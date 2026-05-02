02.05.2026 | 11:50
Νέα σεισμική δόνηση 3,9 Ρίχτερ στο Λασίθι
Εκρηκτικό κλίμα στη ΝΔ – Οι ομάδες «γαλάζιων» βουλευτών που διαμορφώνονται – Το… φάντασμα Σαμαρά στο Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 02 Μαΐου 2026, 12:32

Εκρηκτικό κλίμα στη ΝΔ – Οι ομάδες «γαλάζιων» βουλευτών που διαμορφώνονται – Το… φάντασμα Σαμαρά στο Μαξίμου

Πώς οργανώνεται και μορφοποιείται, με αφετηρία το κείμενο των 5, η κριτική των «γαλάζιων» βουλευτών προς την κυβέρνηση. Μεγάλη αναστάτωση στο Μαξίμου, αλλά και σαφής διάθεση Μητσοτάκη να στείλει στην Κ.Ο. το μήνυμα ότι «δεν συγκυβερνάμε».

Γιάννης Μπασκάκης
Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Spotlight

Όλο και πιο εκρηκτικό γίνεται το κλίμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ. Όπως πληροφορείται το in, το κοινό άρθρο των 5 στα «ΝΕΑ», με την ευθεία και σφοδρή κριτική στο μοντέλο της 7ετούς διακυβέρνησης του «επιτελικού κράτους», προκάλεσε έντονο εκνευρισμό, μεγάλη αναστάτωση και κινητικότητα στο Μαξίμου, το οποίο αιφνιδιάστηκε από την ανοιχτή επιστολή, μία εβδομάδα πριν από την επικείμενη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ.

Καταλογίζουν στο Μαξίμου ότι αυτό επέλεξε τη δημοσιότητα

Αιφνιδιασμός που διαφάνηκε και από την αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο προσυνέδριο στο Ναύπλιο, όπου θέλησε, μεταξύ άλλων, να αναφερθεί στην επικείμενη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και να πει ότι «τις διαφωνίες μας τις λύνουμε εντός των τειχών», επιδιώκοντας έτσι να στείλει το μήνυμα στους βουλευτές του να μην ασκούν την κριτική τους δημόσια.

Βέβαια από το περιβάλλον των 5 «γαλάζιων» βουλευτών, απαντούν ότι αποφάσισαν να τοποθετηθούν δημόσια, προχωρώντας σε αξιολόγηση ενός μοντέλου διακυβέρνησης 7 ετών, γιατί δημόσια επέλεξε να ανοίξει ο πρωθυπουργός και το Μαξίμου τη συζήτηση περί «ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή», καθώς και τη συζήτηση περί σαρωτικής αλλαγής των εκλογικών περιφερειών, σημαντικής μείωσης των βουλευτικών εδρών και μερικής κατάργησης του σταυρού προτίμησης, εντείνοντας ακόμα περισσότερο το αίσθημα απαξίωσης απέναντι στον ρόλο του βουλευτή από το Μαξίμου, που έχει συσσωρευτεί στους κόλπους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ όλα αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης του «επιτελικού κράτους».

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι πρόκειται για πέντε φίλους από παλιά, βουλευτές της περιφέρειας, με κοινές ανησυχίες που συζητούν και που θεώρησαν ότι χρειάζεται να αναδείξουν ένα συγκεκριμένο θέμα, κάτι το οποίο και έκαναν.

Η προηγούμενη πρωτοβουλία της ομάδας των 5

Μάλιστα το κοινό άρθρο των 5 δεν είναι η πρώτη πρωτοβουλία αυτής της ομάδας βουλευτών, αφού οι τέσσερις από τους πέντε (Ανδρ. Κατσανιώτης, Γ. Οικονόμου, Ξ. Μπαραλιάκος, Θ. Ζεμπίλης) είχαν συναντηθεί στις 23 Ιουνίου 2025 με τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα προκειμένου να του θέσουν το θέμα του Ελαιοκομικού Μητρώου και των δυσκολιών που δημιουργούνται για τους παραγωγούς σχετικά με τις δηλώσεις συγκομιδής ελαιόκαρπου. Στο άρθρο των 5 προστέθηκε και ο βουλευτής Γ. Παππάς.

