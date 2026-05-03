Κυριακή 03 Μαϊου 2026
02.05.2026 | 20:28
Πυροβολισμοί και τραυματισμός άνδρα σε χωριό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας
Shrinkflation: Αυξάνονται οι τιμές, μειώνονται οι… ποσότητες – Στα όριά τους οι καταναλωτές
Οικονομικές Ειδήσεις 03 Μαΐου 2026, 18:20

Εξαπλώνεται το φαινόμενο του shrinkflation στα σούπερ μάρκετ. Νέες συσκευασίες μειωμένης… ποσότητας.

Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Το φαινόμενο του shrinkflation που… αδειάζει το πορτοφόλι σας. Πρόκειται για μια στρατηγική «αόρατων» ανατιμήσεων, όπου οι βιομηχανίες τροφίμων και όχι μόνο μειώνουν το βάρος ή τον όγκο μιας συσκευασίας, διατηρώντας την τιμή στο ράφι σταθερή ή ακόμα και αυξάνοντάς την.

Στην Ελλάδα, η πρακτική shrinkflation είναι σημαντικό να συνοδεύεται από σχετική ενημέρωση του καταναλωτή στο πλαίσιο της αξιοπιστίας και της διαφάνειας της μάρκας

Ο όρος καθιερώθηκε από το shrink (συρρικνώνω) και το δεύτερο συνθετικό του inflation (πληθωρισμός). Η λέξη πρωτοχρησιμοποιήθηκε το 2013 από τη Βρετανή οικονομολόγο Pippa Malmgren, αν και παρόμοιες τακτικές υπήρχαν νωρίτερα. Σε διεθνές επίπεδο το φαινόμενο απέκτησε δημοσιότητα στα μέσα της δεκαετίας του 2010.

Shrinkflation και προϊόντα

Σύμφωνα με στοιχεία του 2025-2026, οι κατηγορίες με τη μεγαλύτερη «συρρίκνωση» είναι:

  • Γαλακτοκομικά: Γιαούρτια και τυριά (μείωση γραμμαρίων στη συσκευασία).
  • Είδη παντοπωλείου: Ζυμαρικά, όσπρια και ρύζι.
  • Γλυκίσματα: Σοκολάτες και πατατάκια.
  • Είδη προσωπικής υγιεινής: Χαρτί υγείας (λιγότερα μέτρα/φύλλα ανά ρολό) και απορρυπαντικά.

Την ώρα όμως που οι τιμές όλο και αυξάνονται, οι ποσότητες… μειώνονται. Ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας Απόστολος Ραυτόπουλος μιλώντας στο MEGA και στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» έδωσε μερικά παραδείγματα πριν και μετά το Πάσχα.

Συγκεκριμένα:

-Τυρογαριδάκια 85g -> 80g

-Πατατάκια 90g -> 70g

-Κάψουλες καφέ 57g -> 52g

-Παγωτό πύραυλος 142g -> 134,3g

Νέες αυξήσεις στις τιμές τις επόμενες μέρες

Αναφερόμενος ειδικότερα στο παράδειγμα με τα τυρογαριδάκια εξήγησε πως η «παραπλάνηση» που υφίσταται ο καταναλωτής «δεν έχει να κάνει με τη συσκευασία που παραμένει ίδια αλλά ότι έχει ‘φουσκώσει με αέρα’, έχει μειωθεί το περιεχόμενο χωρίς να το βλέπει ο καταναλωτής».

Για το παράδειγμα με τα πατατάκια είπε: «το κιλό κόστιζε όταν ήταν 90g, σήμερα η τιμή του κιλού είναι 13,90 στα 70g. Αύξηση 30% σε ένα περιεχόμενο λιγότερο κατά 20g, στην ίδια συσκευασία».

Όσον αφορά τις κάψουλες του καφέ ο κ. Ραυτόπουλος σημείωσε πως «η μείωση της ποσότητας αφορά το εσωτερικό της κάψουλας που δεν μπορεί να το δει ο καταναλωτής».

Ο ίδιος επισημαίνει πως υπάρχουν εκατοντάδες προϊόντα που «συρρικνώθηκαν»: τυριά, αλλαντικά με μικρότερες συσκευασίες μετά το Πάσχα. «Αυτό που έστειλαν οι βιομηχανίες μετά το Πάσχα στα σούπερ μάρκετ, τα νέα τιμολόγια εμπεριέχουν και νέες αυξήσεις μέχρι 15%.

