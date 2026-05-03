Τρόμος στον αέρα για τον Γιανάι: Αναγκαστική προσγείωση στη Βαρκελώνη μετά από σύγκρουση με σμήνος πουλιών

Σε περιπέτεια εξελίχθηκε η επιστροφή του προέδρου της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι από την Ισπανία, μετά από τα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Το ιδιωτικό τζετ του ιδιοκτήτη των Ισραηλινών συγκρούστηκε με σμήνος πουλιών στον αέρα, κάτι το οποίο οδήγησε σε αναγκαστική προσγείωση στη Βαρκελώνη.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, παρά μόνο σημαντικές ζημιές στο αεροσκάφος. Το τζετ περικυκλώθηκε από το σμήνος λίγο μετά την απογείωση από τη Μαδρίτη προκαλώντας σοβαρές ζημιές και αναγκάζοντας τον πιλότο να προχωρήσει σε άμεση διαδικασία προσγείωσης στη Βαρκελώνη.

Το μήνυμα του Γιανάι μετά την περιπέτεια στο αεροπλάνο:

«Αυτό είναι ένα από εκείνα τα γεγονότα που λένε ‘μία στο εκατομμύριο’. Είμαι χαρούμενος που όλοι είναι ασφαλείς. Ίσως αυτός είναι ο τρόπος του Θεού να μας πει ότι αυτή η σειρά δεν έχει τελειώσει ακόμα» ήταν το σχετικό σχόλιο του Γιανάι.