Οι φόβοι του Μαξίμου

Το Μαξίμου βέβαια βλέπει τους πέντε βουλευτές, που προέρχονται από το κομμάτι της παραδοσιακής ΝΔ, και εκτός του ότι φοβάται μια γενικευμένη εξέγερση «γαλάζιων» βουλευτών, παρατηρεί και άλλο ένα στοιχείο που του προκαλεί έντονη ανησυχία:

Όπως πληροφορείται το in, εστιάζει στους τρεις από τους πέντε βουλευτές (Ανδρ. Κατσανιώτης, Γ. Παππάς, Ξ. Μπαραλιάκος), οι οποίοι είναι σαμαρικών καταβολών και φιλικά διακείμενοι στον πρώην πρωθυπουργό, και βλέπει στο βάθος το… φάντασμα του Αντώνη Σαμαρά.

Σημειώνεται ότι ο Γιάννης Οικονόμου είναι καραμανλικών καταβολών, αλλά και με διαδρομή στο πλευρό της Ντόρας Μπακογιάννη (της οποίας υπήρξε στενός συνεργάτης στη Δημοκρατική Συμμαχία), προτού αναλάβει θέσεις ευθύνης επί Κυριάκου Μητσοτάκη στο κόμμα της ΝΔ και στην κυβέρνηση, όπου διετέλεσε και κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Οι ομάδες βουλευτών που διαμορφώνονται

Αλλά το κοινό άρθρο των 5 έχει ήδη προκαλέσει ισχυρές δονήσεις στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος και ήδη έμπειρα κοινοβουλευτικά στελέχη παρατηρούν ότι πυροδοτεί τη διαμόρφωση τριών διαφορετικών ομάδων εντός της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Στην πρώτη ομάδα κατατάσσονται οι 5 και πολύ περισσότεροι ακόμα βουλευτές που εκφράζονται από την κίνηση αυτή και από την κριτική που διατυπώνεται στο άρθρο.

Η δεύτερη, είναι η κυβερνητική ομάδα. H ομάδα, δηλαδή, των βουλευτών που συντάσσονται πλήρως με το Μαξίμου και που βλέπουν το κοινό άρθρο ως ευθεία επίθεση στο πρωθυπουργικό Κέντρο.

Και η τρίτη, είναι η ομάδα των βουλευτών που, από φωνές στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, αποκαλούνται οι «ενδιάμεσοι». Σε αυτήν την ομάδα κατατάσσονται οι βουλευτές που διαφωνούν μεν με την κίνηση αυτή καθεαυτή της ανοιχτής κριτικής μέσω του άρθρου και όχι μέσω της διατύπωσής της απευθείας στα κομματικά όργανα -ενώ κάποιοι δεν συμφωνούν και με την ευθεία κριτική στο ίδιο το μοντέλο διακυβέρνησης του «επιτελικού κράτους»- όμως δίνουν δίκιο στον πυρήνα της κριτικής των 5, δηλαδή στην ουσία των όσων καταγγέλλονται ως αρνητικά πεπραγμένα του «επιτελικού κράτους».

Η στάση του Μαξίμου

Από την πλευρά του μεγάρου Μαξίμου, από τη μία αντιλαμβάνεται ότι αν πάει σε μετωπική σύγκρουση με τους διαφωνούντες βουλευτές, τότε θα βυθίσει το κόμμα στην εσωστρέφεια, αλλά από την άλλη επιμένει και στην υπεράσπιση των πεπραγμένων του και των επιλογών του έναντι της κριτικής των βουλευτών του.

