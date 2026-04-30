Οι Γραμματείς του ΠΑΣΟΚ – Η «επιστροφή» της παλιάς φρουράς, οι εντός και οι εκτός
Πολιτική Γραμματεία 30 Απριλίου 2026, 10:21

«Παρόντες» με δικαίωμα ψήφου θα είναι στις διαδικασίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ οι πρώην γραμματείς του κόμματος, που παραμένουν μέλη του Κινήματος

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Εντύπωση προκάλεσε σε αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ η παρουσία του Νίκου Αθανασάκη στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Ο άλλοτε στενός συνεργάτης του Γιώργου Παπανδρέου, είχε βρεθεί εδώ και αρκετά χρόνια στα μετόπισθεν. Ωστόσο, πλέον, επανήλθε στα καθοδηγητικά όργανα του Κινήματος. Δεν επανήλθε όμως μόνο αυτός.

Στο τελευταίο του συνέδριο, το ΠΑΣΟΚ επέλεξε την ανανέωση αλλά κατέστησε ταυτόχρονα σαφές ότι το κόμμα έχει… συνέχεια. Αρκεί κάποιος να λάβει υπόψη του τη νέα διάταξη του καταστατικού. Προβλέπει ότι οι προηγούμενοι γραμματείς του ΠΑΣΟΚ, εφόσον παραμένουν μέλη του, είναι ex officio μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.

Στο πέρασμα των χρόνων, το ΠΑΣΟΚ άλλαξε αρκετούς γραμματείς. Από τον Άκη Τσοχατζόπουλο, στο 2ο συνέδριο μετά το 1990 έως τον Γιάννη Βαρδακαστάνη στο 4ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ το 2026, έχουν μεσολαβήσει 36 χρόνια. Συνολικά, τη «σκυτάλη» έχουν πάρει στα χέρια τους 13 διαφορετικά στελέχη. Από αυτά άλλοι παραμένουν «στρατευμένοι» και ενεργοί στο κόμμα, άλλοι επέλεξαν να αποχωρήσουν τα χρόνια του μνημονίου, άλλοι βρέθηκαν στα μετόπισθεν και άλλοι αποτέλεσαν το «νέο αίμα».

Οι «εντός»

Ο Κώστας Σκανδαλίδης διατέλεσε γραμματέας του ΠΑΣΟΚ από το 1995 έως το 2001. Έως σήμερα, παραμένει στην «πρώτη γραμμή» του κόμματος. Είναι μέλος του νέου Πολιτικού Συμβουλίου, ενώ έχει αναλάβει επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης.

Από το 2001 έως το 2003, γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής ανέλαβε ο Κώστας Λαλιώτης. Ένα από τα πιο ιστορικά στελέχη του Κινήματος, πέρα από το γεγονός ότι είναι ex officio μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, φαίνεται πως συμμετέχει ενεργά στα τεκταινόμενα του κόμματος. Ο ίδιος έχει ενεργή παρουσία στη διεύρυνση.

Ο Νίκος Αθανασάκης, ο οποίος στην τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής κάθισε δίπλα στο επικεφαλής της επιτροπής ψηφοδελτίων Πέτρο Λάμπρου, διατέλεσε γραμματέας από το 2006 έως το 2008.

Το Σεπτέμβριο του 2010, γραμματέας εκλέχθηκε ο Μιχάλης Καρχιμάκης. Παρέμεινε σε αυτή τη θέση για δύο χρόνια.

Από το 2013 έως το 2015, τη «σκυτάλη» πήρε ο νυν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τον διαδέχθηκε, ο Στέφανος Ξεκαλάκης μετά την εκλογή του στην Ευρωβουλή. Ακολούθησε ο νυν βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Μανώλης Χριστοδουλάκης. Η θητεία του ξεκίνησε το 2018.

Το 2022, μετά το 3ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, τη θέση του γραμματέα ανέλαβε ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, τον οποίο διαδέχθηκε πριν από λίγες ημέρες ο Γιάννης Βαρδακαστάνης.

