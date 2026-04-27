Ο ημιτελικός που θα έπρεπε να είναι… τελικός

Ο πρώτος ημιτελικός του Champions League ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Μπάγερν, θα διεξαχθεί το βράδυ της Τρίτης στο Παρίσι και κλέβει την παράσταση, καθώς μιλάμε για το «ζευγάρι» που θα… έπρεπε να είναι ο τελικός της διοργάνωσης.

Είναι αναμφίβολα οι δύο κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης την φετινή σεζόν, με την υποσημείωση βέβαια πως η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί ήταν και πέρυσι όταν άλλωστε κι έφτασε πανάξια στην κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου.

Παρί και Μπάγερν θα κοντραριστούν λοιπόν το βράδυ της Τρίτης στην πρώτη από τις δύο «μάχες» για ένα εισιτήριο στον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, με τις δύο ομάδες να προέρχονται από σπουδαίες προκρίσεις.

Η Παρί έβγαλε εκτός την Λίβερπουλ και η Μπάγερν την Ρεάλ Μαδρίτης κι αυτό φανερώνει και την δυναμικότητα των δύο ομάδων.

Κι όσο για την «ταμπέλα» του φαβορί στο «ζευγάρι» μάλλον είναι δύσκολο να ισχυριστεί κάποιος ότι μία από τις δύο ομάδες έχει σαφές προβάδισμα. Κάπου υπερτερεί η Παρί κάπου η Μπάγερν κι αυτό σημαίνει πως όλος ο κόσμος ετοιμάζεται να παρακολουθήσει δύο επικές «μάχες» ανάμεσα στις δύο καλύτερες ομάδες της Γηραιάς ηπείρου.

Κανείς δεν είναι λοιπόν σε θέση να προβλέψει ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει το εισιτήριο για τον τελικό, αλλά σίγουρα όποια κι αν περάσει θα είναι το μεγάλο φαβορί, είτε κοντραριστεί με την Άρσεναλ είτε με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Στη διάθεση του Ενρίκε ο Βιτίνια

Η «μάχη» λοιπόν στο πάρκο των πριγκίπων αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον κ εδώ θα πρέπει να εστιάσουμε σε μια σημαντική είδηση που αφορά την γαλλική ομάδα.

Ο τεχνικός της Παρί, Λουίς Ενρίκε έμαθε σήμερα από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας του, πως μπορεί να υπολογίζει στην παρουσία του Βιτίνια.

Ο Πορτογάλος μέσος έχασε τα δύο προηγούμενα παιχνίδια των Παριζιάνων λόγω τραυματισμού αλλά δεν πρόκειται να χάσει τον μεγάλο αυριανό αγώνα κόντρα στους Βαυαρούς κι αυτή είναι είδηση που κάνει τον Ισπανό προπονητή της Παρί, να χαμογελά.

Ο Βιτίνια είναι ο παίκτης που κάνει όλες τις δουλειές στον άξονα της μεσαίας γραμμής για την Παρί και ο Λουίς Ενρίκε στηρίζει πάνω του, το παιχνίδι της γαλλικής ομάδας. Καταλαβαίνει λοιπόν εύκολα κάποιος πόσο μεγάλο πρόβλημα θα ήταν για την Παρί να μην έπαιζε ο διεθνής μέσος στον πρώτο ημιτελικό.

Τώρα που ο Βιτίνια θα είναι στο βασικό σχήμα των Γάλλων, ο Λουίς Ενρίκε μπορεί να αισθάνεται πιο άνετα καθώς ο Πορτογάλος άσος θα είναι ο «μαέστρος» της Παρί κόντρα στους Βαυαρούς. Τώρα, ο προπονητής της Μπάγερν, Βενσάν Κομπανί είναι αυτός που θα πρέπει να βρει τρόπο για να περιορίσει την δράση του Βιτίνια.

Σίγουρα κάτι θα έχει σκεφτεί, αλλά το ερώτημα είναι αν θ’ αποδειχθεί αρκετό.