Σε αυτή τη λογική επιχειρεί να ισορροπήσει και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος από τη μία προσπαθεί να κάνει «μασάζ» στους βουλευτές του, αλλά από την άλλη επιμένει και να μην αναγνωρίζει επί της ουσίας οποιαδήποτε βάση στην κριτική που εκείνοι ασκούν στα πεπραγμένα και τη λειτουργία του «επιτελικού κράτους».

Οι πρωθυπουργικές δηλώσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρωθυπουργός στο υπουργικό συμβούλιο, από τη μία θέλησε να μιλήσει για τον «τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την αναβάθμιση του ρόλου του εκλεγμένου εκπροσώπου κάθε περιφέρειας» και για τη συμμετοχή «που θέλουμε του βουλευτή στο πώς μπορεί να αγωνιστεί για την ανάπτυξη και την προκοπή της περιοχής του», αλλά από την άλλη θέλησε να πει ότι «το επιτελικό κράτος αφορά εμάς, αφορά την εκτελεστική εξουσία, όχι την νομοθετική εξουσία. Άλλες οι υποχρεώσεις της κυβέρνησης, άλλες οι υποχρεώσεις της Βουλής. Αυτά είναι καθορισμένα με απόλυτη σαφήνεια από το Σύνταγμα».

Με άλλα λόγια θέλησε να στείλει το μήνυμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ ότι οι βουλευτές δεν συγκυβερνούν μαζί με την κυβέρνηση, στην οποία δεν μετέχουν.

Φυσικά η πρωθυπουργική αυτή στάση μόνο κατευνασμό της δυσαρέσκειας και της οργής στο εσωτερικό της ΝΔ δεν έχει φέρει και τώρα οι διαφωνούντες βουλευτές στρέφουν το βλέμμα στις επικείμενες συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων. Πρώτος σταθμός η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στις 7 Μαΐου, δεύτερος σταθμός το συνέδριο στις 15-17 Μαΐου. Και ήδη «γαλάζιοι» βουλευτές προετοιμάζονται για να πάρουν τον λόγο και να διατυπώσουν τη σφοδρή κριτική που ασκούν στο Μαξίμου.

Ακίνητα
Real Estate: Το τουρκικό κεφάλαιο «ψηφίζει» Ελλάδα – Τριπλασίασαν τις επενδύσεις σε τρία χρόνια

Vita.gr
Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Ιράν: Είναι πιθανό οι ΗΠΑ να ξαναρχίσουν τον πόλεμο

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

ΠΑΣΟΚ: Το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση για το Μαξίμου – Πολλή αγωνία έχει ο Π. Μαρινάκης για τη δεύτερη θέση
Δήλωση Τσουκαλά 02.05.26

ΠΑΣΟΚ: Το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση για το Μαξίμου – Πολλή αγωνία έχει ο Π. Μαρινάκης για τη δεύτερη θέση

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, απάντησε σε υψηλούς τόνους στον Παύλο Μαρινάκη, τονίζοντας πως «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νομίζει ότι είναι η επίσημη φωνή της 'Ομάδας Αλήθειας' και όχι της ελληνικής κυβέρνησης»

Ο υπερασπιστής της «Ομάδας Αλήθειας» Π. Μαρινάκης επιτίθεται στην αντιπολίτευση για «τοξική ρητορική»
Ο υπερασπιστής της «Ομάδας Αλήθειας» Π. Μαρινάκης επιτίθεται στην αντιπολίτευση για «τοξική ρητορική»

Ο Παύλος Μαρινάκης δεν βλέπει ζήτημα με τον Άκη Σκέρτσο, παρά τα πυρά βουλευτών της ΝΔ. Κάνει λόγο για «πολιτικό κατήφορο» την ώρα που υπερασπίζεται την «Ομάδα Αλήθειας»

Η μάχη των μεταγωγικών: C-130 και C-390 ανταγωνίζονται για την κατάκτηση των ελληνικών αιθέρων
Η μάχη των μεταγωγικών: C-130 και C-390 ανταγωνίζονται για την κατάκτηση των ελληνικών αιθέρων

