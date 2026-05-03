02.05.2026 | 20:28
Πυροβολισμοί και τραυματισμός άνδρα σε χωριό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας
H σημαντική προειδοποίηση του Στίβεν Σπίλμπεργκ προς το Χόλιγουντ
Culture Live 03 Μαΐου 2026, 19:00

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έκανε δημόσια έκκληση να παραμένουν οι ταινίες στις αίθουσες για περισσότερο χρόνο πριν από την πρεμιέρα τους στις πλατφόρμες streaming, ενώ προχώρησε και σε μια προειδοποίηση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ παρουσίασε για πρώτη φορά ένα νέο τρέιλερ στο CinemaCon για την ταινία «Disclosure Day», η οποία περιβάλλεται από μυστικότητα, αλλά περιλαμβάνει επισκέπτες από άλλο πλανήτη και μια τεράστια κυβερνητική συνωμοσία για την απόκρυψη της άφιξής τους.

Tην κοφτερή σκηνοθετική ματιά του Σπίλμπεργκ συμπληρώνει ένα λαμπρό καστ που περιλαμβάνει την Έμιλι Μπλαντ στο ρόλο μιας μετεωρολόγου που έχει σχέση με εξωγήινους επισκέπτες, τον Τζος Ο’Κόννορ ως έναν άνδρα που διαθέτει αποδείξεις ότι έχουμε έρθει σε επαφή μαζί τους, και τον Κόλιν Φερθ ως έναν αδίστακτο τύπου που προσπαθεί να εμποδίσει τους ήρωες μας να το δημοσιοποιήσουν.

Η Ίβ Χιούσον και ο Κόλμαν Ντομίνγκο συμπληρώνουν το καστ, ενώ ο Ντέιβιντ Κοπ υπογράφει το σενάριο έγραψε το σενάριο.

«Δεν είμαστε μόνοι»

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ χαρακτήρισε την υπόθεση της ταινίας «πιο κοντά στην αλήθεια» από ό,τι μπορεί να νομίζουμε. «Από τότε που ήμουν μικρό παιδί, με ενδιέφερε να μάθω τι συμβαίνει στον νυχτερινό ουρανό», δήλωσε ο Σπίλμπεργκ.

Σημείωσε ότι υπάρχουν όλο και περισσότερες ενδείξεις για άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα, αναφερόμενος σε μια έκθεση του 2017 της εφημερίδας New York Times σχετικά με ένα μυστικό πρόγραμμα του Πενταγώνου για τη διερεύνηση αυτών των μυστηριωδών γεγονότων.

Φωτογραφία: Ο Κόλμαν Ντομίνγκο και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, νικητής του βραβείου MPA America250, αγκαλιάζονται κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της Universal Pictures και της Focus Features στο CinemaCon, το επίσημο συνέδριο της Cinema United, στο Λας Βέγκας της Νεβάδα, στις ΗΠΑ, στις 15 Απριλίου 2026. REUTERS/Caroline Brehman

«Ο κόσμος έχει αρχίσει να αποδέχεται το γεγονός ότι πιθανότατα δεν είμαστε μόνοι», είπε ο Σπίλμπεργκ.

«Πιστεύω ότι αυτή η ταινία θα δώσει απαντήσεις, αλλά και θα κάνει πολλούς ανθρώπους να θέσουν πολλές ερωτήσεις», δήλωσε ο Σπίλμπεργκ. «Το μόνο που χρειάζεστε για να την παρακολουθήσετε από την αρχή μέχρι το τέλος είναι μια ζώνη ασφαλείας», πρόσθεσε.

Στο CinemaCon, ο CEO της Motion Picture Association, Τσάρλι Ρίβκιν, απένειμε στονΣπίλμπεργκ μια το βραβείο America 250, το οποίο ακολούθησε μια συζήτηση μεταξύ του Ντομίνγκο και του σκηνοθέτη του «Disclosure Day».

«Σας υπόσχομαι ότι αυτή δεν θα είναι η τελευταία μου [ταινία]», δήλωσε εμφανώς συγκινημένος ο Σπίλμπεργκ.

Μια συμβουλή

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έκανε μια έκκληση να παραμείνουν οι ταινίες στις αίθουσες για περισσότερο χρόνο πριν από την πρεμιέρα τους στις πλατφόρμες streaming. Για το σκοπό αυτό, επαίνεσε την Universal, το στούντιο πίσω από το «Disclosure Day», για την πρόσφατη απόφασή της να αυξήσει τον αριθμό των ημερών που οι ταινίες της παραμένουν στις αίθουσες από μόλις 17 σε 45.

«Το κοινό θα βρει αυτό που θέλει να δει, είτε οι ταινίες είναι μεγάλες είτε μικρές, αλλά τα στούντιο πρέπει να μας βοηθήσουν επεκτείνοντας [το πρόγραμμα], όπως μόλις έκανε η [διευθύντρια της Universal Entertainment] Ντόνα Λάνγκλεϊ», είπε ο Σπίλμπεργκ.

«Σήμερα πρέπει να γίνω άπληστος. Ακούω 60 ημέρες; Ακούω 120 ημέρες;».

Ο Σπίλμπεργκ τόνισε ότι στούντιο όπως η Universal πρέπει να συνεχίσουν να επενδύουν σε πρωτότυπες ταινίες όπως το «Disclosure Day» αντί για reboot, sequel και spin-off.

«Αν φτιάχνουμε μόνο ταινίες [βασισμένες σε γνωστά κόμικ ή βιντεοπαιχνίδια], επώνυμα IP, θα ξεμείνουμε από καύσιμα», είπε ο Σπίλμπεργκ. «Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να προσφέρουμε στο κοινό οπτικές ιστορίες, και αυτές μπορούν να έχουν οποιαδήποτε μορφή, αλλά πρέπει να αφηγούμαστε περισσότερες πρωτότυπες ιστορίες».

Και, σε αυτό το σημείο δημιουργείται ένα ερώτημα: θα αποδείξει το «Disclosure Day» ότι το κοινό θέλει κάτι νέο ή θα αποτύχει στο box office;

Θα μάθουμε στις 12 Ιουνίου.

*Με πληροφορίες από: Variety

World
Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Κόσμος
