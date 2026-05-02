Τι αλλάζει από τον Ιούλιο σε όλα τα νέα αυτοκίνητα

Μια νέα εποχή για την οδική ασφάλεια φέρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τις 7 Ιουλίου 2026, κάθε καινούργιο αυτοκίνητο που θα ταξινομείται στην ΕΕ θα πρέπει να διαθέτει μια σειρά ενσωματωμένων συστημάτων ασφαλείας.

Όταν ένα όχημα φρενάρει απότομα, τα πίσω φώτα του θα αναβοσβήνουν γρήγορα αντί να παραμένουν σταθερά, προειδοποιώντας με μεγαλύτερη σαφήνεια το αυτοκίνητο που ακολουθεί.

Η αλλαγή στοχεύει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων μέσω τεχνολογίας που παρεμβαίνει πιο ενεργά στην οδήγηση. Οι οδηγοί ξέρουν πόσο εύκολο είναι να εκτιμήσει κανείς λανθασμένα την κατάσταση του αυτοκινήτου που βρίσκεται μπροστά.

Οι καραμπόλες αυτοκινήτων παραμένουν ένα από τα πιο συνηθισμένα ατυχήματα στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Ακόμη και μια μικρή βελτίωση στο χρόνο αντίδρασης μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Άλλα συστήματα ασφαλείας που θα τεθούν σε ισχύ την ίδια περίοδο

Τα φώτα φρένων που αναβοσβήνουν αποτελούν μόνο ένα μέρος ενός ευρύτερου συνόλου κανόνων που θα τεθούν σε ισχύ την ίδια ημερομηνία.

Από τον Ιούλιο του 2026, τα καινούργια οχήματα θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν:

Συστήματα αυτόματης πέδησης έκτακτης ανάγκης που μπορούν να ενεργοποιηθούν σε περίπτωση πιθανής σύγκρουσης, σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας, προειδοποιήσεις για κόπωση του οδηγού ή απώλεια προσοχής και «κόφτης ταχύτητας».

Παράλληλα, όλα τα νέα αυτοκίνητα θα εξοπλίζονται με καταγραφέα δεδομένων που θα αποθηκεύει πληροφορίες σε περίπτωση ατυχήματος. Επίσης θα υπάρχει η προεγκατάσταση για σύστημα αποτροπής εκκίνησης του αυτοκινήτου εάν ο οδηγός έχει καταναλώσει αλκοόλ.

Οι νέες προδιαγραφές ανεβάζουν αισθητά το επίπεδο ασφάλειας, μειώνοντας τον χρόνο αντίδρασης και προειδοποιώντας έγκαιρα σε κρίσιμες συνθήκες. Ταυτόχρονα, όμως, φέρνουν και περισσότερη καταγραφή δεδομένων και ηλεκτρονική επιτήρηση της οδήγησης, κάτι που αλλάζει σταδιακά τον χαρακτήρα της αυτοκίνησης όπως τον γνωρίζαμε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι νέοι κανόνες αφορούν τα οχήματα που θα ταξινομηθούν μετά τον Ιούλιο του 2026.