Η Ελλάδα προσανατολίζεται στην ανανέωση του στόλου των μεταγωγικών της με τις επικρατέστερες επιλογές να εμφανίζονται να είναι αυτή των C-130 της Lockheed Martin και των C-390 της Embraer.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κόμμα μέσα στον Μάιο προαναγγέλλει η Καρυστιανού – Νέες καταγγελίες για υπονόμευση
Κόμμα μέσα στον Μάιο προαναγγέλλει η Καρυστιανού – Νέες καταγγελίες για υπονόμευση

Η Μαρία Καρυστιανού σε ανάρτησή της καταγγέλλει για μια ακόμη φορά χωρίς να δίνει στοιχεία προσπάθειες διάσπασης του υπό ίδρυση κόμματος μέσω εξαγορών, ψευδών υποσχέσεων και συκοφαντιών.

Από το Παλλάς στο Ηράκλειο: Ο Αλέξης Τσίπρας, η Ιθάκη του και η νέα περιπέτεια που τώρα αρχίζει
Από το Παλλάς στο Ηράκλειο: Ο Αλέξης Τσίπρας, η Ιθάκη του και η νέα περιπέτεια που τώρα αρχίζει

Ο Αλέξης Τσίπρας ολοκλήρωσε τη σειρά των παρουσιάσεων της «Ιθάκης» του σε επιλεγμένα μέρη στην επικράτεια μέσα σε πέντε μήνες. Το πραγματικό ταξίδι όμως, τώρα αρχίζει....

Δημήτρης Τερζής
Το ΠΑΣΟΚ πετσοκόβει Αδωνι: Σπάει κάθε ρεκόρ γραφικότητας, πού να ξέρει για την Εργατική Πρωτομαγιά ο πωλητής των βιβλίων του Πλεύρη
Το ΠΑΣΟΚ πετσοκόβει Αδωνι: Σπάει κάθε ρεκόρ γραφικότητας, πού να ξέρει για την Εργατική Πρωτομαγιά ο πωλητής των βιβλίων του Πλεύρη

Μπούμερανγκ στο Αδωνι Γεωργιάδη η διαδικτυακή λογόρροια ακόμη και τη μέρα της εργατικής πρωτομαγιάς με εξυπνακίστικη επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη. Πληρωμένη απάντηση από το ΠΑΣΟΚ, που καλεί τον πρωθυπουργό να αποδοκιμάσει δημόσια τον υπουργό του για την απρέπεια.

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»
Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

«Υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, η Ελληνική Πολιτεία ανέλαβε με υπευθυνότητα το ανθρωπιστικό έργο της υποδοχής των συμμετεχόντων στον Global Sumud Flotilla, με αποκλειστικό μέλημα την ασφάλεια και την προστασία τους», αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών.

Μανιφέστο Τσίπρα: Τρεις δυνάμεις, μία συμπαράταξη και η ελπίδα για μια κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής
Μανιφέστο Τσίπρα: Τρεις δυνάμεις, μία συμπαράταξη και η ελπίδα για μια κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής

Τα βασικά σημεία του μανιφέστου Τσίπρα που δίνουν το στίγμα για τον νέο πολιτικό φορέα. Εκεί που συμπεριλαμβάνονται δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, της ανανεωτικής Αριστεράς και της Οικολογίας.

