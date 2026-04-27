Χαρίτσης για υποκλοπές: «Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει άμεσα. Να μην έχει την ευκαιρία για ένα ακόμα θεσμικό πραξικόπημα»

Το παραπάνω τονίζει σε σημερινή του ανάρτησή του ο Αλέξης Χαρίτσης, σχολιάζοντας την απόφαση του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλέξη Χαρίτση:

«Η σημερινή Πράξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην προχωρήσει στην ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας των υποκλοπών δείχνει τι σημαίνει “ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης” στην Ελλάδα του 2026.

Μετά την απόφαση – σταθμό του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και τις αναφορές σε θέματα κατασκοπείας, σε συνδυασμό με τις δημόσιες δηλώσεις του κ. Ντίλιαν, θα περίμενε κανείς το αυτονόητο: η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να προχωρήσει σε εξαντλητική έρευνα κάθε πτυχής και στοιχείου αυτής της σκοτεινής υπόθεσης.

Η χρήση του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator δεν είναι απλώς παράνομη.

Θυμίζω τη φράση του Εισαγγελέα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών: “Αποτελεί απειλή για τον πυρήνα του δημοκρατικού πολιτεύματος γιατί δίνει εξουσίες σε άτομα που δεν θα έπρεπε να τις έχουν. Και τυχόν χρήση του από κρατικές υπηρεσίες θα πρέπει να αποτελεί σημείο αφύπνισης”.

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε την υποχρέωση να αποκαταστήσει κάτι από την χαμένη αξιοπιστία της Δικαιοσύνης. Επέλεξε να κλείσει την υπόθεση.

Σύντομα θα έχουμε τον ορισμό της νέας ηγεσίας της δικαστικής εξουσίας.

Οι συνθήκες που διαμορφώνει η υπόθεση των υποκλοπών, αλλά και συνολικότερα ο βίος και η πολιτεία μιας κυβέρνησης που έχει γίνει συνώνυμο των σκανδάλων και της διαφθοράς, οδηγούν σε ένα συμπέρασμα: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να φύγει άμεσα. Να μην έχει την ευκαιρία για ένα ακόμα θεσμικό πραξικόπημα».