Capital Clean Energy Carriers: Παραλαβή και δεύτερου πλοίου μεταφοράς LCO2/πολλαπλών αερίων

Οικονομικές Ειδήσεις 07 Μαΐου 2026, 19:13

Καθαρά κέρδη 18,3 εκατ. δολαρίων ανακοίνωσε για το πρώτο 3μηνο του 2026  – Επίσπευση της παράδοσης τριών νέων πλοίων μεταφοράς LNG

Tα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2026, ανακοίνωσε η εισηγμένη στον Nasdaq διεθνής ναυτιλιακή εταιρεία ποντοπόρων πλοίων Capital Clean Energy Carriers Corp.

Ειδικότερα τα έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στα 98,0 εκατ. δολάρια, ενώ τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 18,3 εκατ. δολάρια. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η Εταιρεία ολοκλήρωσε επιτυχώς την έκδοση επταετούς ομολογιακού δανείου ύψους 250,0 εκατ. ευρώ, με τις ομολογίες να εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Παράλληλα, προχώρησε σε συμφωνία αποεπένδυσης ποσοστού 49% από το πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου Amore Mio I μέσω της σύστασης κοινοπραξίας με θυγατρική του Ομίλου BGN, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μακροχρόνια ναύλωση διάρκειας δέκα ετών.

Επιπλέον, παρέλαβε το δεύτερο πλοίο μεταφοράς LCO2/πολλαπλών αερίων με την ονομασία Amadeus, ενώ επισπεύστηκε και η παράδοση τριών υπό ναυπήγηση πλοίων μεταφοράς LNG. Η Εταιρεία ανακοίνωσε επίσης μέρισμα ύψους 0,15 δολαρίων ανά μετοχή για το πρώτο τρίμηνο του 2026, καθώς και την έγκριση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών συνολικού ύψους 20,0 εκατ. δολαρίων.

Καλογηράτος: Δημιουργία μιας κορυφαίας πλατφόρμας μεταφοράς αερίων

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της CCEC, κ. Γεράσιμος Καλογηράτος, δήλωσε: «Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η Εταιρεία συνέχισε να υλοποιεί τη στρατηγική της που στοχεύει στην δημιουργία μιας κορυφαίας πλατφόρμας μεταφοράς αερίων, παράγοντας ισχυρές ταμειακές ροές και ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική της θέση μέσω της επιτυχημένης ομολογιακής έκδοσης. Μετά τη λήξη του πρώτου τριμήνου, προχωρήσαμε σε μια καινοτόμα συναλλαγή, η οποία όχι μόνο ανέδειξε την ικανότητά μας να προσελκύουμε επενδύσεις με σημαντικούς εταίρους στον τομέα της εμπορίας ενέργειας, αλλά παράλληλα ενισχύει τη διαφοροποίηση, όπως και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου των ναυλώσεών μας.

Ως αποτέλεσμα της εν λόγω συναλλαγής, η μέση διάρκεια των σταθερών συμβάσεων για τα πλοία μεταφοράς LNG ανέρχεται σε 6,9 έτη, με τα συμβασιοποιημένα έσοδα να ανέρχονται σε 2,9 δισ. δολάρια, ενώ στην περίπτωση άσκησης του σύνολού των  δικαιωμάτων προαίρεσης επέκτασης από τους ναυλωτές μας, τα σχετικά μεγέθη θα ανέλθουν σε 9,9 έτη και 4,3 δισ. δολάρια αντίστοιχα.

Οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, και ιδιαίτερα οι αναταραχές στο Ιράν, έχουν προκαλέσει σημαντική αβεβαιότητα, με άμεση επίπτωση την διατάραξη των παγκόσμιων ενεργειακών θαλάσσιων μεταφορών. Οι μακροχρόνιες συμβάσεις της Εταιρείας σε συνδυασμό με την προνομιακή της θέση στην αγορά προσφέρουν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, εν μέσω αυτών των ευμετάβλητων συνθηκών. Σε αυτό το περιβάλλον ωστόσο, παραμένουμε σε υψηλή εγρήγορση για πιθανές ευκαιρίες που ενδέχεται να προκύψουν από την εν λόγω αστάθεια και, υπό αυτό το πρίσμα, επισπεύσαμε τις παραδόσεις τριών νεότευκτων πλοίων μεταφοράς LNG.

Τέλος, κατά τη διάρκεια του τριμήνου ο κ. Martin Houston διορίστηκε ως Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας. Η εμπειρία και η εξειδίκευση του κ. Houston σε όλες τις πτυχές της αγοράς LNG αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων.»

Πέφτουν οι τιμές πετρελαίου εν αναμονή της ιρανικής απάντησης – Νέος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ την άλλη εβδομάδα

Μπορεί να παραλύσουν οι πτήσεις παγκοσμίως; Το σενάριο της ενεργειακής κρίσης
Τι θα συνέβαινε αν το πετρέλαιο γινόταν ξαφνικά δυσεύρετο σε παγκόσμια κλίμακα; Αν και η πλήρης εξάντληση παραμένει απίθανη, μια παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτίναξη τιμών, ελλείψεις καυσίμων και μαζικές ανατροπές στις αερομεταφορές.

Τετραήμερη εργασία: Ανεδαφική ιδέα ή εφικτή πρόταση;
Τελικά γίνεται ή δε γίνεται να εφαρμοστεί τετραήμερη εργασία και 35ωρο-32ωρο στην Ελλάδα; Η κυβέρνηση το απορρίπτει, οι κοινωνικοί εταίροι δυσπιστούν. Ωστόσο τα διεθνή δεδομένα είναι ενθαρρυντικά.

Ομόλογα: Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες
Οι αποδόσεις παρακολουθούνται καθημερινά, οι εκδόσεις σχεδιάζονται με μεγαλύτερη προσοχή και οι δημοσιονομικές αποφάσεις αξιολογούνται υπό το πρίσμα της αντίδρασης των επενδυτών

Στον αέρα 7.000 δικαιούχοι για το Σπίτι μου 2 μετά το πρόωρο τέλος από την κυβέρνηση
Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει κύμα οργής καθώς οικογένειες και νέα ζευγάρια τρέχουν να προλάβουν τις ασφυκτικές προθεσμίες, με τον φόβο ότι θα χαθούν οι προκαταβολές

Ευρωπαϊκή ναυτιλία: Από τις κυρίαρχες παγκοσμίως – Στα 148,7 δισ. ευρώ η συμβολή της στην οικονομία της ΕΕ
Η ευρωπαϊκή ναυτιλία διατηρεί την πρωτοκαθεδρία σε κρίσιμους τομείς, αλλά ταυτόχρονα βλέπει την ισχύ της να πιέζεται από την ταχύτατη ανάπτυξη των ασιατικών στόλων

Χανταϊός: Δεν είναι ούτε η αρχή μιας επιδημίας ούτε μιας πανδημίας, λέει ο ΠΟΥ
Το εύρος της εστίας μόλυνσης από χανταϊό θα πρέπει να «μείνει περιορισμένο» εάν εφαρμοστούν τα μέτρα δημόσιας υγείας και εάν οι χώρες επιδείξουν «αλληλεγγύη», υπογράμμισε ο ΠΟΥ

Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά
Νέα έκθεση της Microsoft αποκαλύπτει το διπλό πρόσωπο του AI: Μεγαλώνει την ψαλίδα πλουσίων-φτωχών, κατακρημνίζει τις ΗΠΑ στην 21η θέση και τάζει προσλήψεις εν μέσω μαζικών απολύσεων

Εντός τριών μηνών η εκδίκαση υποθέσεων που εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα – Τι προβλέπει η ρύθμιση
Σε περίπτωση άσκησης δίωξης σε βαθμό κακουργήματος η κύρια ανάκριση, δεν θα διενεργείται από πρωτοδίκη ανακριτή, όπως συμβαίνει για τέτοιου είδους αδικήματα, αλλά η διερεύνησή τους θα ανατίθεται σε εφέτη - ειδικό ανακριτή.

