Μεγάλο πλήγμα στον Παναθηναϊκό: Χάνει όλη τη σειρά με τη Βαλένθια ο Σλούκας!

Κεραυνός εν αιθρία στον Παναθηναϊκό λίγες ώρες πριν το πρώτο ματς με τη Βαλένθια! Ο Κώστας Σλούκας τραυματίστηκε στο γόνατο στην προπόνηση και θα χάσει όλη τη σειρά των play offs της Euroleague κόντρα στις «νυχτερίδες»!

Ο Έλληνας γκαρντ, αφού μετέβη στο «Υγεία» για εξετάσεις, το αποτέλεσμά τους έδειξε ότι έχει υποστεί ρήξη έξω μηνίσκου και θα υποβληθεί το προσεχές διάστημα σε αρθροσκόπηση.

Το πότε ακριβώς θα συμβεί αυτό θα ξεκαθαριστεί προσεχώς, ωστόσο στην παρούσα φάση θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα χάσει τα παιχνίδια της σειράς των play offs της Euroleague.

Εκτός ο Σλούκας, μέσα ο Οσμάν

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Τσέντι Όσμαν προπονήθηκε κανονικά και θα παίξει στη Βαλένθια αφού ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε.

Ο Τούρκος φόργουορντ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία λόγω ενοχλήσεων στη μέση, ωστόσο η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία και θα βρίσκεται στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για το πρώτο παιχνίδι των playoffs της Euroleague με τη Βαλένθια.