Δημήτρης Τερζής
Αχτσιόγλου: Στην Ελλάδα οι μισθοί βρίσκονται στην τελευταία θέση – Η Πρωτομαγιά είναι αγώνας για την ίδια τη ζωή
Αχτσιόγλου: Στην Ελλάδα οι μισθοί βρίσκονται στην τελευταία θέση – Η Πρωτομαγιά είναι αγώνας για την ίδια τη ζωή

«Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι ημέρα σύμβολο αγώνα για αξιοπρέπεια», επισήμανε η βουλεύτρια Β'2 Δυτικού Τομέα Αθηνών με τη Νέα Αριστερά, Έφη Αχτσιόγλου

Σακελλαρίδης: Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι μέρα μνήμης, αλήθειας και αγώνα
Σακελλαρίδης: Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι μέρα μνήμης, αλήθειας και αγώνα

O γραμματέας της ΚΕ της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, τόνισε στο μήνυμά του για την Πρωτομαγιά πως «χρειαζόμαστε συνδικάτα μαζικά, μαχητικά και διεκδικητικά που να αφορούν και να εκπροσωπούν τους πραγματικούς εργαζόμενους»

ΣΥΡΙΖΑ: 50 χρόνια από τον θάνατο του Αλέκου Παναγούλη, τιμούμε τη μνήμη και εμπνεόμαστε από τη στάση του
ΣΥΡΙΖΑ: 50 χρόνια από τον θάνατο του Αλέκου Παναγούλη, τιμούμε τη μνήμη και εμπνεόμαστε από τη στάση του

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τόνισε πως «η ιστορική διαδρομή του Παναγούλη θυμίζει επίσης ότι απέναντι στον αυταρχισμό, την αυθαιρεσία και τη συγκάλυψη, υπάρχει πάντα η επιλογή της αντίστασης και της αξιοπρέπειας»

Το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα: Κάλεσμα σύγκλισης στα αριστερά του Κέντρου – Μεταρρύθμιση και ρήξη
Το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα: Κάλεσμα σύγκλισης στα αριστερά του Κέντρου – Μεταρρύθμιση και ρήξη

Το βράδυ στη δημοσιότητα το κείμενο πολιτικών θέσεων για την κυβερνώσα Αριστερά, σύγκλιση Αριστεράς, Σοσιαλδημοκρατίας και Οικολογίας.

Σωτήρης Μπολάκης
Φάμελλος για εργατική Πρωτομαγιά: «Με αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας»
«Με αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας» - Φάμελλος για εργατική Πρωτομαγιά

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, συμμετείχε στην κινητοποίηση για την εργατική Πρωτομαγιά τονίζοντας ότι «μόνο με τη συμμετοχή σε αγωνιστικά και δυνατά συνδικάτα προχωράει ο κόσμος»

Μητσοτάκης εκτός τόπου και χρόνου – Μήνυμα για την Πρωτομαγιά με… Akyla και αποθέωση κυβερνητικών μέτρων
Τι Πρωτομαγιά, τι Eurovision για τον Μητσοτάκη: Μήνυμα με Akyla και εικονική πραγματικότητα για την αγορά εργασίας

Το μήνυμα για την εργατική Πρωτομαγιά, μέρα ταυτισμένη με αγώνες και θυσίες, ο Μητσοτάκης συνοδεύει με Akyla και προσπάθεια αντιστροφής της εργασιακής πραγματικότητας

Βαρουφάκης: Η χώρα δεν είναι βιώσιμη – Ο Μητσοτάκης ξεπέρασε τον Όρμπαν, παίρνει το χρυσό σε διαφθορά, διαπλοκή, αυταρχισμό
Βαρουφάκης: Η χώρα δεν είναι βιώσιμη – Ο Μητσοτάκης ξεπέρασε τον Όρμπαν, παίρνει το χρυσό σε διαφθορά, διαπλοκή, αυταρχισμό

Ο Γιάννης Βαρουφάκης αποδομεί τις υποτιθέμενες επιτυχίες της κυβέρνησης στην οικονομία. Μιλά για μη βιώσιμη χώρα και για τη «νόμιμη διαφθορά» που κρύβεται πίσω από τον «ενεργειακό λαϊκισμό» της κυβέρνησης. Απαντά στα επικριτικά σχόλια του Τσίπρα, μιλώντας για τοξικά ψέματα εναντίον του. Ο Μητσοτάκης αν και στον Ορμπανισμό παίρνει χρυσό, μένει στο απυρόβλητο, επειδή είναι ο απόλυτος «yes man», σημειώνει. Λάβρος στο θέμα των υποκλοπών, λέει ότι σε οποιαδήποτε κανονική χώρα ο Μητσοτάκης θα είχε παραιτηθεί. Απόδειξη της εργαλειοποίησης και του διασυρμού της δικαιοσύνης, τονίζει, και ό,τι συνέβη μετά την δήλωσή του για τα ναρκωτικά που διαστρεβλώθηκε.

