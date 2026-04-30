Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ανανέωσε ως το 2031 ο Κόμπι Μέινου

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνεχίζει να μάχεται για την έξοδο στο επόμενο Champions League, ωστόσο οι ιθύνοντες του συλλόγου προγραμματίζουν και το μέλλον της ομάδας. Στο πλαίσιο αυτό, ένας από τους πιο ταλαντούχους και ελπιδοφόρους παίκτες της, ο Κόμπι Μέινου «έδεσε» στο «Ολντ Τράφορντ» με νέο συμβόλαιο ως το 2031!

Έτσι, με την επίσημη ανακοίνωσή τους, οι «Κόκκινοι Διάβολοι» επιβεβαίωσαν τη φημολογία των τελευταίων ημερών, σε μια από τις πρώτες κινήσεις τους με στόχο την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Στα 21 του, ο Μέινου είναι ήδη μέλος της πρώτης ομάδας προερχόμενος από τις ακαδημίες του συλλόγου. Μετρά συνολικά 98 συμμετοχές, 7 γκολ και 5 ασίστ ενώ έχει… προλάβει να φορέσει και 12 φορές τη φανέλα της Εθνικής Αγγλίας, αποτελώντας ένα από τα σημαντικότερα νέα «κεφάλαια» (και) των «Τριών Λιονταριών». Αντίστοιχα φέτος, έχει καταγράψει 26 συμμετοχές και 3 ασίστ με τη Γιουνάιτεντ, έχοντας καθιερωθεί στο ροτέισον του Μάικλ Κάρικ και δείχνοντας πως θα αποτελέσει έναν βασικό κομμάτι του κορμού της ομάδας για τα χρόνια που θα ακολουθήσουν.

Kobbie Mainoo, forever United ✍️❤️ — Manchester United (@ManUtd) April 30, 2026

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ανανέωση, ο Μέινου ανέφερε τα εξής:

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν πάντα το σπίτι μου. Αυτός ο ξεχωριστός σύλλογος σημαίνει τα πάντα για την οικογένειά μου. Μεγάλωσα βλέποντας την επίδραση που έχει ο σύλλογός μας στην πόλη μας και απολαμβάνω την ευθύνη που συνοδεύει το να φοράς αυτή τη φανέλα.

Από το The Cliff, μέχρι το Littleton Road, το Carrington και τελικά το Old Trafford, το ταξίδι μέχρι στιγμής ήταν απίστευτο. Έχω το προνόμιο να ζω το όνειρό μου κάθε μέρα, με την ίδια αδιάκοπη επιθυμία να πετύχω εδώ όπως όταν συμμετείχα στην πρώτη μου προπόνηση στην ηλικία των έξι ετών.

Όλοι μπορούμε να νιώσουμε την ορμή να χτίζεται μέσα στον σύλλογο. Είμαι αποφασισμένος να αναλάβω δράση και να παίξω τον ρόλο μου βοηθώντας τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να αγωνίζεται τακτικά για μεγάλα τρόπαια τα επόμενα χρόνια».