Οι «εκτός»

Εκτός από τα στελέχη που παρέμειναν στις «επάλξεις» υπάρχουν και αυτοί που αν και διατέλεσαν γραμματείς του κόμματος δεν μετέχουν πλέον στο ΠΑΣΟΚ.

Ο Άκης Τσοχατζόπουλος, που ήταν ο πρώτος γραμματέας του κόμματος μετά το 1990, έφυγε από τη ζωή το 2021. Λόγω της εμπλοκής του στο σκάνδαλο των εξοπλιστικών είχε βρεθεί εκτός Παράταξης επί Γιώργου Παπανδρέου το 2009.

Από το 2003 έως το 2005, στη θέση του γραμματέα βρέθηκε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Το 2019, ο «διάδοχος» του Κώστα Λαλιώτη, διαγράφηκε από το Κίνημα Αλλαγής μετά τη συμμετοχή του στην κυβέρνηση της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Επόμενη γραμματέας του Κινήματος ήταν η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, την οποία διαδέχθηκε ο Νίκος Αθανασάκης. Το 2012, με επιστολή της στον Ευάγγελο Βενιζέλο ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το ΠΑΣΟΚ. Το 2015 επέλεξε δημόσια να στηρίξει τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ το 2018 εντάχθηκε στο κυβερνητικό σχήμα.

Το 2008, επί Γιώργου Παπανδρέου, ο Γιάννης Ραγκούσης εκλέχθηκε γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Το 2012 αποχώρησε από το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη. Το 2017 υπήρξε υποψήφιος για την ηγεσία νέου ενωτικού φορέα της κεντροαριστεράς. Το 2018 ήρθε σε ρήξη με τη Φώφη Γεννηματά και αποχώρησε από το ΚΙΝΑΛ. Στις εκλογές του 2019 εκλέχθηκε βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Το 2010, τον Γιάννη Ραγκούση διαδέχθηκε στη θέση του Γραμματέα ο Σωκράτης Ξυνίδης. Την άνοιξη του 2025, δημοσιοποίησε την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ με αιχμές κατά της ηγεσίας.

Τράπεζες
Πειραιώς: Καθαρά κέρδη 281 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο – Το μήνυμα Μεγάλου

Vita.gr
Κόσμος
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

ΠΑΣΟΚ: Ο Ν. Κακλαμάνης σε συνεννόηση με το Μαξίμου, προχώρησε σε άνευ προηγουμένου αντιθεσμική μεθόδευση
«Ο κ. Κακλαμάνης και η κυβερνητική πλειοψηφία με πρωτοφανείς τακτικισμούς και σκοτεινές μεθοδεύσεις ανέβαλαν τη συνεδρίαση», ανέφερε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Συνάντηση Ανδρουλάκη – Φαραντούρη για τη συμπόρευση του ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ
Οι κ.κ. Ανδρουλάκης και Φαραντούρης θα συναντηθούν στο γραφείο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή, στις 17:30, για να επικυρώσουν τη συμπόρευση του ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Φαραντούρης: Ανακοίνωσε τη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ
Λίγους μήνες μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νικόλας Φαραντούρης μιλώντας για την απόφασή του να μεταβεί στο ΠΑΣΟΚ, είπε: «Είναι ο μοναδικός συγκροτημένος πόλος, που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική δυναμική»

Δημοσκόπηση: Οι κόκκινες κάρτες των πολιτών στην κυβέρνηση – Σε ελεύθερη πτώση η ΝΔ
Στην κορυφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το τέρας της ακρίβειας, για το οποίο η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα με τα μέτρα που έχει πάρει. Χωρίς φρένο η πτώση στα ποσοστά της ΝΔ

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν θέλει διάλογο για μείωση των ωρών απασχόλησης, γιατί εκπροσωπεί τις ελίτ και όχι τον κόσμο της εργασίας
«Η κυβέρνηση της ΝΔ κατάφερε ταυτόχρονα να είμαστε ουραγοί και στην παραγωγικότητα και στην αγοραστική δύναμη» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς

Τσίπρας: Ιούνιο το κόμμα – το αντι-δίλημμα της σταθερότητας – Άνοιξε παράθυρο στους πρώην συντρόφους
Λίγο ακόμη λέει ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα, μετριέται ξανά για καταλληλότερος πρωθυπουργός, πλατύ κάλεσμα συμπόρευσης σε νέους, συνταξιούχους και μισθωτούς.

