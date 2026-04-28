Τα είπαν για την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ Σαββίδης και Λουτσέσκου

Ο ΠΑΟΚ διανύει τη χειρότερη περίοδό του τα τελευταία δύο χρόνια με πολλά προβλήματα αγωνιστικά και μη. Η απώλεια του Κυπέλλου ήρθε να σφραγίσει μία απόλυτα αποτυχημένη σεζόν, με τον μοναδικό στόχο που απομένει για τον Δικέφαλο του Βορρά να είναι η δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Προκειμένου να σωθεί ό,τι σώζεται, λοιπόν, ο Ιβάν Σαββίδης ανέλαβε δράση την Τρίτη.

Αρχικά, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ υποδέχτηκε στο Porto Carras τον Ραζβάν Λουτσέσκου με τον οποίο είχε συζήτηση για περίπου δύο ώρες παρουσία και των δύο γιων του, Γιώργου και Νίκου. Ο Σαββίδης κάλεσε εκεί τον Ρουμάνο τεχνικό ώστε να συζητηθούν όσα δεν πήγαν καλά αυτή τη σεζόν και να δοθεί το στίγμα για την επόμενη μέρα.

Στη συνέχεια προστέθηκαν στην… παρέα και οι τρεις αρχηγοί. Ο λόγος για τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Δημήτρη Πέλκα και Τόμας Κεντζιόρα οι οποίοι γευμάτισαν μαζί με τον προπονητή και την οικογένεια Σαββίδη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες σε κάποιες στιγμές δεν έλειψαν οι εντάσεις, με τον μεγαλομέτοχο να στέκεται ιδιαίτερα στο κομμάτι των τραυματισμών που αποτέλεσαν τροχοπέδη στην πορεία της ομάδας.

Πάντως, ο Σαββίδης προσπάθησε να τονώσει την ψυχολογία τους και να τους δείξει πως τους πιστεύει. Στόχος πλέον είναι η δεύτερη θέση και ο Ιβάν περιμένει αντίδραση από την ομάδα, αρχής γενομένης από το ντέρμπι της Τούμπας με τον Ολυμπιακό. Για τον ΠΑΟΚ άλλωστε η προοπτική να παίξει στο Champions League είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς είναι ο μοναδικός στόχος που δεν έχει καταφέρει να φέρει ακόμα εις πέρας. Το σίγουρο πάντως είναι πως με το τέλος της σεζόν θα πρέπει να παρθούν κρίσιμες αποφάσεις.

Κι όλα αυτά σε μία μέρα που είχαμε εξελίξεις και σε διοικητικό επίπεδο, με τον Ανδρέα Παπαμιμίκο να αναλαμβάνει και να παρουσιάζεται ως νέος σύμβουλος του Σαββίδη σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων. Ίσως η πρώτη από μία σειρά αλλαγών που αναμένεται να ακολουθήσουν σε όλα τα επίπεδα στην ΠΑΕ.

Ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι προβληματισμένος και αυτό δεν μπορεί να το αγνοήσει πλέον ο Σαββίδης που έχει και την πίεση του Τέλη Μυστακίδη μέσω του μπασκετικού τμήματος. Και είναι πολλές οι εκκρεμότητες για τον σύλλογο, με τους οπαδούς να περιμένουν ουσιαστικές ειδήσεις για τα πρότζεκτ του νέου προπονητικού και του νέου γηπέδου που μένουν στάσιμα εδώ και καιρό.