«Οι καταναλωτές παρατηρούν αυξήσεις παράλληλα με τις μειωμένες ποσότητες στο περιεχόμενο», επισημαίνει και προβλέπει και νέες αυξήσεις τις επόμενες μέρες.

Αφρική: Θα μετατρέψει η Κίνα τη Μαύρη Ήπειρο σε «παγκόσμιο εργοστάσιο»;

Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Κόσμος
ΗΠΑ: Προκαλούμε ασφυξία στο Ιράν – Το Ορμούζ θα γίνει νεκροταφείο των Αμερικανών πειρατών, λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

inWellness
inTown
Στο χείλος της κρίσης: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τον τέλειο οικονομικό κυκλώνα
Συμπληγάδες 03.05.26

Ενώ το φάσμα του στασιμοπληθωρισμού πλανάται στην Ευρωζώνη, τα εξαντλημένα εισοδήματα των καταναλωτών και οι παγωμένες προσλήψεις προμηνύουν μια βαθιά πολιτική κρίση

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το τέλος της Spirit είναι μόνο η αρχή των δεινών για τις αεροπορικές εταιρείες
ΗΠΑ 03.05.26

Η Spirit Airlines δεν είχε τα χρήματα που χρειαζόταν για να ξεφύγει από την πτώχευση και κατέβασε ρολά μετά την κατάρρευση των προσπαθειών της να λάβει ανακούφιση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Οικονομία και μόδα: Μήπως η γκαρνταρόμπα σας προβλέπει την επόμενη κρίση;
Glamoratti 03.05.26

H επιστροφή στη μόδα των 80s, στα ρούχα με βάτες, τα έντονα χρώματα, τις φαρδιές ζώνες, μπορεί να ειναι προάγγελος χρηματιστηριακού κραχ και οικονομικής ύφεσης, προειδοποιεί το Βloomberg.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Δημογραφικό: Οταν οι θάνατοι ξεπερνούν τις γεννήσεις – Γιατί ο κόσμος «μικραίνει» πιο γρήγορα
Οικονομικές Ειδήσεις 03.05.26

Από την Ιαπωνία έως τη Βρετανία και τη Νότια Ευρώπη, οι θάνατοι ξεπερνούν πλέον τις γεννήσεις, αποτυπώνοντας μια βαθιά δημογραφική μεταβολή που επηρεάζει οικονομία, εργασία και κοινωνικές δομές. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το ζητούμενο δεν είναι η ανατροπή της τάσης, αλλά η προσαρμογή των κοινωνιών σε έναν κόσμο που γερνά.

Γεωργία Κανδρή
Η AI «σβήνει» τη Gen Z από την αγορά εργασίας – Το μεγάλο λάθος των επιχειρήσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 03.05.26

Καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες αντικαθιστούν θέσεις εισαγωγικού επιπέδου με τεχνητή νοημοσύνη, ειδικοί προειδοποιούν ότι το κόστος μπορεί να αποδειχθεί πολύ μεγαλύτερο απ’ όσο φαίνεται σήμερα: από την απώλεια ταλέντου μέχρι τη διάρρηξη της «αλυσίδας» που δημιουργεί τους ηγέτες του αύριο.

Γεωργία Κανδρή
Πρόωρη αυλαία για το «Σπίτι Μου 2» – Βροχή διαμαρτυριών
Λήγει 2/6 03.05.26

Το πρόγραμμα φθηνών επιδοτούμενων στεγαστικών δανείων «Σπίτι Μου 2», λήγει πρόωρα στις 2 Ιουνίου, αντί για τέλη Αυγούστου όπως αναμενόταν. Αγωνία για χιλιάδες δικαιούχους που τρέχουν και δεν φτάνουν.

Αφροδίτη Τζιαντζή
«Κοκορομαχίες» στη Γαλλία για… το ψητό κοτόπουλο
Πόλεμος σε αλυσίδα 03.05.26

Μέρες μετά το άνοιγμα του Master Poulet, ο Μπουαμράν έβαλε τσιμεντόλιθους για να εμποδίσει την πρόσβαση στο κατάστημα, υποστηρίζοντας ότι η βεράντα του εστιατορίου είχε στηθεί παράνομα

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
ΔΝΤ: Επικρίνει τις κυβερνήσεις της ΕΕ ότι αγνοούν προειδοποιήσεις για επιδοτήσεις ενέργειας
Οικονομικές Ειδήσεις 03.05.26

Το ΔΝΤ προτρέπει τις χώρες να στοχεύσουν την υποστήριξη στους πιο ευάλωτους αντί να χρησιμοποιούν δαπανηρά γενικά μέτρα

Σύνταξη
Σήμερα η πρώτη απόφαση του ΟΠΕΚ+ για την παραγωγή πετρελαίου μετά την αποχώρηση των ΗΑΕ
Οικονομία 03.05.26

Συνολικά, η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Καζακστάν, η Αλγερία και το Ομάν αναμένεται να αυξήσουν τις ποσοστώσεις τους «κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα», εξηγεί ο Αρν Λόμαν Ράσμουσεν αναλυτής στην Global Risk Management.

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Πώς δηλώνονται τα αναδρομικά από μισθούς, συντάξεις και ενισχύσεις
Οδηγός 03.05.26

Στη δήλωση για τα αναδρομικά, τα ποσά προσυμπληρώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς και δεν υπάρχει η δυνατότητα οι φορολογούμενοι να συμπληρώσουν ή να τροποποιήσουν κάποιον άλλο κωδικό

Σύνταξη
Ενεργειακά αποθέματα: Πλησιάζουμε στο χείλος του γκρεμού, προειδοποιούν οι πετρελαϊκοί κολοσσοί
Αντίστροφη μέτρηση 03.05.26

Μόλις τέσσερις εβδομάδες καιρό μας δίνουν οι πετρελαϊκές εταιρείες και οι traders, πριν τα ενεργειακά αποθέματα στερέψουν, αν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Τιμωρώντας τη μητρότητα: Γιατί η απόκτηση παιδιών συνεχίζει να διευρύνει το μισθολογικό χάσμα
Διεθνής Οικονομία 03.05.26

Σύμφωνα με διεθνείς εκθέσεις οι θεσμικοί κανόνες που σχετίζονται με τη μητρότητα και τη φροντίδα συνεχίζουν να περιορίζουν τις επαγγελματικές επιλογές των γυναικών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Καλό Σαββατοκύριακο»… χαχαχαχα!
Το 40% δουλεύει! 03.05.26

Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στην εργασία του Σαββατοκύριακου στην Ευρώπη - Σχεδόν 4 στους 10 εργαζόμενους δουλεύουν "Σ/Κ" – Τα στοιχεία της Eurostat αναδεικνύουν τις αδυναμίες της αγοράς εργασίας

Γεώργιος Μαζιάς
Εσωκομματικό Ρήγμα: Διαφωνίες στο Πεντάγωνο και στους Ρεπουμπλικανούς για την τακτική Τραμπ στην Ευρώπη
Αντιδράσεις στο Κογκρέσο 03.05.26

Νέες απειλές Τραμπ για μαζική απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία προκαλούν έντονη ανησυχία στους Ρεπουμπλικανούς και κλιμακώνουν τη διπλωματική κρίση

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-1: Έγκλημα και τιμωρία
Ποδόσφαιρο 03.05.26

Ένα γκολ-εφεύρεση άνοιξε τον δρόμο για τον ΠΑΟΚ, ένα… τσουβάλι γκολ έχασε ο Ολυμπιακός και μαζί… τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα (3-1).

Άκης Στρατόπουλος
H Chloe Cherry πιστεύει ότι πολλοί στρέφονται στο OnlyFans λόγω φτώχειας
Φταίει ο καπιταλισμός; 03.05.26

Η Chloe Cherry, την οποία είδαμε στο «Euphoria», δήλωσε ότι η σεξεργασία έχει κανονικοποιηθεί λόγω του καπιταλισμού και της οικονομικής κατάστασης που βρισκόμαστε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Άστον Βίλα – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 03.05.26

LIVE: Άστον Βίλα – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Τότεναμ για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Καιρός: Μια πολύ ισχυρή ψυχρή εισβολή τον Μάιο – Καταγράφηκε ρεκόρ χαμηλότερης θερμοκρασίας
Οι μετρήσεις 03.05.26

