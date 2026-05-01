ΝΒΑ: Πέρασαν στους ημιτελικούς Τίμπεργουλβς και Νικς, σε Game 7 το Σίξερς-Σέλτικς (vids)

Μεγάλες μάχες για ακόμη μία μέρα στα πλέι οφ του ΝΒΑ, με δύο ομάδες να παίρνουν την πρόκριση για την επόμενη φάση και μία σειρά να οδηγείται σε Game 7.

Σε ένα κλειστό ματς, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς κατάφεραν παρά τις απουσίες τους να επικρατήσουν με 110-98 των Ντένβερ Νάγκετς εντός έδρας και να πάρουν την πρόκριση για τα ημιτελικά της δυτικής περιφέρειας, με συνολικό σκορ 4-2, όπου θα αντιμετωπίσουν τους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς με 32 πόντους και 10 ριμπάουντ, έχοντας τις πολύτιμες βοήθειες των Τέρενς Σάνον με 24 και Τζούλιους Ραντλ με 18 πόντους. Από την άλλη, ο Νίκολα Γιόκιτς είχε 28 πόντους, 10 ασίστ και 9 ριμπάουντ, με τον Καμ Τζόνσον να προσθέτει άλλους 27 πόντους.

Στους ημιτελικούς της ανατολικής περιφέρειας θα είναι οι Νιου Γιορκ Νικς που ήταν καταιγιστικοί κόντρα στους Ατλάντα Χοκς, τους οποίους και διέλυσαν με 140-89 στην Τζόρτζια, όντας άκρως εντυπωσιακοί στο πρώτο ημίχρονο του ματς.

Από τους Νεοϋρκέζους ξεχώρισαν οι Όου Τζι Ανουνόμπι με 29 πόντους, Μάιλς Μπρίτζες με 24 πόντους και Τζέιλεν Μπράνσον με 17 πόντους, ενώ τριπλ-νταμπλ έκανε ο Καρλ-Άντονι Τάουνς με 12 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Στην αντίπερα όχθη, ο Τζέιλεν Τζόνσον σταμάτησε στους 21 πόντους, ενώ από 11 πόντους μέτρησαν Νικέιλ Αλεξάντερ-Γουόκερ, Σι Τζέι ΜακΚόλουμ και Τζόναθαν Κουμίνγκα.

Στο τρίτο ματς της ημέρας, Φιλαδέλφεια Σίξερες και Μπόστον Σέλτικς θα λύσουν τις διαφορές τους σε Game 7 για την πρόκριση στα ημιτελικά της ανατολής, αφού οι «μπλε» επικράτησαν εντός έδρας με 106-93 σε ένα ματς που κρίθηκε ουσιαστικά στη δεύτερη περίοδο.

Για τους νικητές εντυπωσιακός ήταν ο Ταϊρίζ Μάξι με 30 πόντους, με τον Πολ Τζορτζ να έχει 23 και τον Τζόελ Εμπίντ 19 πόντους και 10 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά, ο Τζέιλεν Μπράουν μέτρησε 18 πόντους, ο Τζέισον Τέιτουμ 17 μαζί με 11 ριμπάουντ και ο Πέιτον Πρίτσαρντ 14 πόντους.

