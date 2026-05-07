Fuel Pass: Ο «κουμπαράς» των 50 ευρώ που σε αξία καυσίμου δεν καλύπτει ούτε το μισό ποσό
Οικονομικές Ειδήσεις 07 Μαΐου 2026, 22:00

Fuel Pass: Ο «κουμπαράς» των 50 ευρώ που σε αξία καυσίμου δεν καλύπτει ούτε το μισό ποσό

Απέναντι στην ενεργειακή κρίση η ελληνική κυβέρνηση έχει επιλέξει την επιδοματική πολιτική «μοιράζοντας» Fuel Pass μερικών δεκάδων ευρώ που βγάζει από τη μια «τσέπη» για να τα βάλει στην άλλη. Πόσο κοστίζει το καύσιμο και πόσο οι φόροι;

Στράτος Ιωακείμ
Απέναντι στην συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση η κυβέρνηση επέλεξε τη χορήγηση του Fuel Pass ως ένα στοχευμένο και δημοσιονομικά ανεκτό μέτρο. Ένα προσωρινό επίδομα που δίνει μια μικρή ανάσα στους καταναλωτές αλλά δεν επιλύει το πρόβλημα με τις διαδοχικές ανατιμήσεις να έχουν ουσιαστικά σχεδόν «καταπιεί» το όφελος.

H υψηλή φορολογία, μέσω του ΕΦΚ και του ΦΠΑ, επιβαρύνει την τελική τιμή περισσότερο από την ίδια την αξία του προϊόντος. Παρά τις προτάσεις για γενναία μείωση των φόρων, η πολιτική ηγεσία εμμένει στα επιδόματα, τα οποία όμως δεν αντιμετωπίζουν τη ρίζα του προβλήματος

Με τις τιμές στη εγχώρια αγορά να παραμένουν «τσιμπημένες» καθώς η μέση τιμή της αμόλυβδης (95 οκτανίων) έχει ξεπεράσει προ πολλού τα δύο ευρώ το λίτρο, στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης σχεδιάζουν να ρίξουν ακόμα 130 εκατ. ευρώ, σε ορίζοντα δύο μηνών, για ανανέωση της «κάρτας-χαρτζιλίκι».

Πόσο καύσιμο βάζουν στο ρεζερβουάρ τα 50 ευρώ

Όμως, η «ακτινογραφία» του Fuel Pass των 50 ευρώ αποκαλύπτει μια ενδιαφέρουσα (αν και κάπως πικρή για την τσέπη) πραγματικότητα: όταν γεμίζουμε το ρεζερβουάρ, το μεγαλύτερο μέρος του ποσού δεν πηγαίνει στο καύσιμο, αλλά στο κράτος μετατρέποντας τις επιδοτήσεις σε απλή ανακύκλωση κρατικών εσόδων.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμόλυβδη βενζίνη αποτελεί το βασικό καύσιμο για σχεδόν οκτώ στους δέκα Έλληνες περισσότερα από 5,1 εκατομμύρια αυτοκίνητα γεμίζουν τα ρεζερβουάρ τους με τον κατεργασμένο «μαύρο χρυσό».

Εκτός όμως από τις διαρκείς αυξήσεις οι οδηγοί οχημάτων θερμικών κινητήρων βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ακόμη επιβαρυντική πραγματικότητα, καθώς οι φόροι στα καύσιμα ξεπερνούν πλέον την καθαρή αξία του προϊόντος.

Με μέση τιμή τα 2,092 €/λίτρο (06/05/2026) αγοράζεις ακριβώς 23,90 λίτρα βενζίνης. Η καθαρή αξία του καυσίμου δεν ξεπερνά τα 24 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό αφορά τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον ΦΠΑ.

«Φωνές» για πραγματικές μειώσεις

Με τον ΕΦΚ να αποτελεί «θηλιά» για τους καταναλωτές, πρατηριούχοι και καταναλωτικές οργανώσεις έχουν προτείνει επανειλημμένα τη μείωση του (για την αμόλυβδη είναι 0,70 € ανά λίτρο) ζητώντας από την κυβέρνηση να υιοθετήσει πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών που έχουν προχωρήσει σε παρεμβάσεις.