Λίβανος: Νέο γύρο συνομιλιών 14-15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ
Ισραήλ και Λίβανος θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγή από το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών. Η συνάντηση των αντιπροσωπειών θα πραγματοποιηθεί 14-15 Μαΐου.

Τελευταίο αντίο στον παπά-Τσάκαλο – Εφερε την ανατροπή με το ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ, είπε ο γιος του
«Με το σύνθημα ‘Ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ!’ ξεκίνησε τη δεκαετία του '80 και έφερε την ανατροπή τόσο στην Εκκλησία όσο και στην ελληνική κοινωνία», είπε ο γιος του Παπα - Τσάκαλου

Τα συλλυπητήρια της ΕΣΗΕΑ για τον θάνατο του δημοσιογράφου και συγγραφέα Δημήτρη Γκιώνη
Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ «συλλυπείται τη σύζυγό του Μαρία και τον λατρεμένο του γιο Ιάσωνα και αποχαιρετά τον εκλεκτό συνάδελφο, που διέγραψε μια μοναδική διαδρομή στην ελληνική δημοσιογραφία»

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση με τη Συνταγματική Αναθεώρηση επιδιώκει να κατοχυρώσει αντιδραστικές τομές
«Με τις προτάσεις του ο Κ. Μητσοτάκης ομολογεί ότι η ένταση της αντιλαϊκής επίθεσης είναι βασικό προαπαιτούμενο για να 'θωρακιστεί' η οικονομία», τονίζει το ΚΚΕ

Γαλλία: Μετά από 22 χρόνια η Ελλάδα επιστρέφει στα διεθνή δημοσιογραφικά φόρα
«Πρόκειται για την επιβράβευση της σκληρής δουλειάς των Ενώσεων Συντακτών της Αθήνας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο», τόνισε η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου

Δημήτρης Γκιώνης – Πέθανε ο συγγραφέας και δημοσιογράφος του πολιτιστικού ρεπορτάζ
Ο Δημήτρης Γκιώνης, ο «μέντορας του πολιτιστικού» όπως τον έλεγαν οι συνάδελφοί του στην Ελευθεροτυπία και την Εφημερίδα των Συντακτών, πέθανε σήμερα, στα 87 του, από επιπλοκές του Πάρκινσον.

ΣΥΡΙΖΑ: Καμία συναίνεση με τη σκοτεινή κυβέρνηση για αναθεώρηση του Συντάγματος, θα καταθέσουμε δική μας πρόταση
«Με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις, εισέρχεται η ΝΔ στον διάλογο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σακελλαρίδης: Η φορολογία στα μερίσματα να πάει από το 5% στο 21% – Τα έσοδα αντιστοιχούν στη 13η σύνταξη
Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τόνισε ότι η Νέα Αριστερά θεωρεί πως «χρειάζεται μια ευρύτερη ανασύνθεση του χώρου της Αριστεράς και του χώρου της Οικολογίας, ώστε να μπορέσει να διατυπωθεί μια εναλλακτική πρόταση»

«Η Μέριλιν ήθελε έναν πατέρα, έναν εραστή, έναν ατζέντη» – Ο Άρθουρ Μίλερ μιλάει σε ξεχασμένες ηχογραφήσεις
Οι ηχογραφημένες συνομιλίες που ήρθαν πρόσφατα στο φως αναφέρονται επίσης στη σχέση του θεατρικού συγγραφέα, Άρθουρ Μίλερ, με τη φήμη, τις αμφιβολίες για τον εαυτό του και τον κομμουνισμό.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

