Μιλουτίνοφ: «Ο δρόμος είναι μακρύς, να επικεντρωθούμε στο Game 2»
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αναφέρθηκε στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μονακό, ενώ στάθηκε και στην παρουσία του κόσμου.
- Η στιγμή που τα 4,9 Ρίχτερ ταρακουνούν τη Σκιάθο - «Ενεργοποιήθηκε γνωστό ρήγμα», λέει ο Λέκκας
- Δουδωνής: Αυτοεξευτελιστικές οι τοποθετήσεις παρακολουθούμενων υπουργών - Μείζον πολιτικό θέμα
- Έγκλημα στην Καλαμάτα: Εντοπίστηκε σορός σε στάβλο – Αναφορές ότι εργάτης σκότωσε τον εργοδότη του
- Γιορτή σήμερα 29 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει μια πολύτιμη νίκη κόντρα στη Μονακό και να κάνει το 1-0 στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μίλησε μετά τον αγώνα τονίζοντας πως ο δρόμος είναι μακρύς, ενώ στάθηκε και στην παρουσία του κόσμου.
Οι δηλώσεις του Νίκολα Μιλουτίνοφ:
«Νιώθω καλά που κερδίσαμε το πρώτο παιχνίδι. Ο δρόμος είναι μακρύς. Θα επιστρέψουν πιο επιθετικοί και πιο προετοιμασμένοι στο επόμενο ματς. Πρέπει να ξεχάσουμε τι έγινε απόψε και να επικεντρωθούμε στο επόμενο. Να συνεχίσουμε να παίζουμε επιθετικά μαζί και με τους απίστευτους φιλάθλους μας. Νιώθω υπέροχα που άκουσα το όνομά μου, είμαι ευγνώμων που παίζω μπροστά σε αυτό το κοινό», ανέφερε ο Σέρβος.
Τζόσεφ: «Πρέπει να ανεβάσουμε την απόδοσή μας σε αυτό το σημείο της σεζόν»
«Πρέπει να ανεβάσουμε την απόδοσή μας σε αυτό το σημείο της σεζόν. Παίζουμε απέναντι σε μια καλή ομάδα. Έχουμε βάθος στον πάγκο, με πολλές λύσεις και ταλέντο. Πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε ομαδικά και σημασία έχει να κερδίζουμε.
Είναι πολύ ωραία να παίζεις μαζί με τον Βεζένκοφ. Είχα παίξει λίγο αντίπαλός του στο ΝΒΑ. Είμαι πολύ χαρούμενος που παίζω μαζί του, είναι πολύ έξυπνος παίκτης και κάνει χαρούμενους και τους συμπαίκτες του», δήλωσε από την πλευρά του ο Κόρι Τζόσεφ.
- Αταμάν: «Είναι πολύ σημαντικό να κερδίσουμε και το δεύτερο παιχνίδι»
- Κόρι Τζόσεφ: Ο x factor του game 1 έχει δαχτυλίδι ΝΒΑ
- Ένα παλικάρι από τις… λίμνες του Οντάριο
- Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 5-4: Παίζοντας μπάλα στο Λούβρο… (vid)
- Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Πότε είναι το δεύτερο παιχνίδι της σειράς
- Μιλουτίνοφ: «Ο δρόμος είναι μακρύς, να επικεντρωθούμε στο Game 2»
- Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68: «Έσπασε» την έδρα με «καυτό» Ναν και καταλυτικό Χέιζ-Ντέιβις
- Μπαρτζώκας: «Να βάζουμε πίεση στους δημιουργούς της Μονακό και να μην βιαζόμαστε»
