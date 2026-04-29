Τετάρτη 29 Απριλίου 2026
Καταρρέει με πάταγο ο μύθος του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη
Editorial 29 Απριλίου 2026, 08:15

Ολοένα και πιο πολύ συνειδητοποιούν οι πολίτες τι ακριβώς σημαίνει «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη και παντοκρατορία της «παρέας του Μαξίμου». Και τείνει περισσότερο προς μια συμμορία που λυμαίνεται το κράτος παρά σε «χρηστή διακυβέρνηση»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Spotlight

Δεν είναι μικρό πράγμα πέντε βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας να γράφουν ανοιχτή επιστολή κατηγορώντας την πιο εμβληματική θεσμική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης, αυτή που αφορά το «επιτελικό κράτος».

Ιδίως όταν, σύμφωνα με απολύτως αξιόπιστες πηγές, προτίθεντο να την υπογράψουν μια ντουζίνα βουλευτές, αλλά στη περίπτωση αυτή θα ετίθετο ανοιχτά θέμα δεδηλωμένης για την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Γιατί πρόκειται για ένα κείμενο σκληρής κριτικής, εκ θεμελίων αμφισβήτησης του μοντέλου διακυβέρνησης. Κατά την κρίση των συντακτών του, το επιτελικό κράτος «γεννά ενίοτε ζητήματα θεσμικής ανισορροπίας, που δεν συνάδουν με μια ώριμη κοινοβουλευτική δημοκρατία», «περιόρισε την αυτοτέλεια των υπουργείων και ιδιαίτερα της κοινοβουλευτικής ομάδας», αποτελεί «παράκαμψη της κοινοβουλευτικής αντιπροσώπευσης από κλειστό κέντρο τεχνοκρατικής διαχείρισης» και «μέχρι σήμερα αξιολογείται από τον εαυτό του».

Δηλαδή, πρακτικά οι βουλευτές υποστηρίζουν ότι το επιτελικό κράτος υπονομεύει τη δημοκρατική λειτουργία αφού παρακάμπτει τους βουλευτές και ότι ουσιαστικά δεν λογοδοτεί σε κανέναν.

Την ίδια στιγμή, ορθώς, δεν πέρασε απαρατήρητη η χρονική σύμπτωση αυτής της επιστολής με τις εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών. Και αυτό γιατί με το σκάνδαλο των υποκλοπών αποδεικνύεται ότι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τα στελέχη γύρω από αυτόν, νομιμοποιούνταν στο πλαίσιο του «επιτελικού κράτους» και η χρήση παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού για την παρακολούθηση μεγάλου μέρους του υπουργικού συμβουλίου, της ηγεσίας του στρατού, δικαστικών, πολιτικών, δημοσιογράφων και επιχειρηματιών.

Στην πραγματικότητα, το επιτελικό κράτος εδώ και καιρό έχει αποτύχει παταγωδώς. Αποδείχτηκε ότι η βασική σκοπιμότητά του ήταν να αποκτήσει η στενή ομάδα γύρω από τον πρωθυπουργό αυξημένη εξουσία, να μην έχουν σημαντικό ρόλο οι βουλευτές και οι υπουργοί να πρέπει να δίνουν εχέγγυα υποτέλειας στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στην πράξη το μητσοτακικό «επιτελικό κράτος» δεν έκανε το κράτος πιο αποτελεσματικό. Δεν βοήθησε στο να βελτιωθεί η κατάσταση με το σύστημα υγείας, δεν αντιμετώπισε την κρίση κόστους ζωής, δεν αναμετρήθηκε με τη στεγαστική κρίση, δεν προσέφερε επαρκή προστασία από τις φυσικές καταστροφές, δεν αξιοποίησε αποτελεσματικά τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και δεν προετοίμασε τη χώρα για την επόμενη μέρα μετά τη λήξη του, με την επιβράδυνση της οικονομίας να θεωρείται πλέον δεδομένη.

Ακόμη χειρότερα, το επιτελικό κράτος συχνά δεν επέτρεψε στους βουλευτές να μπορέσουν να εκπροσωπήσουν τα αιτήματα της κοινωνίας, την ώρα που, όπως έδειξε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, άφηνε να εξελίσσονται γενικευμένες πρακτικές παραβατικότητας, με διασπάθιση ευρωπαϊκών πόρων και αποκλειστικό σκοπό την ψηφοθηρία.

