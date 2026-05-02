Ξέφυγε ο Κάλινιτς: Λαβή πάλης και μπουνιές σε αντίπαλο – Τι δήλωσε ο προπονητής του (vid)

Ήταν λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου του αγώνα ανάμεσα στη Ζλάτιμπορ και τον Ερυθρό Αστέρα για τα play-offs της σερβικής λίγκας, όταν ο Νίκολα Κάλινιτς ξέφυγε μετά από φάση κατά την οποία προσπάθησε να κόψει τον Ματέι Τσίμπεϊ.

Οι δύο αθλητές έπεσαν στο παρκέ ο ένας πάνω στον άλλο και ο φόργουορντ του Ερυθρού Αστέρα μέσα σε δευτερόλεπτα επιτέθηκε στον παίκτη της Ζλάτιμπορ, αρχικά με λαβή ελληνορωμαϊκής και έπειτα με μπουνιές, με το παρκέ να μετατρέπεται για λίγο σε «κλουβί» μικτών πολεμικών τεχνών.

Το ματς φυσικά αμέσως διεκόπη, οι δύο πάγκοι και όσοι βρίσκονταν στο παρκέ έσπευσαν για να χωρίσουν αρχικά τους δύο εμπλεκόμενους, με τον Κάλινιτς πάντως να συνεχίζει και να τα βάζει και με άλλους παίκτες της αντιπάλου ομάδας.

Ομπράντοβιτς για Κάλινιτς: «Ντροπιαστική συμπεριφορά»

Για την Ιστορία, η Ζλάτιμπορ νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα με 94-89, ενώ μετά το τέλος του αγώνα ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» Σάσα Ομπράντοβιτς, δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό του, κάνοντας λόγο για ντροπιαστική συμπεριφορά του Κάλινιτς, τόσο σε μπασκετικό όσο και ανθρώπινο επίπεδο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σάσα Ομπράντοβιτς: «Συγχαρητήρια στη Ζλάτιμπορ, που πραγματικά άξιζε να κερδίσει. Όσο για εμάς, αυτό δεν είναι μόνο μια μπασκετική ντροπή, αλλά και μια ανθρώπινη. Πρώτα απ’ όλα, η συμπεριφορά ήταν ντροπιαστική και, αν μπορώ εκ μέρους του συλλόγου, ζητώ συγγνώμη για αυτού του είδους τη συμπεριφορά, για τη σύρραξη και για όλα όσα συνέβησαν. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη. Δεν έχω ξαναβρεθεί ποτέ μέρος σε κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το πρώτο, μια συγγνώμη».