Οι προτάσεις δεν έχουν εισακουστεί με την κυβέρνηση να συνεχίζει να γεμίζει τα κρατικά ταμεία και να επιστρέφει ένα μέρος των χρημάτων αυτό υπό μορφή επιδοτήσεων. Στο μεταξύ, σύμφωνα με ανεπίσημους υπολογισμούς η περιορισμένη προσέλευση δικαιούχων του Fuel Pass στη διαδικασία χορήγησης του έφερε στα δημόσια ταμεία μία εξοικονόμηση της τάξης των 27 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες του OT από την μέχρι τώρα επεξεργασία των στοιχείων οι αιτήσεις για τη χορήγηση του επιδόματος για τους μήνες Απρίλιος – Μάιος (2026) ήταν 2.655.437 και έχουν πληρωθεί 2.432.475. Με βάση την τωρινή εικόνα η απόκλιση από τις εκτιμήσεις τις κυβέρνησης για 3,1 εκατ. δικαιούχους είναι 667.525.

Δεν επαρκούν οι επιδοτήσεις τύπου Fuel Pass

Παράγοντες της αγοράς έχουν επισημάνει επανειλημμένα ότι οι επιδοτήσεις δεν επαρκούν για να ανακουφίσουν ουσιαστικά τους καταναλωτές, καθώς δεν αντιμετωπίζουν τη βασική αιτία της ακρίβειας, που είναι οι διεθνείς τιμές ενέργειας. Αντίθετα, λειτουργούν ως προσωρινή ανακούφιση.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως το αυξημένο κόστος των καυσίμων δεν μένει μόνο στο ρεζερβουάρ· μεταφέρεται άμεσα στα προϊόντα στο ράφι λόγω των μεταφορικών, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο πληθωρισμού.

Ασανσέρ οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή της απάντησης του Ιράν
Μέση Ανατολή 07.05.26

Ασανσέρ οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή της απάντησης του Ιράν

Ενώ η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι αβέβαιη, «η δυναμική κινείται προς μια καλή κατεύθυνση» και οι αγορές την έχουν λάβει υπόψη, εξηγεί ο επικεφαλής οικονομολόγος της Lombard Odier

Τζούλη Καλημέρη
Μπορεί να παραλύσουν οι πτήσεις παγκοσμίως; Το σενάριο της ενεργειακής κρίσης
Διεθνής Οικονομία 07.05.26

Μπορεί να παραλύσουν οι πτήσεις παγκοσμίως; Το σενάριο της ενεργειακής κρίσης

Τι θα συνέβαινε αν το πετρέλαιο γινόταν ξαφνικά δυσεύρετο σε παγκόσμια κλίμακα; Αν και η πλήρης εξάντληση παραμένει απίθανη, μια παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτίναξη τιμών, ελλείψεις καυσίμων και μαζικές ανατροπές στις αερομεταφορές.

Γεωργία Κανδρή
Τετραήμερη εργασία: Ανεδαφική ιδέα ή εφικτή πρόταση;
35ωρο-32ωρο 07.05.26

Τετραήμερη εργασία: Ανεδαφική ιδέα ή εφικτή πρόταση;

Τελικά γίνεται ή δε γίνεται να εφαρμοστεί τετραήμερη εργασία και 35ωρο-32ωρο στην Ελλάδα; Η κυβέρνηση το απορρίπτει, οι κοινωνικοί εταίροι δυσπιστούν. Ωστόσο τα διεθνή δεδομένα είναι ενθαρρυντικά.

Ομόλογα: Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες
Ομόλογα 07.05.26

Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες

Οι αποδόσεις παρακολουθούνται καθημερινά, οι εκδόσεις σχεδιάζονται με μεγαλύτερη προσοχή και οι δημοσιονομικές αποφάσεις αξιολογούνται υπό το πρίσμα της αντίδρασης των επενδυτών

Αλέξανδρος Κλώσσας
Στον αέρα 7.000 δικαιούχοι για το Σπίτι μου 2 μετά το πρόωρο τέλος από την κυβέρνηση
Στον αέρα 07.05.26

Στον αέρα 7.000 δικαιούχοι για το Σπίτι μου 2 μετά το πρόωρο τέλος από την κυβέρνηση

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει κύμα οργής καθώς οικογένειες και νέα ζευγάρια τρέχουν να προλάβουν τις ασφυκτικές προθεσμίες, με τον φόβο ότι θα χαθούν οι προκαταβολές

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί ζητούν από την κυβέρνηση να πάρει θέση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ
Κόσμος 07.05.26

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί ζητούν από την κυβέρνηση να πάρει θέση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ

Βουλευτές της αριστερής τάσης των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, ζητούν επίσημη ενημέρωση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ το οποίο δεν τελεί υπό έλεγχο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.

