Η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών στοιχειώνει το Μαξίμου – «Μασάζ» χωρίς ουσιαστική απάντηση από Μητσοτάκη

Μία γενικευμένη ανταρσία στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ φοβάται με πολύ έντονο τρόπο το μέγαρο Μαξίμου, μετά και τους κεραυνούς των πέντε «γαλάζιων» βουλευτών κατά του «επιτελικού κράτους» στο κοινό τους άρθρο στην εφημερίδα «ΝΕΑ», το οποίο έγινε ο ελέφαντας στο δωμάτιο στο προσυνέδριο του κόμματος στο Ναύπλιο, αναγκάζοντας τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τοποθετηθεί επί του θέματος.

Ο πρωθυπουργός υποχρεώθηκε σε μια επιχείρηση «μασάζ» προς τους βουλευτές του, σε μια προσπάθεια να αμβλύνει τη σφοδρή δυσαρέσκεια στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, αλλά όμως και χωρίς να αναγνωρίζει επί της ουσίας οποιαδήποτε βάση στην κριτική που ασκούν οι βουλευτές του σε σχέση με τη λειτουργία του «επιτελικού κράτους» ή με ζητήματα όπως η αξιοποίηση μεγάλου αριθμού εξωκοινοβουλευτικών στελεχών στο κυβερνητικό σχήμα.

Περί «επιτελικού κράτους»

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυρ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων υποστήριξε πως επιτελικό κράτος «σημαίνει ένας κεντρικός προγραμματισμός, ο οποίος μας επιτρέπει αυτή τη σύνθετη άσκηση του να κυβερνάς μια χώρα να μπορούμε να την κάνουμε κάπως πιο απλή» και υπερασπιζόμενος τον στενό του συνεργάτη και υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο (ο οποίος έχει τις τελευταίες βρεθεί στο στόχαστρο των πυρών σειράς βουλευτών της ΝΔ), πρόσθεσε: «Και όποτε χρειάζεται διακυβερνητικός συντονισμός να μπορεί ο Άκης Σκέρτσος με την ιδιότητά του, η γραμματεία συντονισμού της κυβέρνησης να παρεμβαίνει όχι για να καπελώνει κανέναν αλλά για να λύνει προβλήματα συντονισμού»

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι «είναι ένας τρόπος διαχείρισης και διοίκησης, δεν υπάρχει σοβαρή χώρα που να μην έχει ένα ισχυρό κέντρο διακυβέρνησης με δημόσιους υπαλλήλους που να υλοποιούν εξαιρετικά σύνθετα έργα όπως το ταμείο ανάκαμψης» και ότι «είναι ένας τρόπος διοίκησης που φέρνει κοντά την τεχνοκρατική με την πολιτική αντίληψη», για να προσθέσει πως «όσοι επιμένουν να βρίσκουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ δήθεν τεχνοκρατών που διορίζονται και πολιτικών που εκλέγονται, δεν αντιλαμβάνονται ότι εμείς ως ΝΔ είμαστε μια ομάδα. Κι επειδή είμαστε ένα ανοιχτό δημοκρατικό κοινοβουλευτικό κόμμα, τιμούμε την Κοινοβουλευτική Ομάδα, τιμούμε τους βουλευτές μας, ζητούμε από τους βουλευτές μας να μας βοηθούν να γινόμαστε καλύτεροι. Κάνουμε κοινοβουλευτικές ομάδες -θα κάνουμε πάλι την επόμενη εβδομάδα- μια φορά τους δύο μήνες, τα συζητούμε ανοιχτά, είμαστε μία οικογένεια, τις διαφωνίες μας τις λύνουμε εντός των τειχών και για αυτό προχωράμε τελικά μπροστά».

Και με αυτόν τον τρόπο, παρά την εμφανή επιχείρηση «μασάζ» και την προσπάθεια να αμβλύνει τη δυσαρέσκεια των βουλευτών του, ο Κυρ. Μητσοτάκης επέμεινε στις επιλογές του σε σχέση με τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς και με την αξιοποίηση στο κυβερνητικό σχήμα πολλών στελεχών που δεν προέρχονται από τη ΝΔ, αλλά από άλλους πολιτικούς χώρους. Ζητήματα που προκαλούν εντός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος έντονη δυσφορία, την οποία ουσιαστικά κάλεσε τους βουλευτές του να μην την εκφράζουν δημόσια, αλλά να κρατούν τις εσωκομματικές διαφωνίες τους «εντός των τειχών».

«Δεν είμαστε εμείς εσωτερικά αντίπαλοι»

Στο πλαίσιο της κυβερνητικής προσπάθειας κατευνασμού των αντιδράσεων εντάσσονται και οι τοποθετήσεις του ίδιου του Άκη Σκέρτσου, ο οποίος (έχοντας βρεθεί και ο ίδιος στο στόχαστρο βουλευτών του κόμματος) θέλησε να απαντήσει στις εσωκομματικές βολές προς το «επιτελικό κράτος», δηλώνοντας ότι «αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα. Αντίπαλός μας δεν είναι τα κόμματα που ασκούν μια φτηνή αντιπολίτευση δυστυχώς χωρίς προγραμματική πρόταση. Και σίγουρα δεν είμαστε ούτε εμείς εσωτερικά αντίπαλοι», προσθέτοντας ότι «πρέπει να κινηθούμε με ενότητα το επόμενο διάστημα και να καταλάβουμε ότι ο εχθρός δεν είναι μέσα, ο αντίπαλός μας είναι έξω, είναι τα προβλήματα και όλοι μαζί έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να δώσουμε συντεταγμένες λύσεις στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας».

