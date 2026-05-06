Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων στον Κηφισό – ΄Ενας τραυματίας

Καραμπόλα με εμπλοκή τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη λεωφόρο Κηφισού με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες ενώ πό τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αναβάτης μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο.

Λόγω του ατυχήματος στο ρεύμα καθόδου στο ύψος της Νέας Χαλκηδόνας, έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακό χάος με την Τροχαία να βρίσκεται στο σημείο και να προχωρά σε ρυθμίσεις της κυκλοφορίας.