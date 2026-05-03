Shrinkflation: Αυξάνονται οι τιμές, μειώνονται οι… ποσότητες – Στα όριά τους οι καταναλωτές
Εξαπλώνεται το φαινόμενο του shrinkflation στα σούπερ μάρκετ. Νέες συσκευασίες μειωμένης… ποσότητας.
Το φαινόμενο του shrinkflation που… αδειάζει το πορτοφόλι σας. Πρόκειται για μια στρατηγική «αόρατων» ανατιμήσεων, όπου οι βιομηχανίες τροφίμων και όχι μόνο μειώνουν το βάρος ή τον όγκο μιας συσκευασίας, διατηρώντας την τιμή στο ράφι σταθερή ή ακόμα και αυξάνοντάς την.
Στην Ελλάδα, η πρακτική shrinkflation είναι σημαντικό να συνοδεύεται από σχετική ενημέρωση του καταναλωτή στο πλαίσιο της αξιοπιστίας και της διαφάνειας της μάρκας
Ο όρος καθιερώθηκε από το shrink (συρρικνώνω) και το δεύτερο συνθετικό του inflation (πληθωρισμός). Η λέξη πρωτοχρησιμοποιήθηκε το 2013 από τη Βρετανή οικονομολόγο Pippa Malmgren, αν και παρόμοιες τακτικές υπήρχαν νωρίτερα. Σε διεθνές επίπεδο το φαινόμενο απέκτησε δημοσιότητα στα μέσα της δεκαετίας του 2010.
Shrinkflation και προϊόντα
Σύμφωνα με στοιχεία του 2025-2026, οι κατηγορίες με τη μεγαλύτερη «συρρίκνωση» είναι:
- Γαλακτοκομικά: Γιαούρτια και τυριά (μείωση γραμμαρίων στη συσκευασία).
- Είδη παντοπωλείου: Ζυμαρικά, όσπρια και ρύζι.
- Γλυκίσματα: Σοκολάτες και πατατάκια.
- Είδη προσωπικής υγιεινής: Χαρτί υγείας (λιγότερα μέτρα/φύλλα ανά ρολό) και απορρυπαντικά.
Την ώρα όμως που οι τιμές όλο και αυξάνονται, οι ποσότητες… μειώνονται. Ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας Απόστολος Ραυτόπουλος μιλώντας στο MEGA και στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» έδωσε μερικά παραδείγματα πριν και μετά το Πάσχα.
Συγκεκριμένα:
-Τυρογαριδάκια 85g -> 80g
-Πατατάκια 90g -> 70g
-Κάψουλες καφέ 57g -> 52g
-Παγωτό πύραυλος 142g -> 134,3g
Νέες αυξήσεις στις τιμές τις επόμενες μέρες
Αναφερόμενος ειδικότερα στο παράδειγμα με τα τυρογαριδάκια εξήγησε πως η «παραπλάνηση» που υφίσταται ο καταναλωτής «δεν έχει να κάνει με τη συσκευασία που παραμένει ίδια αλλά ότι έχει ‘φουσκώσει με αέρα’, έχει μειωθεί το περιεχόμενο χωρίς να το βλέπει ο καταναλωτής».
Για το παράδειγμα με τα πατατάκια είπε: «το κιλό κόστιζε όταν ήταν 90g, σήμερα η τιμή του κιλού είναι 13,90 στα 70g. Αύξηση 30% σε ένα περιεχόμενο λιγότερο κατά 20g, στην ίδια συσκευασία».
Όσον αφορά τις κάψουλες του καφέ ο κ. Ραυτόπουλος σημείωσε πως «η μείωση της ποσότητας αφορά το εσωτερικό της κάψουλας που δεν μπορεί να το δει ο καταναλωτής».
Ο ίδιος επισημαίνει πως υπάρχουν εκατοντάδες προϊόντα που «συρρικνώθηκαν»: τυριά, αλλαντικά με μικρότερες συσκευασίες μετά το Πάσχα. «Αυτό που έστειλαν οι βιομηχανίες μετά το Πάσχα στα σούπερ μάρκετ, τα νέα τιμολόγια εμπεριέχουν και νέες αυξήσεις μέχρι 15%.
«Οι καταναλωτές παρατηρούν αυξήσεις παράλληλα με τις μειωμένες ποσότητες στο περιεχόμενο», επισημαίνει και προβλέπει και νέες αυξήσεις τις επόμενες μέρες.
