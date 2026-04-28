28.04.2026 | 09:23
Εξετάζει επαναστατική αλλαγή η FIFA στο Μουντιάλ – Τα νέα δεδομένα με τις κίτρινες κάρτες
Εξετάζει επαναστατική αλλαγή η FIFA στο Μουντιάλ – Τα νέα δεδομένα με τις κίτρινες κάρτες

H FIFA ετοιμάζεται να κάνει κάτι πρωτοποριακό αναφορικά με τις κίτρινες κάρτες και την φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αυτό το καλοκαίρι.

Μακροζωία: Δεν είναι τα γονίδιά μας, είναι οι συνήθειές μας

Η FIFA ετοιμάζει μια επαναστατική αλλαγή ενόψει του Μουντιάλ που… έρχεται το καλοκαίρι στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά και έχει να κάνει με τις κίτρινες κάρτες και την κατάργηση της συμπλήρωσης κίτρινων καρτών μετά το τέλος της φάσης των ομίλων και των προημιτελικών.

O δημοσιογράφος Nταν Σέλντον αναφέρει στο «Athletic» ότι οι νέοι κανονισμοί για τις τιμωρίες λόγω συσσώρευσης κίτρινων καρτών στο Μουντιάλ αναμένεται να συζητηθούν και να εγκριθούν στη συνεδρίαση του συμβουλίου της FIFA στο Βανκούβερ. Σε προηγούμενα Μουντιάλ, οι κίτρινες κάρτες «μηδενίζονταν» μόνο μετά την ολοκλήρωση της φάσης των προημιτελικών.

Χωρίς την αλλαγή του κανονισμού, ένας παίκτης που θα δεχόταν δύο κίτρινες κάρτες στα πέντε παιχνίδια πριν από τα προημιτελικά θα τιμωρούνταν με αποκλεισμό.

Τα δεδομένα για τις κάρτες στο Μουντιάλ από τη FIFA

Ωστόσο, δεδομένου ότι η διοργάνωση θα έχει επεκταθεί σε 48 ομάδες αντί για 32, η FIFA σχεδιάζει να εφαρμόσει μια δεύτερη περίοδο «αμνηστίας» μετά τη φάση των ομίλων, προκειμένου να μειώσει ακόμη περισσότερο τις τιμωρίες παικτών λόγω καρτών.

Με την προσθήκη 16 επιπλέον ομάδων, έχει προστεθεί ένας ακόμη γύρος νοκ άουτ, αυξάνοντας τον κίνδυνο οι σταρ να χάσουν κρίσιμα παιχνίδια λόγω τιμωρίας από κάρτες.

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της FIFA, ένας ποδοσφαιριστής θα τιμωρείται μόνο αν δεχθεί κίτρινη κάρτα σε δύο από τα τρία παιχνίδια της φάσης των ομίλων ή σε δύο από τα ματς της φάσης των «32», των «16» και των προημιτελικών.

Ελληνική οικονομία: Και τώρα ΔΕΘ – Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση

Μπάσκετ 28.04.26

ΝΒΑ: «Καθάρισαν» οι Θάντερ, επιβίωσαν οι Νάγκετς

Τα play offs του ΝΒΑ συνεχίζονται, με τους πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ να «σκουπίζουν» 4-0 τους Σανς και να προκρίνονται στους ημιτελικούς της Δύσης, την ώρα που οι Νάγκετς του Νίκολα Γιόκιτς μείωναν σε 3-2 τη σειρά με τους Τίμπεργουλβς.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Λουτσέσκου: «Οι δύο χειρότεροι μήνες της ζωής μου – Χάσαμε από τον φόβο ότι δεν θα τα καταφέρουμε»
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Λουτσέσκου: «Οι δύο χειρότεροι μήνες της ζωής μου – Χάσαμε από τον φόβο ότι δεν θα τα καταφέρουμε»

Σε συνέντευξή του σε ρουμάνικο Μέσο, ο Ραζβάν Λουτσέσκου χαρακτήρισε ως τους δύο πιο δύσκολους μήνες της ζωής του, μετά τον θάνατο του πατέρα του Μιρτσέα και τον χαμένο τελικό Κυπέλλου με τον ΟΦΗ.