Εάν κάναμε έναν απολογισμό του «επιτελικού κράτους» αυτό που θα βλέπαμε δεν θα ήταν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ούτε καλύτερη διαχείριση. Και σίγουρα δεν θα βλέπαμε λογοδοσία. Αυτό που θα βλέπαμε θα ήταν υπερσυγκέντρωση εξουσίας στο Μέγαρο Μαξίμου, υπουργούς που σκύβουν το κεφάλι, βουλευτές που απλώς επικυρώνουν προειλημμένες αποφάσεις και βεβαίως «επενδυτές» που ξέρουν από πού να ξεκινήσουν για να δείξουν ότι δεν είναι «αγνώμονες».

Επιπλέον, θα βλέπαμε συστηματική προσπάθεια ελέγχου του κρατικού μηχανισμού, με έμφαση στη δικαστική εξουσία, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ατιμωρησία για την κυβέρνηση σε μια εποχή όπου προκύπτουν διαρκώς όχι μόνο πολιτικές, αλλά και ποινικές ευθύνες στελεχών της. Αλλά και αντίστοιχη προσπάθεια να σταλεί το μήνυμα στην επιχειρηματικότητα ότι ο δρόμος για τις επενδύσεις περνάει από το Μέγαρο Μαξίμου.

Και βέβαια θα βλέπαμε μια διαρκή και συνειδητή προσπάθεια υπονόμευσης της δημοκρατίας. Γιατί το «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη στηρίζεται σε μια αυταρχική λογική εχθρική στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και στη λογοδοσία. Κράτος εν κράτει για να μπορέσει να ξοφλήσει τα γραμμάτια και να ολοκληρώσει τη λίστα με τις «δουλειές» που έταξε για να αναλάβει την εξουσία. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που αναζητά τρόπους να την κρατήσει ακόμη και μέσα σε μια συνθήκη που σφραγίζεται από γενικευμένη λαϊκή αποδοκιμασία σε βάρος της.

Όμως το πιο βασικό είναι ότι πλέον το «επιτελικό κράτος» δεν πείθει ούτε στο εξωτερικό, ούτε στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ολοένα και περισσότερο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αντιδρούν στον ιδιότυπο «φόρο πολιτικής υποτέλειας» που καλούνται να καταβάλουν στο Μέγαρο Μαξίμου, την ώρα που υποχρεώνονται να απαντούν στην οργή της κοινωνίας για τις επιλογές του. Αλλά και γιατί συνειδητοποιούν ότι αυτή τη στιγμή το «επιτελικό κράτος» είναι αυτό που οδηγεί στη διαρκή μείωση των εκλογικών προοπτικών της Νέας Δημοκρατίας και άρα θέτει σε κίνδυνο και την ίδια την επανεκλογή αρκετών βουλευτών. Κάτι που με τη σειρά του εξηγεί γιατί επιλέγουν να βγουν και να τοποθετηθούν δημόσια, σε μια προσπάθεια να υπάρξει έστω και την ύστατη στιγμή μια αλλαγή πορείας.

Μόνο που όλοι ξέρουμε ότι σε κόμματα εξουσίας όπως η Νέα Δημοκρατία, η κορυφαία στιγμή «πολιτικής κρίσης» είναι ακριβώς όταν η κριτική και η πολεμική «έρχεται από τα μέσα». Και συνήθως όταν μια τέτοια δυναμική εκφράζεται ανοιχτά, δημόσια και επώνυμα, σημαίνει ότι η κρίση είναι βαθιά και γι’ αυτό ενεργοποιούνται και όλα τα αντανακλαστικά πολιτικής επιβίωσης των βουλευτών. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο οι μέρες του «επιτελικού κράτους» είναι μετρημένες. Εκτός όλων των άλλων, και γιατί οι πολίτες προτιμούν να εκλέγουν κοινοβουλευτικές ομάδες και υπουργικά συμβούλια και όχι συμμορίες νομής της κυβερνητικής εξουσίας.

Business
Alter Ego Media: Εκρηκτική αύξηση κερδοφορίας και ισχυρό αποτύπωμα μετά την εισαγωγή στο ΧΑ

Κόσμος
Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν

inWellness
inTown
Editorial
Δουλειά της δικαιοσύνης δεν είναι να συγκαλύπτει την παρανομία και να προσφέρει ατιμωρησία σε μια κυβέρνηση που εγκληματεί
Editorial 28.04.26

Η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβέλλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών αποτελεί σοβαρή θεσμική εκτροπή και βαρύ πλήγμα στο κράτος δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Οταν το επίδικο είναι η πραγματική αλλαγή, οι πολιτικές διεργασίες δεν μπορεί να ακολουθούν την πεπατημένη
Editorial 27.04.26

Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε πολυκρίση και αυτό που χρειάζεται δεν είναι απλώς αλλαγή κυβέρνησης, αλλά αλλαγή πολιτικής, νοοτροπίας και κατεύθυνσης. Μια σύγχρονη επανάσταση.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μια νέα Φιλική Εταιρεία το μοντέλο του κόμματος Τσίπρα
Editorial 24.04.26

