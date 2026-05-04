Τσουκαλάς: Η ΝΔ αντιγράφει το εργασιακό μοντέλο της Βουλγαρίας

«Ο κ. Μαρινάκης, αφού κατάλαβε τη γκάφα του, να δαιμονοποιεί την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία με πλήρεις αποδοχές που είναι κεντρική ευρωπαϊκή τάση, έκανε στροφή 180 μοιρών», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, απαντώντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για την τετραήμερη εργασία.

«Σήμερα, μας πληροφόρησε ότι η κυβέρνηση το έχει ήδη κάνει πράξη. Γελάνε και τα τσιμέντα», προσθέτει ο κ. Τσουκαλάς σημειώνοντας πως «αυτό που θεσμοθέτησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι η 10ωρη εργασία χωρίς να πληρώνεται η υπερωριακή απασχόληση».

Αναφέρει, δε, ότι «έκαναν και άλλα βαθιά αντιδραστικά και ανεπίκαιρα, όπως την 13ωρη εργασία και το 6ημερο, που μας έκαναν αρνητική είδηση σε όλη την Ευρώπη».

Η ΝΔ αντιγράφει το εργασιακό μοντέλο της Βουλγαρίας

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι «μέσα από τις δηλώσεις των στελεχών της Νέας Δημοκρατία έγινε σαφές ότι θέλουν να αντιγράψουν τη Βουλγαρία υιοθετώντας πλήρως το μοντέλο της φθηνής απασχόλησης, της εργασιακής υπερκόπωσης και της χαμηλής παραγωγικότητας».

«Πώς θα εξηγήσoυν τη στάση της πλήρους άρνησης της πρότασης του ΠΑΣΟΚ σε έναν προσοντούχο νέο επιστήμονα, έναν προγραμματιστή, έναν αναλυτή δεδομένων, έναν εργαζόμενο σε τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, σε λογιστήριο, σε οικονομική διεύθυνση, σε τμήμα marketing, επικοινωνίας, σχεδιασμού προϊόντων ή διοικητικής υποστήριξης μεγάλης επιχείρησης ο οποίος μπορεί να αποδώσει με τετραήμερη απασχόληση;», ρωτά ο κ. Τσουκαλάς.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι «απέναντι στις πολιτικές του χθες, εμείς προτάσσουμε και εγγυόμαστε μια ανθεκτική οικονομία, μια κοινωνία με αυτοπεποίθηση, με τον κόσμο της εργασίας στο επίκεντρο».