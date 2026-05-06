Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων στον Κηφισό – ΄Ενας τραυματίας
Λόγω του ατυχήματος στο ρεύμα καθόδου στο ύψος της Νέας Χαλκηδόνας, έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακό χάος με την Τροχαία να βρίσκεται στο σημείο και να προχωρά σε ρυθμίσεις της κυκλοφορίας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Καραμπόλα με εμπλοκή τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη λεωφόρο Κηφισού με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες ενώ πό τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αναβάτης μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο.
Λόγω του ατυχήματος στο ρεύμα καθόδου στο ύψος της Νέας Χαλκηδόνας, έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακό χάος με την Τροχαία να βρίσκεται στο σημείο και να προχωρά σε ρυθμίσεις της κυκλοφορίας.
- Για το 3-0 και το Final-4 στο «σπίτι» του ο Παναθηναϊκός
- Πλοίο «φάντασμα» το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius όπου ξέσπασε ο χανταϊός – Πώς μεταδόθηκε
- Κρήτη: Συνελήφθη και η σύζυγος του 54χρονου για συνέργεια στη δολοφονία του 20χρονου – Το τροχαίο και η ενέδρα θανάτου
- Η οικονομία είναι η πραγματική αχίλλειος πτέρνα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη
- Η εμφάνιση της Σάρα Πόλσον στο Met Gala θέλησε να χλευάσει τον ακραίο πλούτο – Πέτυχε το αντίθετο
- Μονακό: «Σεβασμός και καλή τύχη στον Ολυμπιακό» (vid)
- Brain regain: Φορο-μπόνους για επιστήμονες που επιστρέφουν Ελλάδα – Η διαδικασία
- Ο Λανουά γλιτώνει την απολογία – Σκοτάδι και χάος στη διαιτησία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις