Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
Η ΑΕΛ Novibet έστειλε επιστολή σε ΚΕΔ και ΕΠΟ και ζητάει το ηχητικό Φωτιά–VAR
Ποδόσφαιρο 04 Μαΐου 2026, 09:07

Με επιστολή της σε ΚΕΔ και ΕΠΟ, η ΑΕΛ Novibet θέλει το ηχητικό με τη συνομιλία Φωτιά και VAR για το πέναλτι που δόθηκε στον Πανσερραϊκό.

Χοληστερίνη και διατροφή: Αποκωδικοποιώντας τη σχέση τους προστατεύουμε την καρδιά μας

Ο Πανσερραϊκός κέρδισε πέναλτι στο ματς με την ΑΕΛ Novibet, με τους «βυσσινί» να διαμαρτύρονται και να κάνουν λόγο για «σκανδαλώδη απόφαση» του διαιτητή Φωτιά, υποστηρίζοντας ότι το πέναλτι που δόθηκε ήταν ανύπαρκτο και επηρέασε την εξέλιξη του αγώνα.

Μάλιστα, με επιστολή της σε ΚΕΔ και ΕΠΟ, η ΑΕΛ Novibet ζητά το ηχητικό με τη συνομιλία Φωτιά και VAR για την εν λόγω φάση.

Η επιστολή της ΑΕΛ Novibet

Αποστολή επιστολής προς ΚΕΔ και ΕΠΟ για τη «διαιτησία Φωτιά» που καίει ακόμη

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ενημερώνει το φίλαθλο κοινό για τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει θεσμικά, ως προς την αποσαφήνιση της χτεσινής σκανδαλώδους απόφασης του διαιτητή Φωτιά που έδωσε το ανύπαρκτο πέναλτυ στον αγώνα Πανσεραϊκός-ΑΕΛ υπέρ της γηπεδούχου και όχι μόνο, δημοσιοποιώντας όπως οφείλει την επιστολή που απέστειλε σήμερα με αποδέκτες την ΕΠΟ και την ΚΕΔ.

Θα επανατοποθετηθούμε για αυτό το τόσο σοβαρό θέμα, αμέσως μόλις ενημερωθούμε αρμοδίως. Προκαταβολικά θα αναφέρουμε ότι η αναλυτική ενημέρωση των αρμοδίων για το επίμαχο θέμα, αποτελεί βασική υποχρέωση τους.

ΔΕΗ: Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ με ισχυρό διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον

Χοληστερίνη και διατροφή: Αποκωδικοποιώντας τη σχέση τους προστατεύουμε την καρδιά μας

Ξεκινά η επιχείρηση «Ελευθερία» των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ

Ποδόσφαιρο 04.05.26

Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Νίκησαν οι Μαδριλένοι… αναβολή στέψης για τη «Μπάρτσα»

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 2-0 της Εσπανιόλ στη Βαρκελώνη και την προσεχή Κυριακή θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα, η οποία πλέον χρειάζεται έναν βαθμό για να κατακτήσει τη La Liga.

Ποδόσφαιρο 04.05.26

Ίντερ – Πάρμα 2-0: Πρωταθλητές Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία τους οι «Νερατζούρι»

Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Ίντερ, μετά τη νίκη τους με 2-0 επί της Πάρμα. Στο +12 από τη δεύτερη Νάπολι, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της Serie A.

Άλλα Αθλήματα 03.05.26

Ελλάδα – Αυστραλία 10-13: Ηττήθηκε ξανά και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στη Β' φάση

Μετά την ήττα από την Αυστραλία η Εθνική γυναικών πόλο με 3 βαθμούς κατέλαβε την 4η θέση στον β’ όμιλο και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στο World Cup στη Β' φάση, ουσιαστικά απέναντι στην Ουγγαρία.

Ποδόσφαιρο 03.05.26

Άστον Βίλα-Τότεναμ 1-2: Σημαντική νίκη για τους Spurs

Με δυο γκολ στο 12’ και στο 25’, αντίστοιχα, η Τότεναμ νίκησε εκτός έδρας την Άστον Βίλα 2-1 και ανέβηκε στην 17η θέση της βαθμολογίας, προσπερνώντας τη Γουέστ Χαμ. Η Βίλα μείωσε στο 96’.

Κάπου ώπα 04.05.26

Δεν έχω πεθάνει: Η Ολίβια Γουάιλντ απάντησε σε όσους την αποκάλεσαν «πτώμα» στην τελευταία της εμφάνιση

Η γνωστή ηθοποιός Ολίβια Γουάιλντ πέρασε στην αντεπίθεση, εξηγώντας την εικόνα της στην τελευταία της εμφάνιση στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο

«Ήταν σχεδιασμένο» 04.05.26

Φιλοπαλαιστινιακά μηνύματα, απειλές, εμπρησμός - Μιλήσαμε με την ιδιοκτήτρια της γκαλερί Ecletica στου Ψυρρή

Κυριακή του Πάσχα γκαλερί στου Ψυρρή με φιλοπαλαιστινιακό μήνυμα κάηκε ολοσχερώς. «Είναι εμπρηστική επίθεση», τονίζει η ιδιοκτήτρια στο in

Τα Νέα της Αγοράς 04.05.26

Σχοινιάς 2028: Η «αναγέννηση» ενός Ολυμπιακού στολιδιού και το νέο στοίχημα της ελληνικής κωπηλασίας

Στρατηγική χορηγία της Alpha Bank για τον ελληνικό αθλητισμό – Έργα ουσίας στις εγκαταστάσεις της κωπηλασίας με φόντο τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028

Επιχείρηση «ελευθερία» 04.05.26

Axios: Το σχέδιο των ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ δεν θα περιλαμβάνει ναυτική συνοδεία - Θολό τοπίο στον Περσικό

Ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές διεργασίες με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να βάλει εκ νέου φωτιά με την «επιχείρηση ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ

Τα Νέα της Αγοράς 04.05.26

ΠΟΜΕΝΣ: Μια πρωτοβουλία ζωής για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

Η διάθεση φορητών απινιδωτών από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών-ΠΟΜΕΝΣ σε στρατόπεδα σε όλη τη χώρα συνεχίζεται από τον Σεπτέμβριο, με στόχο να καλυφθεί σταδιακά κάθε στρατιωτική μονάδα

Πολιτική 04.05.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης ζητά εκλογές και οδηγείται σε «μετωπική» με τον Μητσοτάκη

Με το βλέμμα στις εκλογές το ΠΑΣΟΚ επιλέγει τη γραμμή του «σκληρού ροκ» απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη Χαριλάου Τρικούπη να σχεδιάζει τις επόμενες κοινωνικές πρωτοβουλίες του κόμματος και να προετοιμάζει, για τις υποκλοπές, την πρότασή του για Εξεταστική Επιτροπή.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
