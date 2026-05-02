«Ο Παναθηναϊκός ψάχνεται για τον Ράστοντερ» (pic, vid)

Ο Παναθηναϊκός είναι στο επίκεντρο δημοσιευμάτων στο εξωτερικό, αναφορικά με παίκτες που τσεκάρει ενόψει της νέας σεζόν και έρχεται να προστεθεί ακόμη ένα όνομα στη λίστα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Transferfeed, οι Πράσινοι θέλουν τον πρώτο σκόρερ της πρωτοπόρου Ελβετίας, Τουν, Έλμιν Ράστοντερ και μάλιστα έχουν κάνει ήδη διερευνητικές επαφές προκειμένου να μάθουν τι θα χρειαστεί για να πραγματοποιηθεί το deal.

Ποιον παίκτη τσεκάρει για την επίθεση ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με το Transferfeed

🟢⚪ Panathinaikos has made contact with Thun to explore the conditions for a potential transfer of 24-year-old striker Elmin Rastoder, with a proposal close to 5 million euros reportedly discussed.https://t.co/m0rqxJS7mh#Panathinaikos #SuperLeagueCH #SuperLeagueGR — TransferFeed (@transferfeedcom) May 2, 2026

Τι αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα; Ότι «ο Παναθηναϊκός έχει έρθει σε επαφή με την Τουν για να διερευνήσει τις προϋποθέσεις για μια πιθανή μεταγραφή του 24χρονου επιθετικού Έλμιν Ραστόντερ. Έχει προταθεί ένα ποσό κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η Τουν φέρεται να είναι πρόθυμη να συζητήσει αυτό το ποσό. Ο Ραστόντερ, του οποίου η χρηματιστηριακή αξία εκτιμάται σε περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων μετά από μια σεζόν στην οποία έχει σκοράρει 13 γκολ και έχει δώσει 6 ασίστ».