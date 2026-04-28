Ολυμπιακός: Η 12άδα που επέλεξε ο Μπαρτζώκας για το πρώτο παιχνίδι με τη Μονακό
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας γνωστοποίησε τη 12άδα με την οποία θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός κόντρα στη Μονακό, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα πλέι οφ της Euroleague
- Κορυφώνεται η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών κατά του στενού πυρήνα του «επιτελικού κράτους» – Κεραυνοί στο κοινό άρθρο των 5
- «Είναι σαν ένας αργός θάνατος»: Πώς η φυλακή τιμωρεί μητέρες και τα παιδιά τους
- Όσα πρέπει να ξέρετε για την φετινή Eurovision - Ο (σχεδόν) σίγουρος νικητής, η θέση του Akyla και τα 3 αουτσάιντερ που μπορεί να κάνουν την έκπληξη
- Ελπίδα Μαζαράκη: Πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός - Την Πέμπτη η κηδεία της
Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για την πρεμιέρα του στα φετινά πλέι οφ της Euroleague, αντιμετωπίζοντας στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τη Μονακό απόψε (28/4) στις 21:00.
Στο μεταξύ γνωστή έγινε και η 12άδα την οποία επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για να έχει διαθέσιμη στην αναμέτρηση, με τον Έλληνα τεχνικό να αφήνει εκτός τους Φρανκ Ντιλικίνα, Μουστάφα Φαλ, Γιαννούλη Λαρεντζάκη και Μόντε Μόρις.
Αυτό σημαίνει πως οι Ερυθρόλευκοι θα πάνε με τρεις σέντερ, και δύο «καθαρούς» πόιντ γκαρντ, ενώ επιλέχθηκε ο ΜακΚίσικ, που μαζί με τον Γουόρντ, μπορεί να δώσει κάθετο παιχνίδι στην ομάδα.
Η 12άδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, ΜακΚίσικ, Παπανικολάου, Γουόρντ, Βεζένκοφ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς.
- Μπαρτζώκας: «Να βάζουμε πίεση στους δημιουργούς της Μονακό και να μην βιαζόμαστε»
- Μπουργκ – Μπεσίκτας 73-71: Σήκωσαν το EurοCup κι εξασφάλισαν συμμετοχή στη Euroleague οι Γάλλοι!
- Ολυμπιακός – Μονακό: Πότε θα γίνει το Game 2 της σειράς
- Ολυμπιακός – Μονακό 91-70: Σαρωτικός με «20άρα» του Βεζένκοφ, έκανε το πρώτο βήμα για το F-4!
- Φενερμπαχτσέ – Ζαλγκίρις Κάουνας 89-78: Έκαναν το 1-0 για το F-4 οι Τούρκοι, σούπερ ο Μπιμπέροβιτς
- Ασταμάτητος Κέντρικ Ναν στο ξεκίνημα με 14 πόντους! (vid)
- «Έσβησε τα φώτα» στο ΣΕΦ ο Ντόντα Χολ: Τρία κοψίματα σε πέντε λεπτά! (vid)
- LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου
