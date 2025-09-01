Τετραήμερη εργασία για νέους γονείς σχεδιάζει το ΠΑΣΟΚ – «Πόλεμος» για το 13ωρο

Παρά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού περί μη καθιέρωσης 13 ωρών εργασίας, το ΠΑΣΟΚ – όπως και η υπόλοιπη αντιπολίτευση – έχει ανέβει στα «κάγκελα» για το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου εργασίας. Όπως φάνηκε και από την μακροσκελή δήλωση του τομεάρχη εργασίας του κόμματος, Παύλου Χρηστίδη, η αξιωματική αντιπολίτευση κινείται σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης με τη Νέα Δημοκρατία, βάζοντας το ζήτημα της εργασίας στο επίκεντρο του πολιτικού της σχεδίου ενόψει και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Αποδόμηση του κυβερνητικού αφηγήματος

Η συνέντευξη τύπου της Τρίτης θα είναι το πρώτο βήμα. Στις 12 το μεσημέρι, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Γιώργος Νικητιάδης, ο Παύλος Χρηστίδης, ο Φραγκίσκος Παρασύρης και ο Γιάννης Τσιμάρης θα παρουσιάσουν τη «μαύρη βίβλο» της κυβέρνησης για τα ζητήματα των κοινωνικών ανισοτήτων, βάζοντας, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο της κριτικής τους, το ζήτημα της εργασίας. Ήδη, η Χαριλάου Τρικούπη, δια στόματος Παύλου Χρηστίδου, έδωσε τον τόνο για το τί θα επακολουθήσει.

Συγκεκριμένα, ο τομεάρχης εργασίας του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι θα μείνει στην ιστορία «ως ο πρωθυπουργός του 13ωρου», κάνοντας παράλληλα λόγο για συστηματική κατεδάφιση θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Επίσης, από την αξιωματική αντιπολίτευση σημειώνεται ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με μεθοδικότητα ψήφισε σειρά νόμων, ακολουθώντας μία εχθρική λογική απέναντι στον κόσμο της εργασίας. Μέσω του νόμου 4623/2019 καταργήθηκε ο «βάσιμος λόγος» απόλυσης, ενώ μέσω του 4808/2021, του γνωστού «νόμου Χατζηδάκη», εισήχθη η ατομική διευθέτηση του χρόνου εργασίας, αυξήθηκαν οι υπερωρίες και περιορίστηκε το δικαίωμα στην απεργία. Ταυτόχρονα, όπως επισήμανε ο κ. Χρηστίδης, μέσω του 5053/2023, επεκτάθηκε μεταξύ άλλων η 6ήμερη εργασία, κατοχυρώθηκε η δυνατότητα απόλυσης χωρίς προειδοποίηση εντός 12 μηνών και ενισχύθηκε η παράλληλη απασχόληση με όρους εξάντλησης του εργαζομένου.

Από την πλευρά του, ο Κώστας Τσουκαλάς υπενθύμισε ότι στην Ελλάδα το ποσοστό κάλυψης των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις είναι 25% έναντι 68% που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Κατήγγειλε δε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με 4 νομοθετικές παρεμβάσεις της στο εργατικό δίκαιο, «επέβαλλε ένα τέταρτο μνημόνιο στον κόσμο της εργασίας», διαμορφώνοντας συνθήκες περαιτέρω εντατικοποίησης, φτηνή απασχόληση, χαμηλές αμοιβές και εξαντλητικά ωράρια.

Εξάλλου, το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει τη διάλυση του ωραρίου ως «ευελιξία», ενώ αποκρύπτει ότι σύμφωνα με πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου, ο εργαζόμενος οφείλει να αιτιολογήσει την άρνησή του να εργαστεί υπερωριακά. Άρνηση, επί της ουσίας σημαίνει, ότι ο εργοδότης δίνει εντολή και ο εργαζόμενος πρέπει να αποδείξει γιατί δεν μπορεί να την εκτελέσει. Από την άλλη πλευρά, η έννοια της συναίνεσης, η ελεύθερη και αμοιβαία δηλαδή συμφωνία, δεν υφίσταται στην προκειμένη περίπτωση από τη στιγμή που υπάρχει σχέση εξάρτησης από τον εργοδότη και φόβος απόλυσης. «Πρόκειται για μία ουσιαστική διαφορά, την οποία η κυβέρνηση επιλέγει να παρακάμπτει συνειδητά», όπως υπογραμμίζουν.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ

Μετά τη γαλάζια «μαύρη βίβλο» ακολουθεί η αντιπρόταση. Από το βήμα της ΔΕΘ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρόκειται να παρουσιάσει ένα νέο κυβερνητικό σχέδιο τόσο για την οικονομία όσο και την εργασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αξιωματική αντιπολίτευση θα προτείνει την πιλοτική εφαρμογή 4ήμερης εργασίας για νέους γονείς, ενώ θα θέσει εκ νέου σε πρώτο πλάνο την επαναφορά του θεσμού της διαιτησίας και την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων.

Επιπλέον, το ΠΑΣΟΚ θα επιμείνει στην ανάγκη προώθησης του διαλόγου των κοινωνικών εταίρων με στόχο την επαναφορά και τη γενικευμένη χρήση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας αλλά και τον προσδιορισμό του ύψους του κατώτατου μισθού.

Οι βασικοί πυλώνες των προτάσεων του Κινήματος για τα εργασιακά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την μείωση της ανεργίας και της έλλειψης εργατικού δυναμικού, τη βελτίωση των μισθών και του εισοδήματος, την ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης και την ενίσχυση των ψηφιακών, των πράσινων και των κλάδων φροντίδας. Τέλος, στο ευρύτερο πρόγραμμα του κόμματος, προβλέπονται κίνητρα για νέες προσλήψεις με επιδότηση εργοδοτικών εισφορών έως τέσσερα χρόνια αλλά και στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.