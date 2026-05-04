Μυθική απάντηση του Έντρικ για την επιστροφή του στη Ρεάλ: «Θα κάνω ό,τι μου πει η γυναίκα μου»

Η Λιόν υποδέχθηκε χθες (03/05) στην έδρα της τη Ρεν, στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της Ligue 1 και επικράτησε με το εντυπωσιακό 4-2, χάρη στα γκολ των Γιάρεμτσουκ, Τολίσο, Μορέιρα και Έντρικ.

Με τη νίκη του αυτή, ο σύλλογος από τον γαλλικό νότο «ανέβηκε» στην τρίτη θέση της κατάταξης, δύο βαθμούς μπροστά από την τέταρτη Λιλ, η οποία δίνει το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League την επόμενη σεζόν.

Ο Έντρικ, ωστόσο, σε δηλώσεις που παραχώρησε αποκάλυψε πως στο τέλος θα αποφασίσει ανάλογα με το τι πιστεύει καλύτερο η σύζυγός του, σε μια επική απάντηση σχετικά με τις φήμες περί επιστροφής στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Έντρικ

«Το μέλλον μου; Θα κάνω ό,τι μου λέει ο Θεός, είτε πρόκειται για να μείνω στη Λιόν, είτε για να επιστρέψω στη Ρεάλ Μαδρίτης, είτε για να πάω αλλού. Ευχαριστώ τον Θεό που με έφερε εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Θα κάνω ό,τι μου λέει ο Θεός και ό,τι μου λέει και η γυναίκα μου», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Έντρικ.

🗣️ Endrick: “My future? I’ll do what God tells me to do, whether it’s staying at Lyon, returning to Real Madrid, or going elsewhere. I thank God for bringing me here. I’m very happy to be here. I’ll do what God tells me to do and what my wife tells me to do too.” pic.twitter.com/MhL8mbgFjf — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 4, 2026

Στη Γαλλία πάντως, υπάρχει η ελπίδα ότι η παρουσία της Λιόν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση θα μπορούσε να είναι καθοριστικός παράγοντας για την παραμονή του νεαρού άσου στην ομάδα και την επόμενη χρονιά, ο οποίος φέτος σε 19 συμμετοχές σκόραρε 8 γκολ και μοίρασε 7 ασίστ.