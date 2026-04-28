Εξετάζει επαναστατική αλλαγή η FIFA στο Μουντιάλ – Τα νέα δεδομένα με τις κίτρινες κάρτες

Η FIFA ετοιμάζει μια επαναστατική αλλαγή ενόψει του Μουντιάλ που… έρχεται το καλοκαίρι στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά και έχει να κάνει με τις κίτρινες κάρτες και την κατάργηση της συμπλήρωσης κίτρινων καρτών μετά το τέλος της φάσης των ομίλων και των προημιτελικών.

O δημοσιογράφος Nταν Σέλντον αναφέρει στο «Athletic» ότι οι νέοι κανονισμοί για τις τιμωρίες λόγω συσσώρευσης κίτρινων καρτών στο Μουντιάλ αναμένεται να συζητηθούν και να εγκριθούν στη συνεδρίαση του συμβουλίου της FIFA στο Βανκούβερ. Σε προηγούμενα Μουντιάλ, οι κίτρινες κάρτες «μηδενίζονταν» μόνο μετά την ολοκλήρωση της φάσης των προημιτελικών.

Χωρίς την αλλαγή του κανονισμού, ένας παίκτης που θα δεχόταν δύο κίτρινες κάρτες στα πέντε παιχνίδια πριν από τα προημιτελικά θα τιμωρούνταν με αποκλεισμό.

Τα δεδομένα για τις κάρτες στο Μουντιάλ από τη FIFA

Ωστόσο, δεδομένου ότι η διοργάνωση θα έχει επεκταθεί σε 48 ομάδες αντί για 32, η FIFA σχεδιάζει να εφαρμόσει μια δεύτερη περίοδο «αμνηστίας» μετά τη φάση των ομίλων, προκειμένου να μειώσει ακόμη περισσότερο τις τιμωρίες παικτών λόγω καρτών.

Με την προσθήκη 16 επιπλέον ομάδων, έχει προστεθεί ένας ακόμη γύρος νοκ άουτ, αυξάνοντας τον κίνδυνο οι σταρ να χάσουν κρίσιμα παιχνίδια λόγω τιμωρίας από κάρτες.

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της FIFA, ένας ποδοσφαιριστής θα τιμωρείται μόνο αν δεχθεί κίτρινη κάρτα σε δύο από τα τρία παιχνίδια της φάσης των ομίλων ή σε δύο από τα ματς της φάσης των «32», των «16» και των προημιτελικών.