Σύνταξη
Bridgerton και The Sims 4 ενώνουν τις δυνάμεις τους: Νέα δωρεάν αντικείμενα, ρούχα και αίθουσες χορού
Culture Live 07.05.26

Bridgerton και The Sims 4 ενώνουν τις δυνάμεις τους: Νέα δωρεάν αντικείμενα, ρούχα και αίθουσες χορού

Το σύμπαν του Bridgerton μπαίνει στο The Sims 4, με δωρεάν ανταμοιβές, νέα αντικείμενα και πακέτα εμπνευσμένα από τους χορούς, τα κοστούμια και την αισθητική της σειράς.

Σύνταξη
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 81-87: Στο Final-4 οι Μαδριλένοι και… περιμένουν τον Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 07.05.26

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 81-87: Στο Final-4 οι Μαδριλένοι και… περιμένουν τον Παναθηναϊκό

Η Ρεάλ νίκησε στο 2ο ματς που έγινε στη Βουλγαρία τη Χάποελ Τελ Αβίβ (87-81) και με 3-1 στις νίκες πέρασε στο Final-4 της Αθήνας εκεί όπου θα αντιμετωπίσει είτε τον Παναθηναϊκό είτε τη Βαλένθια.

Σύνταξη
Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για τον 12χρονο μετά το πολύωρο χειρουργείο – Πώς συνέβη το ατύχημα με το πατίνι
Ελλάδα 07.05.26

Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για τον 12χρονο μετά το πολύωρο χειρουργείο – Πώς συνέβη το ατύχημα με το πατίνι

Η επέμβαση διήρκησε περίπου 3,5 ώρες, με τους νευροχειρουργούς να αντιμετωπίζουν τις σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη το παιδί μετά τη σφοδρή σύγκρουση με το αυτοκίνητο

Σύνταξη
Χανταϊός στην Ελλάδα: Από την επιδημία του 1985 μέχρι σήμερα
Ο ιός των τρωκτικών 07.05.26

Όταν ο χανταϊός χτύπησε τα Ιωάννινα

Παρότι η Ήπειρος γνώρισε μια ανησυχητική επιδημία χανταϊού τη δεκαετία του '80, τα σημερινά στοιχεία είναι καθησυχαστικά, αποδεικνύοντας πως ο επικίνδυνος ιός των τρωκτικών καταγράφεται πλέον εξαιρετικά σπάνια στην Ελλάδα

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Εκλέχθηκαν τα νέα μέλη της ΕΔΕΚΑΠ – Πρόεδρος ο Κόκκιας, αντιπρόεδρος η Ζούπη
Επιτροπή Δεοντολογίας 07.05.26

Εκλέχθηκαν τα νέα μέλη της ΕΔΕΚΑΠ του ΠΑΣΟΚ - Πρόεδρος ο Κόκκιας, αντιπρόεδρος η Ζούπη

Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας συνεδρίασαν παρουσία του γραμματέα της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Γιάννη Βαρδακαστάνη με θέμα τη συγκρότηση σε σώμα της ΕΔΕΚΑΠ και την ανάδειξη προέδρου και αντιπροέδρου

Σύνταξη
Στον Αστακό το θαλάσσιο drone «φάντασμα» που εντοπίστηκε στη Λευκάδα – Η προέλευση του και η άγνωστη αποστολή του
Ελλάδα 07.05.26

Στον Αστακό το θαλάσσιο drone «φάντασμα» που εντοπίστηκε στη Λευκάδα – Η προέλευση του και η άγνωστη αποστολή του

Ο ψαράς που το εντόπισε στη Λευκάδα κάλεσε αμέσως το Λιμενικό Σώμα που περισυνέλεξε το σκάφος «φάντασμα» προκειμένου να το παραδώσει στο Πολεμικό Ναυτικό.

Σύνταξη
Σάκκαρη: ««Θέλω να επιστρέψω ανάμεσα στις καλύτερες, δεν είμαι χαρούμενη εκεί που βρίσκομαι τώρα»
Άλλα Αθλήματα 07.05.26

Σάκκαρη: ««Θέλω να επιστρέψω ανάμεσα στις καλύτερες, δεν είμαι χαρούμενη εκεί που βρίσκομαι τώρα»

Η Μαρία Σάκκαρη στοχεύει στην επιστροφή της στην πρώτη 10άδα του παγκόσμιου τένις, εκεί που βρισκόταν για αρκετά χρόνια, όπως τόνισε σε δηλώσεις της.