Ο καιρός… «τρελάθηκε». Η ψυχρή εισβολή έφερε χιόνια στα ορεινά, βροχές σε πολλές περιοχές και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Θερμοκρασία ρεκόρ όλων των εποχών.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 03.05.26

LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
«Έι, τράβα μου μια φωτογραφία» – Το Met Gala πριν την εποχή των κοινωνικών δικτύων και της ψηφιακής εικόνας
Νοσταλγία 03.05.26

Αναμνήσεις κι ενσταντανέ από το Met Gala, όπως τα αποτύπωσαν φωτογράφοι, σχεδιαστές και προσωπικότητες που παρευρέθηκαν τη δεκαετία του ’80, του ’90 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Έφη Αλεβίζου
Νέα Αριστερά: Η γεμάτη συμβολισμούς συνάντηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη με την Φραντσέσκα Αλμπανέζε
Πολιτική Γραμματεία 03.05.26

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, μαζί με αντιπροσωπεία του κόμματος, συναντήθηκε με την Ειδική Εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών, Φραντσέσκα Αλμπανέζε στα γραφεία της ΝΕΑΡ στη Βουλή.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ 3-2: Πήραν το ντέρμπι και «κλείδωσε» το Champions League
Ποδόσφαιρο 03.05.26

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν η μεγάλη νικήτρια του ντέρμπι στο «Ολντ Τράφορντ» επικρατώντας της Λίβερπουλ με 3-2 και εξασφάλισε μια θέση στο Champions League της επόμενης σεζόν,

Σύνταξη
Πράματα και θάματα στην Τούμπα – Δεν έπρεπε να μετρήσει το γκολ του ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 03.05.26

Ούτε τα προσχήματα οι Ιταλοί διαιτητές στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Το γκολ του Γερεμέγεφ δεν έπρεπε να μετρήσει καθώς ο Μπάμπα παρεμπόδιζε το οπτικό πεδίο του Τζολάκη.

Σύνταξη
ΟΦΗ – Άρης 0-2: Νίκη γοήτρου για τους «κίτρινους» κόντρα στον Κυπελλούχο (vid)
Ποδόσφαιρο 03.05.26

Αν και βαθμολογικά αδιάφορα τα ματς του 5-8, ο Άρης νίκησε 2-0 (Ντουντού 11', Γιαννιώτα 86') τον ΟΦΗ, ο οποίος μπροστά σε οκτώ χιλιάδες οπαδούς του γιόρτασε την πρόσφατη κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας

Αλέξανδρος Κωτάκης
H σημαντική προειδοποίηση του Στίβεν Σπίλμπεργκ προς το Χόλιγουντ
«Δεν είμαστε μόνοι» 03.05.26

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έκανε δημόσια έκκληση να παραμένουν οι ταινίες στις αίθουσες για περισσότερο χρόνο πριν από την πρεμιέρα τους στις πλατφόρμες streaming, ενώ προχώρησε και σε μια προειδοποίηση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λεβαδειακός-Βόλος 5-2: Με επίδειξη δύναμης παραμένουν πέμπτοι οι Βοιωτοί
Ποδόσφαιρο 03.05.26

«Αέρας» ο Λεβαδειακός κέρδισε άνετα τον Βόλο με 5-2 και επέστρεψε στις νίκες μετά από δυο αγωνιστικές. «Κέρβερος» ο γκολκίπερ των γηπεδούχων Λούκας ‘Ανακερ. Με τρία πέναλτι ισάριθμα γκολ των Βοιωτών

Σύνταξη
Ευχάριστα νέα: Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του
Ποδόσφαιρο 03.05.26

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον αισθάνθηκε αδιαθεσία πριν το Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ, μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, εξετάστηκε, αλλά δεν διαπιστώθηκε κάτι ανησυχητικό και επέστρεψε στο σπίτι του

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 03.05.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Πνεύμα και σάρκα – Δεν υπάρχει τίποτα πιο σέξι από ένα ζευγάρι που γράφει μαζί
Ζογκλέρ των λέξεων 03.05.26

Το νέο αυτοβιογραφικό έργο της Σίρι Χάστβεντ για τη ζωή της με τον Πολ Όστερ αποδεικνύει ότι οι ταλαντούχοι συγγραφείς μπορούν να ζουν και να εργάζονται μαζί σε γόνιμη αρμονία.

Έφη Αλεβίζου
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