Μήνυμα Τσίπρα: Η Πρωτομαγιά σημαίνει αντίσταση, αγώνας, ελπίδα
Μήνυμα Τσίπρα: Η Πρωτομαγιά σημαίνει αντίσταση, αγώνας, ελπίδα

«Ας κάνουμε τη φετινή Πρωτομαγιά αρχή για μια πορεία δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και εντιμότητας, που έχει ανάγκη η πατρίδα μας» αναφέρει σε ανάρτησή του Αλέξης Τσίπρας και τονίζει ότι Πρωτομαγιά σημαίνει ότι υψώνουν φραγμούς στην υπερεκμετάλλευση και την επισφάλεια 

Η ΝΔ που επιτίθεται ανοίκεια στην ευρωπαϊκή εισαγγελία κατηγορεί την αντιπολίτευση για «άρρωστο κλίμα»
Η ΝΔ που επιτίθεται ανοίκεια στην ευρωπαϊκή εισαγγελία κατηγορεί την αντιπολίτευση για «άρρωστο κλίμα»

«Ναι μεν, αλλά» για την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές από την εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου. «Πρέπει να το μελετήσει η κοινοβουλευτική ομάδα», λέει

Μουντιάλ 2026: Στη Ζυρίχη κρίνεται η συμμετοχή του Ιράν
Μουντιάλ 2026: Στη Ζυρίχη κρίνεται η συμμετοχή του Ιράν

Σε μια κομβική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της FIFA στη Ζυρίχη ανάμεσα στους αξιωματούχους της παγκόσμιας ομοσπονδίας και τους ιθύνοντες αυτής του Ιράν, θα κριθεί η συμμετοχή της ασιατικής ομάδας στο καλοκαιρινό Μουντιάλ.

Κρήτη: Στη ΜΕΘ εκτός κινδύνου ο 4χρονος που δέχτηκε άγρια επίθεση σκύλου – Εκτεταμένα τα τραύματά του
Στη ΜΕΘ παραμένει ο 4χρονος που δέχτηκε άγρια επίθεση σκύλου - Εκτεταμένα τα τραύματά του

Ο μεγαλόσωμος σκύλος - με πίεση σαγονιού που υπολογίζεται στα 240 κιλά - κατάφερε εκτεταμένες δαγκωματιές στο 4χρονο παιδί που έπαιζε μαζί του στην αυλή του σπιτιού του στην Κρήτη

Πανεπιστημιακές κάλπες
Πανεπιστημιακές κάλπες

Απορίες ενός πανεπιστημιακού ψηφοφόρου για τον θεσμό του Συμβουλίου Διοίκησης

Παναγιώτης Σωτήρης
Υποκλοπές: Οι 11 στόχοι του Predator που είχε παρακολουθήσει η ΕΥΠ με υπογραφή Τζαβέλλα – Επικαλέστηκε «καθήκον εχεμύθειας»
Οι 11 στόχοι του Predator που είχε παρακολουθήσει η ΕΥΠ με υπογραφή Τζαβέλλα - Επικαλέστηκε «καθήκον εχεμύθειας» στη Βουλή