Ο Χίφι της Παρί προβλέπει ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν θα προκριθούν στο Final Four! (pic)
Μπάσκετ 27.04.26

Ο Χίφι της Παρί προβλέπει ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν θα προκριθούν στο Final Four! (pic)

Ο γκαρντ της Παρί Ναντίρ Χίφι στην πρόβλεψή του για για το ποιες ομάδες που θα καταφέρουν να προκριθούν στο Final Four, αφήνει εκτός τους δύο «αιωνίους» του ελληνικού μπάσκετ.

Χαμός με το ιατρικό επιτελείο της Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Χαμός με το ιατρικό επιτελείο της Τότεναμ

Οργισμένοι οι οπαδοί των Spurs για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το ιατρικό τιμ της ομάδας τους, τον σοβαρό τραυματισμό του Σίμονς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ
Ποδόσφαιρο 27.04.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ για την 34η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Συναγερμός στον Κεραμεικό: 89χρονος πυροβόλησε με καραμπίνα μέσα στον ΕΦΚΑ – Tραυματίστηκε υπάλληλος στο πόδι
Ελλάδα 28.04.26 Upd: 11:09

Συναγερμός στον Κεραμεικό: 89χρονος πυροβόλησε με καραμπίνα μέσα στον ΕΦΚΑ – Tραυματίστηκε υπάλληλος στο πόδι

Ένας ηλικιωμένος άνδρας εισέβαλλε με καραμπίνα μέσα στο κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και άρχισε να πυροβολεί. Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του

Ανακατεύοντας την τράπουλα στην Κεντροαριστερά: Τι αλλάζει με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική 28.04.26

Ανακατεύοντας την τράπουλα στην Κεντροαριστερά: Τι αλλάζει με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα

Η επικείμενη ανακοίνωση του κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα αλλάζει τα δεδομένα στην Κεντροαριστερά. Οι επιθέσεις που έχουν ξεκινήσει και ποιοι απειλούνται πραγματικά.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τσουκαλάς: Πλέον και οι βουλευτές της ΝΔ ομολογούν πως ο «επιτελικός» αυταρχισμός Μητσοτάκη απειλεί τη δημοκρατία
Πολιτική 28.04.26

Τσουκαλάς: Πλέον και οι βουλευτές της ΝΔ ομολογούν πως ο «επιτελικός» αυταρχισμός Μητσοτάκη απειλεί τη δημοκρατία

«Όταν οι ίδιοι οι βουλευτές της πλειοψηφίας εγείρουν ζητήματα λειτουργίας της δημοκρατίας, όλοι αντιλαμβάνονται πως το κράτος δικαίου και η διάκριση των εξουσιών βρίσκονται σε κίνδυνο» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς με φόντο την επιστολή των πέντε βουλευτών της ΝΔ

Δεν ξανάγινε: Ρεκόρ 30ετίας στην αντικυβερνητική βία στις ΗΠΑ
Το μοτίβο 28.04.26

Δεν ξανάγινε: Ρεκόρ 30ετίας στην αντικυβερνητική βία στις ΗΠΑ

Το περιστατικό στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, που φέρεται να διαπράχθηκε από έναν 31χρονο απόφοιτο του Caltech, έχει επαναφέρει την προσοχή στην αυξανόμενη αντικυβερνητική βία.

Αυστραλία: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει «δυσανάλογο αντίκτυπο» για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, λέει η ΥΠΕΞ
Κόσμος 28.04.26

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει «δυσανάλογο αντίκτυπο» για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, λέει η ΥΠΕΞ της Αυστραλίας

Τη δήλωση αυτή έκανε η Γουόνγκ κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Τόκιο λίγες μέρες πριν από το ταξίδι της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι στην Αυστραλία και το Βιετνάμ από την 1η έως τις 5 Μαΐου.