Πιερρακάκης: Ζητεί από το ΝΣΚ να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τα θύματα σε Τέμπη, Μάτι και Μάνδρα
Επιτάχυνση διαδικασιών με σκοπό τον τερματισμό της πολυετούς ταλαιπωρίας των τραυματιών και των συγγενών των θυμάτων σε Τέμπη, Μάτι, Μάνδρα, αναφέρει στην επιστολή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Αλ. Τσίπρας: Το «οικονομικό έγκλημα» της κυβέρνησης Μητσοτάκη με τη ΔΕΗ και το «παιχνίδι» για να «κονομήσει η CVC»
Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στο «μεγάλο κόλπο» με τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου «για να κονομήσει η CVC» που σήμερα είναι ο βασικός ιδιώτης μέτοχος της ΔΕΗ μιλώντας ανοιχτά για «οικονομικό έγκλημα».

Διπλό χτύπημα Παυλόπουλου σε κυβέρνηση και Δικαιοσύνη για τις υποκλοπές – Καίριο πλήγμα στην καρδιά του Κράτους Δικαίου
Για θεσμική εκτροπή και χειρισμούς συγκάλυψης μίλησε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος αναφερόμενος στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Πυρά σε κυβέρνηση και Δικαιοσύνη, στο στόχαστρό του και το επιτελικό κράτος.

Αλέξης Τσίπρας: «Πρόβα» κυβερνησιμότητας από την Κρήτη – Γρήγορα θα κάνει ξαστεριά
Ο τελευταίος σταθμός της «Ιθάκης», πρώτος σταθμός μιας νέας πορείας. Ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε το σύνθημα της επόμενης μέρας από την Κρήτη. Ο πρώην πρωθυπουργός ανέπτυξε συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάπτυξη, τη φορολογία, τη λειτουργία του κράτους και άσκησε δριμεία επίθεση στην «επικίνδυνη», «βουτηγμένη στα σκάνδαλα» κυβέρνηση Μητσοτάκη, που «κυβερνά με όρους μαφίας».

Η επιχείρηση κατευνασμού από το Μαξίμου πέφτει στο κενό – Αιχμές Μπαραλιάκου για το «επιτελικό κράτος»
Νέο μήνυμα του πρωθυπουργού στο υπουργικό μετά τους κεραυνούς των πέντε «γαλάζιων» βουλευτών κατά του «επιτελικού κράτους» και νέα αιχμηρή παρέμβαση του «γαλάζιου» Μπαραλιάκου με αποδέκτη τον Άκη Σκέρτσο και τους «μπλε φακέλους» του Μαξίμου.

ΚΚΕ: «Ναι»στην πρόταση για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής
«Βολική» για την κυβέρνηση η απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου λέει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Αυτονόητη η στήριξη της πρότασης για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής.

Τσουκαλάς: Θα καταθέσουμε αίτημα εξεταστικής για τις υποκλοπές – Θα καλέσουμε Γεωργιάδη, Χατζηδάκη και Δένδια
Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε στις επόμενες κινήσεις του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών και το αίτημα για εξεταστική που αναμένεται να καταθέσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Σκάνδαλο υποκλοπών: Όλες οι φορές που η εισαγγελία του Άρειου Πάγου παρεμπόδισε την έρευνα
Δυστυχώς, η διάταξη του κ. Τζαβέλα δεν είναι η μοναδική που επιχειρεί να θάψει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Το επιχείρησαν με διάφορους τρόπους και άλλοι εισαγγελείς του Άρειου Πάγου.

