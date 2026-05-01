Το μήνυμά του για την εργατική Πρωτομαγιά έστειλε από την πλατεία Κλαυθμώνος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος συμμετείχε στις κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθήνας.

«Τιμούμε την Εργατική Πρωτομαγιά, τους αγώνες των εργαζομένων που έδωσαν και τη ζωή τους για να υπάρχει εργασία με δικαιώματα και ευημερία. Και το πρώτο μήνυμα της Εργατικής Πρωτομαγιάς είναι ότι μόνο με τη συμμετοχή σε αγωνιστικά και δυνατά συνδικάτα προχωράει ο κόσμος και κερδίζουν τα δικαιώματά τους οι εργαζόμενοι», ανέφερε αρχικώς ο κ. Φάμελλος.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα τους γιατί αυτή είναι η ταυτότητά μας»

Ακολούθως συμπλήρωσε: «Γιατί και σήμερα τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα. Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες δεν αντέχουν μία ζωή με φθηνή εργασία, αλλά και ακρίβεια και χωρίς ασφάλεια στην εργασία. Γιατί πριν 140 χρόνια οι εργαζόμενοι αγωνίστηκαν για το 8ωρο και σήμερα στην Ελλάδα νομοθετήθηκε από τον κ. Μητσοτάκη το 13ωρο».

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε: «Διεκδικούμε μαζί με τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες μια δουλειά και μια ζωή με καλύτερες αμοιβές, με ευημερία, με δυνατότερη αγοραστική δύναμη, με ασφάλεια, χωρίς δυστυχήματα, αλλά και με ισχυρό κοινωνικό κράτος».

«Αυτή είναι η Προοδευτική Ελλάδα, αυτή είναι η δίκαιη Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα τους γιατί αυτή είναι η ταυτότητά μας. Με αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας. Καλή Πρωτομαγιά» τόνισε καταληκτικά.