι «σχεδόν οποιαδήποτε γυναίκα από τον δρόμο θα μπορούσε να κάνει την ίδια δουλειά»

Μια πρώτη ματιά στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Κάιλι Μινόγκ
Γυμνές πόζες, έρωτες και καρκίνος: Μια πρώτη ματιά στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Κάιλι Μινόγκ

Μετά από 17 άλμπουμ, δύο βραβεία Grammy και πάνω από 80 εκατ. πωλήσεις δίσκων, η «πριγκίπισσα της ποπ» Κάιλι Μινόγκ επιστρέφει με ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή της

Ο Τζον Μάλκοβιτς έλαβε την κροατική υπηκοότητα
Ο Τζον Μάλκοβιτς έγινε... Κροάτης

Την κροατική υπηκοότητα έλαβε ο χολιγουντιανός ηθοποιός Τζον Μάλκοβιτς, η προγιαγιά και ο προπάππους του οποίου είχαν μεταναστεύσει στις ΗΠΑ από το Οζάλι της κεντρικής Κροατίας.

Τι πιστεύουν αληθινές σεξεργάτριες για το Euphoria;
Τι πιστεύουν αληθινές σεξεργάτριες για το Euphoria;

«Με την Κάσι και το OnlyFans, δεν νομίζω ότι έχουμε μια ειλικρινή απεικόνιση του πώς λειτουργεί πραγματικά η πλατφόρμα», λέει η Κέισι Κέι, performer ταινιών ενηλίκων για το Euphoria

Το Μουσείο Καζαντζάκη γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με ελεύθερη είσοδο και θεματική ξενάγηση
Το Μουσείο Καζαντζάκη γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με ελεύθερη είσοδο και θεματική ξενάγηση

«Ενώνοντας έναν Διαιρεμένο κόσμο με τα Μουσεία» είναι το φετινό εορταστικό θέμα, ενώ η ξενάγηση θα έχει τίτλο «Νίκος Καζαντζάκης: στις αποχρώσεις των ιδεών».

Το νέο trailer της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν είναι επικό
Ο Κύκλωπας, ο σατανικός Αντίνοος και η μάχη με τους Θεούς - Το νέο trailer της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν είναι επικό

Κάτι περισσότερο από δύο μήνες έμειναν μέχρι να βγει στις σκοτεινές αίθουσες η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν και ο γνωστός δημιουργός μας έδωσε μια γεύση από όλα όσα θα δούμε

«Σ’ αγαπώ, πατέρα, αλλά μισώ όσα εκπροσωπείς»: Από την ελίτ στον IRA η «περήφανα ένοχη» Ρόουζ Ντάγκντεϊλ
«Σ’ αγαπώ, πατέρα, αλλά μισώ όσα εκπροσωπείς»: Από την ελίτ στον IRA η «περήφανα ένοχη» Ρόουζ Ντάγκντεϊλ

Από τα σαλόνια της ελίτ στον IRA, η Ρόουζ Ντάγκντεϊλ γύρισε την πλάτη στην τάξη της και βρέθηκε σε βομβιστικές επιθέσεις και μια ιστορική ληστεία τέχνης

Το φιλμ Electroma των Daft Punk γιορτάζει 20 χρόνια ζωής
Τα ρομπότ επιστρέφουν - Το φιλμ Electroma των Daft Punk γιορτάζει 20 χρόνια ζωής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα

Δύο δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της, η ταινία Electroma των Daft Punk απέκτησε μια βελτιωμένη έκδοση που θα προβληθεί στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα

Δορυφορικές εικόνες εκθέτουν τις ΗΠΑ: Το Ιράν έπληξε πολύ περισσότερους στόχους απ’ όσους είχαν ανακοινωθεί
Δορυφορικές εικόνες εκθέτουν τις ΗΠΑ: Το Ιράν έπληξε πολύ περισσότερους στόχους απ’ όσους είχαν ανακοινωθεί

Περισσότερες από τις μισές ζημιές που προκάλεσε το Ιράν και εξέτασε η Washington Post σημειώθηκαν στην έδρα του 5ου Στόλου και στις τρεις βάσεις στο Κουβέιτ.

Κβίτσα Κβαρατσέλια: Santa… Kvaradona
Santa… Kvaradona

Ο Κβίτσα Κβαρατσέλια είναι ο βασιλιάς της Ευρώπης. Με αποδείξεις…

Ο Τσίπρας αρχίζει τις πολιτικές συγκεντρώσεις: Το οργανωτικό στην πρώτη γραμμή – με το νέο κόμμα ανοίγει και το μητρώο μελών
Ο Τσίπρας αρχίζει τις πολιτικές συγκεντρώσεις: Το οργανωτικό στην πρώτη γραμμή – με το νέο κόμμα ανοίγει και το μητρώο μελών

Κομματικού χαρακτήρα πλέον οι εκδηλώσεις με ομιλητή τον πρώην πρωθυπουργό, στο Χαλάνδρι η πρώτη συγκέντρωση την επόμενη Δευτέρα.

