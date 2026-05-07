Απέναντι στην συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση η κυβέρνηση επέλεξε τη χορήγηση του Fuel Pass ως ένα στοχευμένο και δημοσιονομικά ανεκτό μέτρο. Ένα προσωρινό επίδομα που δίνει μια μικρή ανάσα στους καταναλωτές αλλά δεν επιλύει το πρόβλημα με τις διαδοχικές ανατιμήσεις να έχουν ουσιαστικά σχεδόν «καταπιεί» το όφελος.

H υψηλή φορολογία, μέσω του ΕΦΚ και του ΦΠΑ, επιβαρύνει την τελική τιμή περισσότερο από την ίδια την αξία του προϊόντος. Παρά τις προτάσεις για γενναία μείωση των φόρων, η πολιτική ηγεσία εμμένει στα επιδόματα, τα οποία όμως δεν αντιμετωπίζουν τη ρίζα του προβλήματος

Με τις τιμές στη εγχώρια αγορά να παραμένουν «τσιμπημένες» καθώς η μέση τιμή της αμόλυβδης (95 οκτανίων) έχει ξεπεράσει προ πολλού τα δύο ευρώ το λίτρο, στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης σχεδιάζουν να ρίξουν ακόμα 130 εκατ. ευρώ, σε ορίζοντα δύο μηνών, για ανανέωση της «κάρτας-χαρτζιλίκι».

Πόσο καύσιμο βάζουν στο ρεζερβουάρ τα 50 ευρώ

Όμως, η «ακτινογραφία» του Fuel Pass των 50 ευρώ αποκαλύπτει μια ενδιαφέρουσα (αν και κάπως πικρή για την τσέπη) πραγματικότητα: όταν γεμίζουμε το ρεζερβουάρ, το μεγαλύτερο μέρος του ποσού δεν πηγαίνει στο καύσιμο, αλλά στο κράτος μετατρέποντας τις επιδοτήσεις σε απλή ανακύκλωση κρατικών εσόδων.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμόλυβδη βενζίνη αποτελεί το βασικό καύσιμο για σχεδόν οκτώ στους δέκα Έλληνες περισσότερα από 5,1 εκατομμύρια αυτοκίνητα γεμίζουν τα ρεζερβουάρ τους με τον κατεργασμένο «μαύρο χρυσό».

Εκτός όμως από τις διαρκείς αυξήσεις οι οδηγοί οχημάτων θερμικών κινητήρων βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ακόμη επιβαρυντική πραγματικότητα, καθώς οι φόροι στα καύσιμα ξεπερνούν πλέον την καθαρή αξία του προϊόντος.

Με μέση τιμή τα 2,092 €/λίτρο (06/05/2026) αγοράζεις ακριβώς 23,90 λίτρα βενζίνης. Η καθαρή αξία του καυσίμου δεν ξεπερνά τα 24 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό αφορά τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον ΦΠΑ.

«Φωνές» για πραγματικές μειώσεις

Με τον ΕΦΚ να αποτελεί «θηλιά» για τους καταναλωτές, πρατηριούχοι και καταναλωτικές οργανώσεις έχουν προτείνει επανειλημμένα τη μείωση του (για την αμόλυβδη είναι 0,70 € ανά λίτρο) ζητώντας από την κυβέρνηση να υιοθετήσει πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών που έχουν προχωρήσει σε παρεμβάσεις.

Οι προτάσεις δεν έχουν εισακουστεί με την κυβέρνηση να συνεχίζει να γεμίζει τα κρατικά ταμεία και να επιστρέφει ένα μέρος των χρημάτων αυτό υπό μορφή επιδοτήσεων. Στο μεταξύ, σύμφωνα με ανεπίσημους υπολογισμούς η περιορισμένη προσέλευση δικαιούχων του Fuel Pass στη διαδικασία χορήγησης του έφερε στα δημόσια ταμεία μία εξοικονόμηση της τάξης των 27 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες του OT από την μέχρι τώρα επεξεργασία των στοιχείων οι αιτήσεις για τη χορήγηση του επιδόματος για τους μήνες Απρίλιος – Μάιος (2026) ήταν 2.655.437 και έχουν πληρωθεί 2.432.475. Με βάση την τωρινή εικόνα η απόκλιση από τις εκτιμήσεις τις κυβέρνησης για 3,1 εκατ. δικαιούχους είναι 667.525.

Δεν επαρκούν οι επιδοτήσεις τύπου Fuel Pass

Παράγοντες της αγοράς έχουν επισημάνει επανειλημμένα ότι οι επιδοτήσεις δεν επαρκούν για να ανακουφίσουν ουσιαστικά τους καταναλωτές, καθώς δεν αντιμετωπίζουν τη βασική αιτία της ακρίβειας, που είναι οι διεθνείς τιμές ενέργειας. Αντίθετα, λειτουργούν ως προσωρινή ανακούφιση.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως το αυξημένο κόστος των καυσίμων δεν μένει μόνο στο ρεζερβουάρ· μεταφέρεται άμεσα στα προϊόντα στο ράφι λόγω των μεταφορικών, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο πληθωρισμού.