Δίκη Τεμπών: «Θα ζητήσουμε αποβολή του Δημοσίου από την υποστήριξη της κατηγορίας», είπε συνήγορος – Σε εξέλιξη η διαδικασία
Ελλάδα 28.04.26 Upd: 11:15

Δίκη Τεμπών: «Θα ζητήσουμε αποβολή του Δημοσίου από την υποστήριξη της κατηγορίας», είπε συνήγορος – Σε εξέλιξη η διαδικασία

Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων διατυπώνουν τις αντιρρήσεις τους. Ο συνήγορος θυμάτων των Τεμπών Μανώλης Βονικάκης, τόνισε πως θα ζητήσει την αποβολή του ελληνικού δημοσίου από την υποστήριξη της κατηγορίας

Αντάρτικο πέντε βουλευτών της ΝΔ με δημόσια παρέμβαση – Κατά Μαξίμου και επιτελικού κράτους 
Πολιτική 28.04.26

Αντάρτικο πέντε βουλευτών της ΝΔ με δημόσια παρέμβαση – Κατά Μαξίμου και επιτελικού κράτους 

Βαραίνει το κλίμα μεταξύ Μαξίμου και κοινοβουλευτικής ομάδας με πέντε βουλευτές να βγαίνουν ανοιχτά εναντίον του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη. Με κοινό άρθρο τους στα «ΝΕΑ» ζητούν αλλαγή μοντέλου διακυβέρνησης, στηλιτεύοντας την υπερσυγκέντρωση εξουσίας σε κλειστούς πυρήνες, θέτοντας ζήτημα θεσμικής ανισορροπίας και υποβάθμισης των εκλεγμένων βουλευτών.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
ΑΔΕΔΥ: Καταδικάζει τη σύλληψη και κράτηση υπαλλήλου – Επιθεωρητή Εργασίας έπειτα από μήνυση της Κωνσταντοπούλου
Ελλάδα 28.04.26

Η ΑΔΕΔΥ καταδικάζει τη σύλληψη και κράτηση υπαλλήλου – Επιθεωρητή Εργασίας έπειτα από μήνυση της Κωνσταντοπούλου

«Το περιστατικό αυτό αποκαλύπτει σε τι βαθμό είναι εκτεθειμένοι οι δημόσιοι υπάλληλοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους» αναφέρει η ΑΔΕΔΥ

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΕ’)
Language 28.04.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΕ’)

Ήδη από τη γέννηση του ανθρώπου και τα πρώτα χρόνια της παιδικής του ηλικίας, ενόσω η ψυχή του είναι άγραφος πίνακας, σχηματίζονται «έννοιες» που ονομάζονται «προλήψεις»

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
«Απαγορευμένη σεξουαλική επιθυμία» – Οι ιδιωτικές επιστολές του Λέοναρντ Μπερνστάιν και του μέντορά του
«Bernstein’s Wall» 28.04.26

«Απαγορευμένη σεξουαλική επιθυμία» - Οι ιδιωτικές επιστολές του Λέοναρντ Μπερνστάιν και του μέντορά του

Το νέο ντοκιμαντέρ «Bernstein's Wall» εξερευνά τη ζωή και την καριέρα του θρυλικού μαέστρου και αναλύει τη στενή φιλία 53 ετών που τον συνέδεε με τον Άαρον Κόπλαντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη για υποκλοπές: Ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά αυτόν τον πολιτικό κωλοτούμπα
Πολιτική 28.04.26

Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη για υποκλοπές: Ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά αυτόν τον πολιτικό κωλοτούμπα

Με αφορμή ανάρτηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, το ΠΑΣΟΚ περνά στην αντεπίθεση σημειώνοντας με νόημα «ποια αξιοπιστία έχει ένα πολιτικό πρόσωπο που επιχαίρει επειδή τίθεται στο αρχείο μια υπόθεση που τον αφορά ως θύμα»

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