Το in αποκαλύπτει την απόρρητη κατάθεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές και τα 11 πρόσωπα για τα οποία υπέγραψε την παρακολούθησή τους από την ΕΥΠ και βρέθηκαν ταυτόχρονα στο στόχαστρο του Predator. Την παραίτησή του ζητά ο ΔΣΑ, «ο ελεγχόμενος επέλεξε τα καθήκοντα του ελεγκτή», τόνισε ο Ζαχαρίας Κεσσές

Πάνος Τσίκαλας
«Αναμενόμενο» – Η Γερμανία απαντά στην απόσυρση των 5.000 αμερικανών στρατιωτών
«Αναμενόμενο» – Η Γερμανία απαντά στην απόσυρση των 5.000 αμερικανών στρατιωτών

Για τις μελλοντικές μας αποστολές, θα συντονιστούμε στενά με την Ομάδα των Πέντε (Βρετανία, Γαλλία, Πολωνία, Ιταλία), «πρέπει να γίνουμε περισσότερο Ευρωπαίοι», υπογράμμισε ο υπουργός Αμυνας της Γερμανίας

Ξέφυγε ο Κάλινιτς: Λαβή πάλης και μπουνιές σε αντίπαλο – Τι δήλωσε ο προπονητής του (vid)
Ξέφυγε ο Κάλινιτς: Λαβή πάλης και μπουνιές σε αντίπαλο – Τι δήλωσε ο προπονητής του (vid)

Χάος επικράτησε κατά τη διάρκεια αγώνα προημιτελικής φάσης του σερβικού πρωταθλήματος ανάμεσα στον Ερυθρό Αστέρα και την Ζλάτιμπορ, όταν ο Νίκολα Κάλινιτς επιτέθηκε σε αντίπαλό του με χτυπήματα που παραπέμπουν σε... κλουβί UFC και όχι παρκέ μπάσκετ.

Σταθερές οι χρεώσεις στα τιμολόγια ρεύματος του Μαΐου – Η ανησυχία
Σταθερές οι χρεώσεις στα τιμολόγια ρεύματος του Μαΐου – Η ανησυχία

Οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας κινήθηκαν συντηρητικά για τον τρέχοντα μήνα στα τιμολόγια ρεύματος - Η χονδρεμπορική τιμή στο χρηματιστήριο ενέργειας έκλεισε τον Απρίλιο οριακά χαμηλότερα

Χρήστος Κολώνας
O ΜακΚίσικ είναι εδώ: Οι εμφανίσεις με τη Μονακό, ο Μπαρτζώκας και τα δεδομένα για το συμβόλαιο του (vids)
O ΜακΚίσικ είναι εδώ: Οι εμφανίσεις με τη Μονακό, ο Μπαρτζώκας και τα δεδομένα για το συμβόλαιο του (vids)

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ επιλέχθηκε στην 12άδα και στα δύο ματς με τη Μονακό, ήταν για ακόμη μια φορά εξαιρετικός και έδειξε γιατί τον εμπιστεύεται ο Γιώργος Μπαρτζώκας - Τα δεδομένα με το συμβόλαιο του και τα «θέλω» του Αμερικανού.

Γιώργος Πανταζόγλου
Δύο νεκροί στη Χερσώνα από ρωσικές επιθέσεις – «Συστηματική τρομοκρατία αμάχων» καταγγέλλει η Ουκρανία
Δύο νεκροί στη Χερσώνα από ρωσικές επιθέσεις – «Συστηματική τρομοκρατία αμάχων» καταγγέλλει η Ουκρανία

«Τέτοιου είδους επιθέσεις αποτελούν μέρος μιας συστηματικής πολιτικής τρομοκρατίας κατά του άμαχου πληθυσμού», κατήγγειλε ο συνήγορος ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ουκρανίας, Ντμίτρο Λούμπινετς

Να αποφύγει την… σκούπα θέλει ο Ιτούδης
Να αποφύγει την… σκούπα θέλει ο Ιτούδης

Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε για την ήττα της Χάποελ Τελ Αβίβ από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του δεν θέλει να… σκουπιστεί από του Ισπανούς.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

