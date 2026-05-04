Ο Φαν Ντάικ πήρε θέση για τα ταξίδια παικτών της Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ γνώρισε την ήττα χθες στο Ολντ Τράφορντ από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (3-2) και γίνεται εύκολα αντιληπτό πως το κλίμα είναι πολύ βαρύ στην ομάδα του λιμανιού.

Αυτή ήταν η 18η ήττα της σεζόν για τους «κόκκινους» και ο τεχνικός των reds, Άρνε Σλοτ βρέθηκε ξανά στο «στόχαστρο».

Αυτή την φορά όμως δεν τα άκουσε μόνο ο Ολλανδός προπονητής αλλά και αρκετοί παίκτες της αγγλικής ομάδας.

Οι πληροφορίες θέλουν κάποιους παίκτες της Λίβερπουλ να κάνουν ταξίδια πριν από το ντέρμπι με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Ολντ Τράφορντ και τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από τους οπαδούς της Λίβερπουλ.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι θέση στο συγκεκριμένο ζήτημα πήρε και ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, με τον Ολλανδό αμυντικό να ξεκαθαρίζει την κατάσταση και να τάσσεται στο πλευρό των συμπαικτών του.

«Δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν ταξίδια αναψυχής όπως τα χαρακτήρισαν κάποιοι. Εγώ νομίζω ότι ήταν ένα μικρό διάλειμμα αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν είμαστε παιδιά, είμαστε όλοι επαγγελματίες», υποστήριξε χαρακτηριστικά ο αρχηγός της Λίβερπουλ.

Ο Φαν Ντάικ μίλησε πάντως και για το κλίμα που επικρατεί στο Άνφιλντ μετά την ήττα από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στέλνοντας κι ένα μήνυμα ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

«Είναι προφανές ότι η εικόνα της ομάδας μας, ο τρόπος με τον οποίο παίζουμε δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός. Είμαστε η Λίβερπουλ κι αυτή η απόδοση είναι απαράδεκτη. Δεν πρέπει όμως να λυπόμαστε για την εικόνα μας, αλλά πρέπει να βρούμε τρόπους για να παρουσιαστούμε καλύτεροι την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Πρέπει να ξαναβρούμε την συνοχή μας και φυσικά να μην κάνουμε ξανά τα ίδια λάθη. Δεν είμαι εδώ για να ψάξω για δικαιολογίες. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα κι αυτό που βλέπουμε δεν είναι η Λίβερπουλ.

Σίγουρα μιλάμε για μια απογοητευτική σεζόν καθώς τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά για μας. Χρειάζεται όμως να δουλέψουμε σκληρά, να δούμε τα λάθη μας και να παρουσιάσουμε μια άλλη εικόνα την επόμενη σεζόν.

Πρέπει να επανέλθουμε στον σωστό δρόμο και για να γίνει αυτό, θα χρειαστεί να δουλέψουμε πολύ σκληρά. Δεν θα είναι εύκολο αλλά η φετινή εικόνα δεν μπορεί να είναι αποδεκτή για την Λίβερπουλ».