Όχι, ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να πατήσει το κουμπί για να ξεκινήσει το κόμμα. Εχει πατηθεί προ πολλού. Το «επιστρέφω» στηρίζουν ήδη 18 ομάδες εργασίας που εδώ και καιρό δουλεύουν εντατικά πάνω στο εγχείρημα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Σήμερα κρίνεται εάν η κυβερνητική παράταξη έχει έστω και επίφαση σεβασμού στους θεσμούς
Editorial 22.04.26

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας θα δείξει εάν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όντως σκοπεύει έστω αυτή τη φορά να σεβαστεί τους θεσμούς

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η κοινωνία ήδη πληρώνει το μάρμαρο
Editorial 16.04.26

Η εντυπωσιακή αύξηση του πληθωρισμού είναι απλώς ένα προμήνυμα της επιδείνωσης της κατάστασης στην οικονομία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κυβέρνηση Μητσοτάκη: η «νέα κανονικότητα» θεσμικής παραβατικότητας, κυνισμού, υπονόμευσης της δημοκρατίας
Editorial 15.04.26

Η χειρότερη κληρονομιά που θα αφήσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η «κανονικοποίηση» της περιφρόνησης στους θεσμούς και της αυθαιρεσίας της εξουσίας.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού
Editorial 14.04.26

Η Ουγγαρία με την ήττα του Όρμπαν δείχνει πώς πέφτουν οι κυβερνήσεις που γίνονται «καθεστώτα». Στις δημοκρατίες καμιά κυβέρνηση δεν είναι αιώνια και η αλαζονεία είναι πάντα ο χειρότερος οδηγός.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ούτε «ψεκασμένη», ούτε «εξεγερμένη»: η «αντισυστημική ψήφος» αναζητά την πολιτική αλλαγή
Editorial 10.04.26

Στη σημερινή κρίση εκπροσώπησης, τις εκλογές θα κρίνει η «αντισυστημική ψήφος», αν όμως βρει ψηφοδέλτιο που πραγματικά την αντιπροσωπεύει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Οι «βόλτες» της δικογραφίας για τις υποκλοπές ας μην οδηγήσουν σε παραγραφή και συγκάλυψη
Editorial 09.04.26

Οι χειρισμοί γύρω από τη δικογραφία για τις υποκλοπές πρέπει να είναι γρήγοροι και να μην αφήσουν κανένα περιθώριο παραγραφής αδικημάτων, αλλά ήδη σπαταλάται -εσκεμμένα;-πολύτιμος χρόνος

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ασυμβίβαστο μεταξύ της «κανονικότητας» της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του «μένουμε Ευρώπη»
Editorial 08.04.26

«Δικαιολογημένη» η διαφθορά, «σκευωρίες» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: γαλάζιοι βουλευτές και υπουργοί, από κοντά φιλοκυβερνητικοί σχολιαστές προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, προσκρούοντας στον υποτιθέμενο «ευρωπαϊσμό» τους.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο πρωθυπουργός νομίζει ότι οι πολίτες είναι τα πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ
Editorial 06.04.26

Το διάγγελμα του πρωθυπουργού απέδειξε ότι εξακολουθεί να προσποιείται ότι δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα τις τελευταίες μέρες. Μνημείο προκλητικότητας ο πολιτικός προϊστάμενος δεκάδων κατηγορουμένων να πλασάρεται ως αναμορφωτής της χώρας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ένωση Διοικητικών Δικαστών: Εκτεθειμένα τα δικαστήρια απέναντι σε φαινόμενα βίας
Μετά τους πυροβολισμούς 29.04.26

Εκτεθειμένα τα δικαστήρια απέναντι σε φαινόμενα βίας, λένε οι δικαστές και καλούν το υπ. Δικαιοσύνης να λάβει μέτρα

Στον απόηχο της ένοπλης επίθεσης στο Πρωτοδικείο η Ένωση Διοικητικών Δικαστών επισημαίνει τα κενά ασφαλείας στα δικαστήρια και ζητά από το υπουργείο Δικαιοσύνης να λάβει μέτρα

Στην Ευελπίδων ο 89χρονος, οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα – «Δεν είχα σκοπό να σκοτώσω» (βίντεο)
Ένοπλες επιθέσεις 29.04.26

Ο 89χρονος δράστης των ένοπλων επιθέσεων έφτασε στα Δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης

Χρυσοχοΐδης για 89χρονο: Δεν καταλογίζει ευθύνες στην ΕΛ.ΑΣ. – «Η Ελλάδα δεν έχει θέματα ασφαλείας»
Πολιτική 29.04.26

