Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Πότε είναι το δεύτερο παιχνίδι της σειράς
Πότε θα γίνει το Game 2 της σειράς του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια, που θα πραγματοποιηθεί επίσης στην Ισπανία.
- Η στιγμή που τα 4,9 Ρίχτερ ταρακουνούν τη Σκιάθο - «Ενεργοποιήθηκε γνωστό ρήγμα», λέει ο Λέκκας
- Δουδωνής: Αυτοεξευτελιστικές οι τοποθετήσεις παρακολουθούμενων υπουργών - Μείζον πολιτικό θέμα
- Έγκλημα στην Καλαμάτα: Εντοπίστηκε σορός σε στάβλο – Αναφορές ότι εργάτης σκότωσε τον εργοδότη του
- Γιορτή σήμερα 29 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Ο Παναθηναϊκός νίκησε εκτός έδρας τη Βαλένθια με 68-67 και έκανε το 1-0 στη σειρά των playoffs της Euroleague.
Οι Πράσινοι «έσπασαν» την έδρα της ισπανικής ομάδας και πήραν το προβάδισμα για την πρόκριση στο Final Four της Euroleague, που θα γίνει στην Αθήνα. Μια σπουδαία νίκη για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, που θα επιδιώξει στο Game 2 να κάνει το 2-0 και να βρεθεί μια… ανάσα από την πρόκριση στην τελική φάση.
Το Game 2 της σειράς θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη (30/4) στις 21:45 και πάλι στην «Roig Arena», ενώ το Game 3 είναι προγραμματισμένο για τις 6 Μαΐου (21:15) και θα γίνει στο ΟΑΚΑ.
Βαλένθια – Παναθηναϊκός: 0-1
Game 1: Βαλένθια – Παναθηναϊκός: 67-68
Game 2: Βαλένθια – Παναθηναϊκός (30/4, 21:45)
Game 3: Παναθηναϊκός – Βαλένθια (6/5, 21:15)
Game 4: Παναθηναϊκός – Βαλένθια (8/5, 21:15 – αν χρειαστεί)
Game 5: Βαλένθια – Παναθηναϊκός (12/5 ή 13/5 – αν χρειαστεί)
- Αταμάν: «Είναι πολύ σημαντικό να κερδίσουμε και το δεύτερο παιχνίδι»
- Κόρι Τζόσεφ: Ο x factor του game 1 έχει δαχτυλίδι ΝΒΑ
- Ένα παλικάρι από τις… λίμνες του Οντάριο
- Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 5-4: Παίζοντας μπάλα στο Λούβρο… (vid)
- Μιλουτίνοφ: «Ο δρόμος είναι μακρύς, να επικεντρωθούμε στο Game 2»
- Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68: «Έσπασε» την έδρα με «καυτό» Ναν και καταλυτικό Χέιζ-Ντέιβις
- Μπαρτζώκας: «Να βάζουμε πίεση στους δημιουργούς της Μονακό και να μην βιαζόμαστε»
