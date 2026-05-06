Αυτή είναι δουλειά: Βλέπεις τους αγώνες του Μουντιάλ 2026, παίρνεις 50.000 δολάρια!

Αγαπάς το ποδόσφαιρο; Θέλεις να δεις από (σχετικά) κοντά το Μουντιάλ που θα διεξαχθεί το Καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό; Θέλεις να το δεις και παράλληλα να πληρωθείς με 50.000 δολάρια για λιγότερο από δύο μήνες; Ε, τότε είσαι στο σωστό μέρος. Διότι αυτή πιθανότατα είναι η δουλειά των ονείρων σου. Και στην προσφέρει ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα του κόσμου.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα (σ.σ. ναι, δεν είναι πλάκα, είναι πραγματική… θέση εργασίας), το FOX Sports, το FOX One και η Indeed, παρουσίασαν έναν πρωτότυπο διαγωνισμό πρόσληψης για τη θέση του «Chief World Cup Watcher». Σε ελεύθερη μετάφραση, του αρχηγού των θεατών του Μουντιάλ. Αλλά όχι από το γήπεδο. Από μια οθόνη.

Η θέση αφορά έναν «τρελό» του ποδοσφαίρου, ο οποίος θα πρέπει να παρακολουθήσει και τα 104 παιχνίδια του Μουντιάλ 2026, τα οποία θα διεξαχθούν από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026. Ο υποψήφιος που θα επικρατήσει στην κούραση για τη θέση-όνειρο, θα αμειφθεί με 50.000 δολάρια και θα έχει ως «γραφείο» έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο θέασης στην καρδιά της Times Square στη Νέα Υόρκη.

Ποιος θα είναι ο ρόλος και ποιες είναι οι απαιτήσεις για τον «Chief World Cup Watcher». Κατ’ αρχάς, όποιος επιλεγεί, θα πρέπει να παρακολουθήσει κάθε λεπτό των αγώνων σε 4K οθόνη, μέσω του FOX One. Επίσης, ταυτόχρονα θα πρέπει να δημιουργεί περιεχόμενο στα social media, επικοινωνώντας την εμπειρία του. Και φυσικά να συμμετέχει ενεργά στο κοινό «με αντιδράσεις, ενθουσιασμό και αλληλεπίδραση». Επί της ουσίας, ο εκλεκτός του Μουντιάλ, θα κάνει ένα ατελείωτο «watch party», με χιλιάδες περαστικούς να γίνονται μέρος της ατμόσφαιρας και να παρακολουθούν μαζί του. Παιχνιδάκι, με λίγα λόγια.

Πώς θα γίνεις ο «Chief World Cup Watcher» του Μουντιάλ

Πώς μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή; Τα πράγματα είναι απλά. Οι ενδιαφερόμενοι (ασχέτως εθνικότητας) θα πρέπει έως τις 17 Μαΐου να κάνουν τα εξής βήματα, όπως τα ανακοίνωσε το FOX: 1) Να ενημερώσουν το προφίλ τους στο Indeed, 2) Να ενεργοποιήσουν τη δυνατότητα εύρεσης από εργοδότες στην εφαρμογή, 3) Να ανεβάσουν βίντεο στα social media με το hashtag #ChiefWorldCupWatcher, εξηγώντας γιατί είναι οι κατάλληλοι για τη θέση.

Δύσκολο; Ε, όχι, δα. Αφήστε που το διακύβευμα είναι… ιστορικής σημασίας. Για αυτό και η ανακοίνωση του νικητή θα γίνει με εξίσου εντυπωσιακό τρόπο. Καθώς θα γίνει ζωντανά στις 6 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια μετάδοσης αγώνα μπέιζμπολ.

Και για να αποφασίσετε εάν σας συμφέρει, το «FOS» σας το κάνει και λιανά. Αναλύοντας τις… εργατοώρες και την αμοιβή. Ετσι, τα 50.000 δολάρια κατανέμονται ως εξής, με βάση τους 104 αγώνες, ανάμεσα σε 48 εθνικές ομάδες: 1.282 δολάρια την ημέρα, 480 δολάρια ο αγώνας, 5.34 δολάρια το λεπτό. Τι λέτε; Αξίζει;