«Έχασε» το Γαλατά-Φενέρ, σφυρίζει Παναθηναϊκός-ΑΕΚ ο Μελέρ που έχει παρελθόν με Λανουά

Την περασμένη Κυριακή (26/4) το… μενού στην Τουρκία είχε το ντέρμπι Γαλατασαράι-Φενέμπαχτσε 3-0 και ο 39χρονος ελίτ ρέφερι Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ θεωρούνταν φαβορί για να σφυρίξει το μεγάλο ντέρμπι των πρωτοπόρων. Μπορεί να το «έχασε», όμως ορίστηκε Παναθηναϊκός-ΑΕΚ (3/5) για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ τίτλου της Stoiximan Super League.

Πάντως, στη γείτονα χώρα υπήρξαν αντιδράσεις επειδή δεν προτίμησαν τον Μελέρ για το ντέρμπι Γαλατασαράι-Φενέμπαχτσε. Το ντέρμπι των πρωτοπόρων σφύριξε ο μη διεθνής (!) Γιασίν Κολ, ενώ ο Μελέρ σφύριξε Κόνιασπορ-Τραμπζονσπόρ 2-1, όπου έβγαλε μόνο τέσσερις κίτρινες κάρτες, όλες σε παίκτες της γηπεδούχου ομάδας, τις δυο στα τελευταία λεπτά του αγώνα (91’ και 92’)

🎙️ @MustafaCulcu_: Galatasaray-Fenerbahçe derbileri, Türkiye'nin en değerli derbileri ve elit kategorideki en değerli hakem de Halil Umut Meler'dir; ancak bu derbilerde kendisini maalesef göremiyoruz. pic.twitter.com/mWEP2ACHYa — A Spor (@aspor) April 23, 2026

Ο Μελέρ έρχεται δεύτερη φορά στην Ελλάδα για ντέρμπι της Stoiximan Super League και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα! Στις 19 Απριλίου είχε σφυρίξει Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-2 και λογικά γνώριζε ότι θα ξανάρθει. Επειδή πρόκειται για ελίτ διαιτητή αφενός το αίτημα στην ομοσπονδία της χώρας του κατατίθεται 15 μέρες νωρίτερα, ενώ ενημερώνεται και η UEFA για την περίπτωση που τον υπολόγιζε σε κάποιο παιχνίδι.

Ο Λανουά έχει «παρελθόν» με τον Μελέρ, με την ιδιότητα του διεθνή παρατηρητή. Τον τιμώρησε για λάθος που έκανε στον αγώνα της ενδιάμεσης φάσης (12/2/25) του Champions League Μπριζ-Αταλάντα 2-1, όπου ο Γάλλος αρχιδιαιτητής τον είχε βαθμολογήσει με την ιδιότητα του διεθνή παρατηρητή. Μάλιστα, ο Λανουά, στην καθιερωμένη εκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη (όταν γινόταν τηλεδιασκέψεις!), έδειξε στους ρέφερι της Super League και τη φάση από αυτόν τον αγώνα, όπου ο Μελέρ στις καθυστερήσεις έδωσε ανύπαρκτο πέναλτι σε μαρκάρισμα του Χιέν τον Νίλσον. Παράλληλα, σχολίασε ότι «τέτοια πέναλτι δεν πρέπει να δίνονται, η επαφή είναι ανεπαίσθητη». Την συγκεκριμένη σεζόν ο Μελέρ δεν ορίστηκε σε άλλον ευρωπαϊκό αγώνα, κάτι που επιβεβαιώνει ότι τιμωρήθηκε!

Πάντως, ο ορισμός του Μελέρ έχει μια ακόμη παράμετρο. Δεν θα είναι έκπληξη αν τον δούμε και σε ευρωπαϊκό αγώνα ελληνικών ομάδων της Ευρώπη. Στο παρελθόν η UEFA έβαζε δικλείδες για να μην κληρώνονται οι ελληνικοί και οι τουρκικοί σύλλογοι και απομένει μόνο ο ορισμός Τούρκου ρέφερι σε ματς ελληνικής ομάδας, σε διοργάνωση της UEFA.

Μπορεί η Τουρκία να διαθέτει πέντε διεθνείς στο VAR, όμως ο Λανουά όρισε τον Ολλανδό Ρούπερτι στο ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ. Δεν είναι που έχει έρθει πολλές φορές στην Ελλάδα, η επιλογή έχει να κάνει με τον καλύτερο έλεγχο του Μελέρ.

Ο Μελέρ ήταν υποψήφιος για το μουντιάλ, όμως τελικά δεν επιλέχθηκε. Στην Τουρκία λένε ότι ο αποκλεισμός του οφείλεται σε λάθος που έκανε σε ευρωπαϊκό ματς.