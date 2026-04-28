Ελένη Αντωνίου: Η διεθνής διαιτητής που συνέλαβε τον 89χρονο που άνοιξε πυρ στο κέντρο της Αθήνας (vid)
Η διεθνής διαιτητής ποδοσφαίρου Ελένη Αντωνίου, συμμετείχε στην επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για ης σύλληψη του 89χρονου στην Πάτρα, ο οποίος πυροβόλησε πέντε άτομα σε ΕΦΚΑ και Εφετείο.
Σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πάτρας συνελήφθη το μεσημέρι ο 89χρονος, που πυροβόλησε το πρωί στο κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στη συνέχεια στο Εφετείο, που βρίσκεται στην οδό Λουκάρεως, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά πέντε άτομα.
Στη επιχείρηση για τη σύλληψη του 89χρονου μάλιστα συμμετείχε και η διεθνής διαιτητής ποδοσφαίρου Ελένη Αντωνίου, η οποία υπηρετεί στην Πάτρα και ανήκει στην ΕΠΣ Αχαΐας, ενώ μάλιστα αύριο (29/4) έχει οριστεί να διευθύνει δεύτερο ημιτελικό του Κυπέλλου της ΕΠΣ Αχαΐας ανάμεσα στον Ατρόμητο Πατρών και τη Θύελλα.
Πρόκειται αναμφίβολα για την κορυφαία Ελληνίδα διαιτητή, η οποία χαίρει της απόλυτης εμπιστοσύνης της UEFA, έχοντας μάλιστα επιλεγεί από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία αρκετές φορές να διευθύνει παιχνίδια στο Champions League Γυναικών. Αποστολές που έχει φέρει εις πέρας με επιτυχία, κερδίζοντας τα εύσημα από τα αρμόδια όργανα της UEFA.
Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης:
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην κατοχή του 89χρονου, στην Πάτρα, εντοπίστηκε ένα 38άρι περίστροφο γεμάτο με σφαίρες.
Από τα πρώτα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας, ο 89χρονος ετοιμαζόταν να ταξιδέψει προς Ιταλία. Νωρίτερα, ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. είχαν βρεθεί στο σπίτι του 89χρονου, μήπως και ο ηλικιωμένος επέστρεφε στο σπίτι του, μετά τα επεισόδια με τους πυροβολισμούς.