ΠΑΣΟΚ: Ο Ν. Κακλαμάνης σε συνεννόηση με το Μαξίμου, προχώρησε σε άνευ προηγουμένου αντιθεσμική μεθόδευση
Έφτασε στα δικαστήρια ο 89χρονος – Αντιμέτωπος με τρία κακουργήματα – Η υπερασπιστική γραμμή του
Η πιο σοβαρή κατηγορία που αντιμετωπίζει ο 89χρονος είναι αυτή της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή εις βάρος των πέντε υπαλλήλων - ενός στον ΕΦΚΑ και άλλων τεσσάρων γυναικών στο Πρωτοδικείο

ΚΚΕ: Νέα πειρατική επίθεση του κράτους – τρομοκράτη του Ισραήλ, έθεσε σε κίνδυνο εκατοντάδες ανθρώπους
Το ΚΚΕ τονίζει ότι «τώρα χρειάζεται να δυναμώσει η έκφραση αλληλεγγύης του ελληνικού λαού και του οργανωμένου κινήματός του απέναντι σε κάθε λαό που γίνεται θύμα της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας»

Στα ευρωπαϊκά όργανα για τις ανάγκες των μικρών νησιωτικών Δήμων, ο Δήμαρχος Χάλκης
Την ανάγκη για στοχευμένες ευρωπαϊκές πολιτικές που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των μικρών νησιωτικών δήμων τόνισε ο δημαρχος Χάλκης στην επιτροπή περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ.

Βραζιλιάνος που ήθελε η ΑΕΚ… κατάφερε να χάσει τρία πέναλτι σε έξι λεπτά (vids)
Ο Κάρλος Βινίσιους της Γκρέμιο, μεταγραφικός στόχος της ΑΕΚ πριν από δύο καλοκαίρια, έχασε τρία πέναλτι μέσα σε διάστημα έξι λεπτών -για την ίδια μάλιστα φάση- στο τελευταίο ματς της ομάδας του για το Κόπα Σουνταμερικάνα...

Αυτό το άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι έργο του Banksy;
Την Τετάρτη ένα άγαλμα έκανε ξαφνικά την εμφάνισή του στην Waterloo Place του Λονδίνου, φέρει την υπογραφή του Banksy, αλλά κανείς δεν ξέρει αν είναι έργο του διάσημου street artist

AI: Ποιες ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν τα κορυφαία ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης;
Η Ευρώπη αναδεικνύεται σε τρίτη αγορά ταλέντων στον τομέα της AI, καθώς οι περιορισμοί στις βίζες δυσχεραίνουν τη διαμονή και την εργασία των εργαζομένων στον τομέα της τεχνολογίας στις ΗΠΑ

Πόλεμος στο Ιράν: Στα 25 δισ. δολάρια το κόστος για τις ΗΠΑ – Εξετάζεται συμπληρωματική χρηματοδότηση
Τον Μάρτιο, αξιωματούχοι του Πενταγώνου δήλωσαν στο Κογκρέσο ότι ο πόλεμος κόστισε στις ΗΠΑ 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο στις πρώτες έξι ημέρες

Το Ισραήλ «συνέλαβε» 175 ακτιβιστές σε 20 πλοία του Global Sumud Flotilla – Κατηγορίες για παράνομη ενέργεια
Οι συμμετέχοντες κάνουν λόγο για «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και «ενέργεια που εκτυλίχθηκε σε ευρωπαϊκά ύδατα». Το March to Gaza καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εξωτερικώ

Συνάντηση Ανδρουλάκη – Φαραντούρη για τη συμπόρευση του ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ
Οι κ.κ. Ανδρουλάκης και Φαραντούρης θα συναντηθούν στο γραφείο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή, στις 17:30, για να επικυρώσουν τη συμπόρευση του ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