Πάντως η τοποθέτησή του είχε και αιχμές, αφού ανέφερε ότι «επιτελικό κράτος είναι το συνεργατικό κράτος, είναι το κράτος που δουλεύει σε μια ομάδα και δεν δουλεύει σε φέουδα ή σε τιμάρια, όπου ο κάθε υπουργός κάνει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Αυτό δεν είναι το μοντέλο, το οποίο εμάς μας εκπροσωπεί».

Διακριτή στάση

Διακριτή ήταν η στάση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος, σε αντίθεση με τον πρωθυπουργό, τοποθετούμενος σε σχέση με την εσωκομματική κριτική, αναγνώρισε ότι «δεν γίνονται όλα τα πράγματα σωστά», δηλώνοντας (ΣΚΑΪ) ότι «η Ν.Δ. εξελέγη με ποσοστό 41% και έχει ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο καλύπτει ευρύ φάσμα. Δεν μπορεί να λέμε όλοι ακριβώς τα ίδια πράγματα. Επίσης, πρέπει να πω ότι σίγουρα δεν γίνονται όλα τα πράγματα σωστά», προσθέτοντας αναφορικά με το κοινό άρθρο των 5 ότι «τέτοιες προτάσεις συμβάλλουν στο να σκεφτούμε όλοι μαζί πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε. Το επιτελικό κράτος, οι ίδιοι λένε ότι σε μείζονα θέματα απέδωσε. Προσθέτουν όμως ότι σε άλλες περιπτώσεις δεν απέδωσε το ίδιο. Αλλά και όταν δεν είχαμε επιτελικό κράτος όλα πήγαιναν πρίμα; Αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε πολιτικά, με γνώμονα το συμφέρον της παράταξης αλλά και κυρίως της πατρίδας».

Χαρακτηριστική είναι και η τοποθέτηση στο Ναύπλιο του Κ. Χατζηδάκη, ο οποίος έχοντας στο επίκεντρο την προσέγγιση με τους βουλευτές του κόμματος, θέλησε να δηλώσει ότι «πρέπει να βγάλω το καπέλο και στους βουλευτές μας. Στην Κ.Ο. του κόμματος που από το 2019 και μετά, έχει στηρίξει μια σειρά από κρίσιμες μεταρρυθμίσεις για την πατρίδα μας. Θέλω ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης να τους ευχαριστήσω για την συνεχή στήριξη και βεβαίως τις προτάσεις και τις αντιρρήσεις τους. Γιατί η ΝΔ από τότε που ιδρύθηκε από τον Κων. Καραμανλή ήταν και παραμένει ένα πλατύ, λαϊκό, δημοκρατικό κόμμα και προχωρούμε μπροστά μέσα από συνθέσεις».

Εκρηκτικό κλίμα

Ωστόσο, η οργή στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος παραμένει. Ως γνωστόν το κοινό άρθρο των πέντε καταγγέλλει το «επιτελικό κράτος», μεταξύ άλλων, για αναποτελεσματικότητα σε περιόδους ομαλότητας, «θεσμική ανισορροπία», υπερσυγκέντρωση εξουσιών και «παράκαμψη της κοινοβουλευτικής αντιπροσώπευσης από κλειστό κέντρο τεχνοκρατικής διαχείρισης», ενώ έντονη κριτική ασκεί και για τα «φαινόμενα κακοδιοίκησης και διαφθοράς».

Και είναι πολλοί περισσότεροι από τους 5, οι «γαλάζιοι» βουλευτές που αισθάνονται σφοδρή δυσαρέσκεια απέναντι στο μέγαρο Μαξίμου, η οποία στον πυρήνα της έχει την απαξίωση που αισθάνονται ότι υπάρχει από την πλευρά του πρωθυπουργικού Κέντρου απέναντι στον ρόλο του βουλευτή, καθώς και τη δυσπιστία που εδώ και 7 χρόνια έχει εγκατασταθεί στις σχέσεις του Μαξίμου και Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ.

Το κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος παραμένει βέβαια εκρηκτικό, εξ ου και (ήδη από πριν τη δημοσιοποίηση του άρθρου των 5) το Μαξίμου αποφάσισε να μεταθέσει τη συνεδρίαση της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας στις 7 Μαϊου (αντί της 30ης Απριλίου), προκειμένου να κερδίσει χρόνο για να επιχειρήσει να «ζυμώσει» παραπάνω τους βουλευτές του, αλλά και για να φέρει την ημερομηνία πιο κοντά σε αυτήν του συνεδρίου που θα διεξαχθεί 15-17 Μαϊου. Στο Μαξίμου ελπίζουν η συνεδρίαση της Κ.Ο. να λειτουργήσει εκτονωτικά εν όψει του συνεδρίου που θα ήθελαν να έχει χαρακτήρα αμιγώς προεκλογικό, αλλά ήδη σκιάζεται από τα μαύρα σύννεφα της εσωκομματικής δυσαρέσκειας.