Η επιτομή του κουλ, αυτοσαρκασμός κι ευφυΐα – Ο Τζορτζ Κλούνεϊ έγινε 65
Η επιτομή του κουλ, αυτοσαρκασμός κι ευφυΐα - Ο Τζορτζ Κλούνεϊ έγινε 65

Ο Κλούνεϊ, δύο φορές «Sexiest Man Alive» γιόρτασε τα 65α γενέθλιά του στις 6/5 -αρχικά του δίνουμε τα συγχαρητήριά μας και στη συνέχεια ανατρέχουμε σε μια σχετικά παλιότερη συνέντευξη του Ramp Style

ΠΑΣΟΚ: Όλο το παρασκήνιο του Πολιτικού Συμβουλίου – Η στρατηγική Ανδρουλάκη, η «μάχη» της διεύρυνσης και τα στιγμιότυπα
ΠΑΣΟΚ: Όλο το παρασκήνιο του Πολιτικού Συμβουλίου – Η στρατηγική Ανδρουλάκη, η «μάχη» της διεύρυνσης και τα στιγμιότυπα

Θετικό ήταν το κλίμα στην πρώτη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να εξαπολύει δριμύ κατηγορώ κατά της ΝΔ, ενώ η διεύρυνση, η τετραήμερη εργασία και η εκλογική ετοιμότητα βρέθηκαν στο επίκεντρο.

Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα
Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής - Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Ιδιαίτερη μεγάλη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στο ρεύμα καθόδου από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Αιγάλεω - Καθυστερήσεις έως 20΄ στην Αττική Οδό

Από τον Άιχμαν στους «νέους Nαζί»: Η συζήτηση για τη θανατική ποινή στο Ισραήλ παίρνει νέα τροπή
Από τον Άιχμαν στους «νέους Nαζί»: Η συζήτηση για τη θανατική ποινή στο Ισραήλ παίρνει νέα τροπή

Η μετατόπιση του τιμωρητικού λόγου αποκαλύπτει μια διαδικασία, όπου το Ισραήλ εγκαταλείπει την εικόνα του ως παγκόσμιου θύματος και υιοθετεί τη στάση ενός περιφερειακού τυράννου, σύμφωνα με τη Haaretz

Συνεδρίαση ΚΟ ΝΔ: Πίσω από το «παραβάν» της συνταγματικής αναθεώρησης επιχειρεί ο Μητσοτάκης να κρύψει τη δυσαρέσκεια των βουλευτών
Συνεδρίαση ΚΟ ΝΔ: Πίσω από το «παραβάν» της συνταγματικής αναθεώρησης επιχειρεί ο Μητσοτάκης να κρύψει τη δυσαρέσκεια των βουλευτών

Τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση ρίχνει ο Κυρ. Μητσοτάκης στη σημερινή συνεδρίαση της Κ.Ο., σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον χώρο και την ένταση της κριτικής των δυσαρεστημένων βουλευτών του. Με καρότο εξευμενισμού και μαστίγιο οριοθέτησης της γκρίνιας, εκδηλώνει το Μαξίμου την νευρικότητά του μπροστά στη διάχυτη δυσαρέσκεια στην Κ.Ο.

Τετραήμερη εργασία: Ανεδαφική ιδέα ή εφικτή πρόταση;
Τετραήμερη εργασία: Ανεδαφική ιδέα ή εφικτή πρόταση;

Τελικά γίνεται ή δε γίνεται να εφαρμοστεί τετραήμερη εργασία και 35ωρο-32ωρο στην Ελλάδα; Η κυβέρνηση το απορρίπτει, οι κοινωνικοί εταίροι δυσπιστούν. Ωστόσο τα διεθνή δεδομένα είναι ενθαρρυντικά.

Υπόθεση Έπσταϊν: Στο στόχαστρο ο υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ – «Είναι παθολογικός ψεύτης» λένε οι Δημοκρατικοί
Υπόθεση Έπσταϊν: Στο στόχαστρο ο υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ – «Είναι παθολογικός ψεύτης» λένε οι Δημοκρατικοί

«Απέφευγε να δώσει απαντήσεις, ήταν νευρικός, ήταν ανέντιμος» τόνισαν στελέχη των Δημοκρατικών, ζητώντας από τον υπουργό να παραιτηθεί.

Αναφορές ότι το Ιράν θα απαντήσει σήμερα στην πρόταση των ΗΠΑ – Συνεχίζονται οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο
Αναφορές ότι το Ιράν θα απαντήσει σήμερα στην πρόταση των ΗΠΑ – Συνεχίζονται οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο

Ο Τραμπ δήλωσε ότι «είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία» με το Ιράν - Η Τεχεράνη, ανέφερε ότι η πρόταση των ΗΠΑ βρίσκεται ακόμη «υπό εξέταση» - Το Ισραήλ βομβάρδισε τη Βηρυτό για πρώτη φορά από την έναρξη της εκεχειρίας - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