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι εσφαλμένα παρουσιάζει την Ελλάδα ως μη ασφαλή χώρα - Για τα κενά ασφαλείας αρκέστηκε να πει ότι οφείλονται στο ότι κάποιος δεν έκανε σωστά τη δουλειά του

Τσουκαλάς: Η εισαγγελία του ΑΠ δεν αξιολόγησε τη δήλωση Ντίλιαν – Γι΄ αυτό θα κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στην εξεταστική
Πολιτική 29.04.26

Συνεχίζονται οι επιθέσεις του ΠΑΣΟΚ με φόντο το θάψιμο της υπόθεσης των υποκλοπών από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο Κώστας Τσουκαλάς έβαλε στο στόχαστρο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη ο οποίος - όπως τόνισε - απέφυγε να πει ένα καθαρό όχι για το αν υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ κυβέρνησης και της εταιρείας του κ. Ντίλιαν

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης με τον ανιψιό του δημιούργησαν μία συμμορία στο Μαξίμου για να επηρεάζουν τη Δικαιοσύνη
Πολιτική Γραμματεία 29.04.26

Λάβρος κατά της κυβέρνησης ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να αφήσει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών - «Όλα ξεκινάνε από το Μέγαρο Μαξίμου»

Νέα μελέτη: Η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση κατά την κύηση συνδέεται με μειωμένη ανάπτυξη των μωρών
Περιβάλλον 29.04.26

Η εισπνοή ατμοσφαιρικών ρύπων αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο παράγοντα κινδύνου θανάτου για τα παιδιά κάτω των πέντε ετών παγκοσμίως, μετά τον υποσιτισμό, σύμφωνα με την έκθεση «State of Global Air Report»

Το αποτύπωμα του BRIGHT GROUP στους Δελφούς: Η σύγκλιση στρατηγικής και τεχνολογίας ως απάντηση στις προκλήσεις του Μέλλοντος
Τα Νέα της Αγοράς 29.04.26

Η Ρένα Κροκίδα αναλύει πώς ο συνδυασμός συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνολογίας απαντά στις σύγχρονες ανάγκες των οργανισμών για ουσιαστικά αποτελέσματα.

Το βλέμμα φόβου της Μελάνια Τραμπ – H πρώτη φορά που η Αμερική την βλέπει να εκφράζει συναισθήματα
Γουρλωμένα μάτια 29.04.26

Μετά την ακύρωση του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο μια συγκεκριμένη εικόνα συνέχιζε να εμφανίζεται στα κοινωνικά μου δίκτυα: η Μελάνια Τραμπ τρομοκρατημένη.

Έφη Αλεβίζου
Ινδονησία: Ξεκινά η δίκη στρατιωτικών που οργάνωσαν επίθεση με οξύ εναντίον ακτιβιστή
Κόσμος 29.04.26

Τέσσερις αξιωματικοί «αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι» από τη διαμαρτυρία του άντρα ενάντια στις νομοθετικές αλλαγές στην Ινδονησία που επέτρεπαν τον διορισμό περισσότερων στρατιωτικών σε πολιτικές θέσεις

Απεργούν οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ και των Δικαστηρίων – «Αποτέλεσμα κοινωνικού αυτοματισμού οι επιθέσεις»
Ελλάδα 29.04.26

Μετά την επίθεση του 89χρονου που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο τραυματίζοντας πέντε άτομα οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν απεργιακές κινητοποιήσεις θέτοντας ζητήματα ασφάλειας αλλά και συνθηκών εργασίας

Ντέρμπι ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων στη Μελβούρνη ή τη Νέα Υόρκη; Η FIFA απαντάει…
Ποδόσφαιρο 29.04.26

Το σενάριο που η FIFA μετατρέπει από «επιστημονική φαντασία» σε ελεγχόμενη πραγματικότητα, με αγώνες ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων εκτός συνόρων, με αυστηρότερο πλαίσιο και συμφωνία για «ένα ματς ανά Λίγκα, πέντε ανά χώρα... φιλοξενίας».

Νικόλαος Κώτσης
Πώς κατάφερε να σκορπίσει τον τρόμο ο 89χρονος μέσα σε λίγα λεπτά – Το χρονικό μέχρι τη σύλληψη και τα κενά ασφαλείας
Ελλάδα 29.04.26

Στο φως έρχονται τα κενά ασφαλείας μετά τις δύο ένοπλες επιθέσεις που πραγματοποίησε ο 89χρονος χθες στην Αθήνα. Τι είπε στους αστυνομικούς. Οδηγείται στον εισαγγελέα

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

