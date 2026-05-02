Τη δυνατότητα να μετριάσουν την απότομη αύξηση των τιμών των καυσίμων που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν και να στηρίξουν άμεσα επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο ευελπιστεί να δώσει η Κομισιόν στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μέσω του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων METSAF (Middle East Temporary State Aid Framework), τονίζοντας ότι πρόκειται για «προσωρινή παρέμβαση».

Παρουσιάζοντας το νέο αυτό εργαλείο, το οποίο θα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, η αρμόδια εκτελεστική αντιπρόεδρος της Κομισιόν Τερέζα Ριμπέρα δήλωσε ότι «επιτρέπει εύκολα εφαρμόσιμες λύσεις που θα στηρίξουν τη συνεχή ανάπτυξη βασικών τομέων της ΕΕ, όπως η γεωργία, η αλιεία και οι μεταφορές, μετριάζοντας τις επιπτώσεις της κρίσης».

Παράλληλα, τόνισε ότι τα μέτρα είναι «ανάλογα με τις τρέχουσες επιπτώσεις της κρίσης».

ΕΕ: Μεγάλο το κόστος της κρίσης

Το κόστος της κρίσης είναι ήδη μεγάλο για την ΕΕ. Η Ευρώπη χάνει σχεδόν 500 εκατ. ευρώ την ημέρα, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αυξάνει το κόστος των ορυκτών καυσίμων, δήλωσε χθες η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο.

«Σε μόλις 60 ημέρες σύγκρουσης, ο λογαριασμός μας για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων έχει αυξηθεί κατά πάνω από 27 δισ. ευρώ, χωρίς ούτε ένα μόριο πρόσθετης ενέργειας», είπε, τονίζοντας ότι η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τον εγχώριο, οικονομικά προσιτό, καθαρό ενεργειακό εφοδιασμό της, από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως την πυρηνική ενέργεια.

Παράλληλα, στη διάρκεια των δύο μηνών του πολέμου οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν δαπανήσει 10 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με το METSAF για τη γεωργία, την αλιεία, τις χερσαίες μεταφορές και τις ενδοενωσιακές θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων, τα κράτη – μέλη θα μπορούν να αντισταθμίσουν έως και το 70% του επιπλέον κόστους ενός δικαιούχου λόγω της αύξησης των τιμών καυσίμων και λιπασμάτων που προκλήθηκε από την κρίση.

Σύμφωνα με αρμοδίους, η αύξηση της τιμής θα καθορίζεται από κάθε κράτος – μέλος εξετάζοντας τη διαφορά μεταξύ της σχετικής τιμής αγοράς και μιας ισχύουσας ιστορικής τιμής αναφοράς. Το συνολικό επιπλέον κόστος θα υπολογίζεται στη συνέχεια με βάση την τρέχουσα ή την τελευταία κατανάλωση του δικαιούχου πριν από την κρίση.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»