Σύνταξη
Με… Ro-Ro η Ευρώπη αναζητά εμπορική «έξοδο» από το Ορμούζ
Έτοιμες οι εναλλακτικές 07.05.26

Με… Ro-Ro η Ευρώπη αναζητά εμπορική «έξοδο» από το Ορμούζ

Αίγυπτος και Ιταλία προωθούν έναν νέο εμπορικό διάδρομο που συνδυάζει θαλάσσιες και χερσαίες μεταφορές, με στόχο να μειωθεί η εξάρτηση από το στρατηγικό πέρασμα του Περσικού Κόλπου

Γεώργιος Μαζιάς
Εκρήξεις στο Ιράν στην παράκτια πόλη – λιμάνι του Μπάνταρ Αμπάς και στην νήσο Κεσμ
«Ανταλλαγή πυρών» 07.05.26 Upd: 23:22

Εκρήξεις στο Ιράν στην παράκτια πόλη – λιμάνι του Μπάνταρ Αμπάς και στην νήσο Κεσμ

Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαιώνουν εκρήξεις στις περιοχές του Μπαντάρ Αμπάς, στην νήσο Κεσμ και πολύ ισχυρές εκρήξεις στην πόλη Λαράκ.

Δήμαρχος Ηρακλείου: «Ξεπερασμένο το Γεντί Κουλέ για τον ΟΦΗ – Χρειάζεται γήπεδο σε ικανή έκταση»
Ποδόσφαιρο 07.05.26

Δήμαρχος Ηρακλείου: «Ξεπερασμένο το Γεντί Κουλέ για τον ΟΦΗ – Χρειάζεται γήπεδο σε ικανή έκταση»

Οι δηλώσεις που έκανε στο κρατικό ραδιόφωνο ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, με τις οποίες τόνισε την ανάγκη κατασκευής νέου γηπέδου για τον ΟΦΗ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ μελετά να ξεκινήσει ξανά το Σχέδιο Ελευθερία – Οι χώρες του Κόλπου επιτρέπουν τη χρήση βάσεών τους
Μέση Ανατολή 07.05.26

Ο Τραμπ μελετά να ξεκινήσει ξανά το Σχέδιο Ελευθερία – Οι χώρες του Κόλπου επιτρέπουν τη χρήση βάσεών τους

Σύμφωνα με τη WSJ, η πρόσβαση των ΗΠΑ στις σαουδαραβικές βάσεις αποκαταστάθηκε και ο Αμερικανός πρόεδρος είναι έτοιμος να θέσει σε εφαρμογή το Σχέδιο Ελευθερία. Προηγήθηκε κλήση με τον πρίγκιπα διάδοχο στο Ριάντ.

Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ
Conference League 07.05.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο
Conference League 07.05.26

LIVE: Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο

LIVE: Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Ρίτας – Τενερίφη 87-69: Οι Λιθουανοί έκαναν… πάρτι και προκρίθηκαν στον τελικό του BCL
Μπάσκετ 07.05.26

Ρίτας – Τενερίφη 87-69: Οι Λιθουανοί έκαναν… πάρτι και προκρίθηκαν στον τελικό του BCL

Η Ρίτας ήταν κυρίαρχη σε όλη τη διάρκεια του ματς φτάνοντας σε μία εντυπωσιακή επικράτηση και πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλό τους για το μεγάλο παιχνίδι του Σαββάτου (9/5, 21:00)

Σύνταξη
LIVE: Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 07.05.26

LIVE: Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Europa League. Τηλεοπτικά από ΑΝΤ1 και COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Φράιμπουργκ – Μπράγκα
Europa League 07.05.26

LIVE: Φράιμπουργκ – Μπράγκα

LIVE: Φράιμπουργκ – Μπράγκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φράιμπουργκ – Μπράγκα για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Δένδιας από Λισαβόνα: Εξαιρετικές οι σχέσεις Ελλάδας-Πορτογαλίας, με έμφαση στις συνεργασίες στην Άμυνα
ΥΠΑΜ 07.05.26

Δένδιας από Λισαβόνα: Εξαιρετικές οι σχέσεις Ελλάδας-Πορτογαλίας, με έμφαση στις συνεργασίες στην Άμυνα

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε κατά τη συνάντησή του με τον Πορτογάλο ομόλογό του «στον ανοιχτό χαρακτήρα των συζητήσεων», οι οποίες, όπως είπε, «αντικατοπτρίζουν τις εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ της Πορτογαλίας και της Ελλάδας.

Σύνταξη
LIVE: Μάλαγα – ΑΕΚ
Μπάσκετ 07.05.26

LIVE: Μάλαγα – ΑΕΚ

LIVE: Μάλαγα – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάλαγα – ΑΕΚ για τα ημιτελικά του Final Four του BCL. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
