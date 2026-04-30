Πανένκα: «Δεν θα άφηνα τον Βινίσιους να εκτελεί πέναλτι»

Σχεδόν μισός αιώνας έχει περάσει από το θρυλικό πέναλτι που άλλαξε την ιστορία του ποδοσφαίρου, όμως ο Αντονίν Πανένκα παραμένει στο επίκεντρο κάθε συζήτησης γύρω από τις εκτελέσεις από τα έντεκα μέτρα. Ο Τσέχος θρύλος, σε συνέντευξή του στην Πράγα, αναφέρθηκε τόσο στη διαχρονικότητα της διάσημης «λομπίτσας» όσο και σε σύγχρονους ποδοσφαιριστές, στέλνοντας ξεκάθαρα μηνύματα για τον τρόπο εκτέλεσης των πέναλτι.

Ο δημιουργός του περίφημου χτυπήματος που χάρισε στην Τσεχοσλοβακία το τρόπαιο στο UEFA Euro 1976 τόνισε πως αποτελεί τιμή για τον ίδιο ότι ακόμη και σήμερα παίκτες σε όλο τον κόσμο επιχειρούν το «Panenka», αν και, όπως σημείωσε με νόημα, «δεν το κάνουν όλοι σωστά». Παράλληλα, υπερασπίστηκε τον Μπραχίμ Ντίαθ για το χαμένο πέναλτι στον πρόσφατο τελικό του Κόπα Άφρικα, υπογραμμίζοντας ότι «εκεί βρίσκεται η ομορφιά του ποδοσφαίρου, στο ότι δεν μπορείς να το προβλέψεις».

Αντίθετα, ήταν ιδιαίτερα αυστηρός με τον Βινίσιους, ξεκαθαρίζοντας πως «δεν θα τον άφηνα να εκτελεί πέναλτι». Όπως εξήγησε, ο Βραζιλιάνος διαθέτει πολλές αρετές στο παιχνίδι του, αλλά η εκτέλεση πέναλτι δεν είναι το δυνατό του σημείο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μία εξειδικευμένη ικανότητα που απαιτεί ψυχραιμία και τεχνική ακρίβεια.

Ο Πανένκα αναφέρθηκε και στις ρίζες της έμπνευσής του, αποκαλύπτοντας ότι η ιδέα γεννήθηκε μέσα από ατελείωτες ώρες προπόνησης μετά τα μαθήματα με συμπαίκτες και τερματοφύλακες. «Ήμουν ο πρώτος που το δοκίμασε έτσι», δήλωσε με περηφάνια, περιγράφοντας τη χαρακτηριστική τεχνική: αργή προσέγγιση, παραπλάνηση του τερματοφύλακα και ένα απαλό, υποδειγματικό “σκάψιμο” της μπάλας στο κέντρο της εστίας.

Στην καριέρα του, που συνδέθηκε κυρίως με την Μποέμιανς και τη Ραπίντ Βιέννης, ο Πανένκα δεν έκρυψε την αυτοπεποίθησή του, δηλώνοντας ότι «ήμουν αυτός που το εκτελούσε καλύτερα». Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι και ο ίδιος είχε αστοχίες, κυρίως σε φιλικά παιχνίδια, όπου – όπως είπε – δεν είχε την ίδια συγκέντρωση.

Παρά την ηλικία του, ο Τσέχος θρύλος παραμένει πνευματικά «παρών» στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, παρακολουθώντας τις εξελίξεις και σχολιάζοντας με ειλικρίνεια. Το «a la Panenka» εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο ριψοκίνδυνες αλλά και θεαματικές εκτελέσεις πέναλτι, με τον δημιουργό του να υπενθυμίζει πως, πέρα από την τεχνική, απαιτείται θάρρος και προσωπικότητα.

Σε μια εποχή όπου το ποδόσφαιρο γίνεται ολοένα και πιο αναλυτικό και υπολογισμένο, η φιλοσοφία του Πανένκα έρχεται να υπενθυμίσει ότι το απρόβλεπτο και η έμπνευση εξακολουθούν να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της γοητείας του αθλήματος.