Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης και η διεφθαρμένη κυβέρνησή του πρέπει να φύγουν – Αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή

«Δεν μας εκπλήσσει τίποτα από ένα βαθιά διεστραμμένο σύστημα εξουσίας και έναν πρωθυπουργό που διαβρώνει τους θεσμούς για να παραμείνει στην εξουσία» τόνισε στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης μετά τις εξελίξεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών όπου ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποφάσισε να «θάψει» την υπόθεση στο αρχείο.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά τις εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών, αντιδρά άμεσα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης «είναι επικίνδυνος και πρέπει να φύγει για να αναπνεύσει η χώρα, η δημοκρατία» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης. Αίτημα για εξεταστική επιτροπή καταθέτει το ΠΑΣΟΚ ζητώντας από τα δημοκρατικά κόμματα να το στηρίξουν για να μαζευτούν οι απαιτούμενες 120 υπογραφές.

Οι βασικές παρεμβάσεις Ανδρουλάκη

Το ΠΑΣΟΚ θέλει να βάλει «εμπόδιο στην παρακμή και την εκτροπή του Μεγάρου Μαξίμου» αναλαμβάνοντας άμεσες πρωτοβουλίες εντός και εκτός Κοινοβουλίου με τα σημαντικότερα σημεία από την τοποθέτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης να είναι τα εξής:

-Σήμερα η ηγεσία του Αρείου Πάγου προσέβαλε και υπονόμευσε το κύρος της ίδιας της Δικαιοσύνης.

-Με την σημερινή απόφαση αυτή κακοποιείται το αίσθημα δικαίου στον βωμό παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων του μεγάρου Μαξίμου με τον απόστρατο αξιωματικό που που εκβιάζει τον πρωθυπουργό.

-Σήμερα παίχτηκε ένα ακόμα επεισόδιο της απαξίωσης του κράτους δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών.

-Η ηγεσία της δικαιοσύνης αρνήθηκε να κάνει την ελάχιστη ανακριτική πράξη. Δεν κάλεσε τον κύριο Ντίλιαν για να προσκομίσει τα στοιχεία στα οποία ο ο ίδιος αναφέρθηκε.

-Αρνήθηκαν την έρευνα. Για την ηγεσία του Αρείου Πάγου δεν υπάρχει ζήτημα κατασκοπείας για αυτούς που κάρφωσαν το Predator στους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων. Ας το αξιολογήσει ο ελληνικός λαός γιατί και οι κρίνοντες κρίνονται.

-Δεν μας εκπλήσσει τίποτα από ένα βαθιά διεστραμμένο σύστημα εξουσίας και έναν πρωθυπουργό που διαβρώνει τους θεσμούς για να παραμείνει στην εξουσία.

-Είναι επικίνδυνος (ο Κ. Μητσοτάκης) και πρέπει να φύγει για να αναπνεύσει η χώρα, η δημοκρατία.

– H πολιτική αλλαγή πρέπει να φέρει την κάθαρση και να αποκαταστήσει το κράτος δικαίου.

-Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί όπως έχει συνεχιστεί μέχρι σήμερα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ποιότητα δημοκρατίας για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι επιμέρους ζήτημα. Είναι κεντρικό ζήτημα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποκάλυψε πως το κόμμα του θα προτείνει «να κληθεί στην εξεταστική ο κ. Ντίλιαν» και αναρωτήθηκε «Θα το δεχτεί η Νέα Δημοκρατία».

Οι κρίσιμες επόμενες εκλογές

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε να τοποθετηθεί όχι μόνο ο νομικός κόσμος της χώρας που έχει χρέος να το κάνει άμεσα αλλά και η ίδια η κοινωνία των πολιτών και όλες οι οργανωμένες εκφράσεις της και η τοπική αυτοδιοίκηση.

Σημείωσε πως οι επόμενες εκλογές είναι κρίσιμες και τους τους θεσμούς είπε πως πρέπει επιτέλους να κοπεί ο ομφάλιος λώρος της ηγεσίας της δικαιοσύνης με τον εκάστοτε πρωθυπουργό. «Πρέπει να μπει ένα τέλος στην παρακμή και πρέπει όλοι να αγωνιστούν για αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κάλεσε τα πολιτικά πρόσωπα που στοχοποιήθηκαν απ’ το λογισμικό του Predator να σκεφτούν αυτή τη στιγμή τον όρκο τους και «επιτέλους να διαβούν το κατώφλι του Αρείου Πάγου».

Τι απαντά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στα ερωτήματα του in

Στο ερώτημα του in για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε πως «το αίτημα για εξεταστική επιτροπή θα κατατεθεί από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ. Θα επικοινωνήσουμε με τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης αλλά αυτό δεν φτάνει χρειάζεται κινητοποίηση όλης της κοινωνίας για να μπει φραγμός, εμπόδιο στην παρακμή. Το θέμα αφορά όλο τον ελληνικό λαό».

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε»

Όσον αφορά αν τίθεται θέμα κυβέρνησης ειδικού σκοπού ο Νίκος Ανδρουλάκης σημειώνει πως «οι πρωτοβουλίες πλέον πρέπει να περάσουν στην κοινωνία των πολιτών εδώ υπάρχει απειλή έχουμε εκτροπή έχει υπονομευθεί διάκριση των εξουσιών» και κάλεσε σε ένα διευρυμένο μέτωπο αντιμετώπιση της κατάστασης που θα φέρει την πολιτική αλλαγή στις εκλογές.

Τόνισε την ανάγκη για μια «σταθερή κυβέρνηση» που «μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις να σέβεται τους πολίτες και τα δικαιώματά τους». Για την κυβέρνηση Μητσοτάκη είπε πως απέτυχε και μόνο της σωσίβιο «είναι η υπονόμευση του κράτους δικαίου» για να παραμείνει στην εξουσία.

Πρόταση μομφής

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνέντευξη Τύπου ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η πρόταση μορφής είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται μια φορά το εξάμηνο και όταν υπάρχει ένα γεγονός. «Αν η κυβέρνηση αλλάξει τον ποινικό κώδικα για να μην πάει φυλακή ο κύριος Ντίλιαν, αυτό είναι ένα γεγονός», σημείωσε αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά.

«Κατάχρηση εξουσίας»

Στη συνέντευξη Τύπου τοποθετήθηκαν ο γραμματέας του τομέα Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Κακλαμάνης, ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές και ο συνήγορος του προέδρου του Κινήματος, Μανώλης Βελεγράκης.

Θεσμική εκτροπή κατήγγειλε ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, που εκπροσωπεί 13 θύματα των υποκλοπών. «Αφιερώνω σε όσους συγκαλύπτουν το 239 του ΠΚ για κατάχρηση εξουσίας, που θα το αντιμετωπίσουν. Αυτοί που είναι η δουλειά τους αντί να διώξουν τους υπαίτιους, να τους υποθάλπουν, θα αντιμετωπίσουν μήνυση στον κατάλληλο χρόνο», συμπλήρωσε, αναφερόμενους στους κ.κ. Τζαβέλλα, Αδειλίνη και Ζήση.

Για τις μηνύσεις που προανήγγειλε εξήγησε πως «η κατάχρηση εξουσίας έχει να κάνει με τις ποινικές ευθύνες που έχουν αυτοί που λόγω της ιδιότητάς τους έχουν ευθύνη να διερευνήσουν και να ασκήσουν διώξεις».

Όπως είπε στη συνέντευξη Τύπου ο εισαγγελέας του ΑΠ ενημερώθηκε την Παρασκευή (24/4) εγγράφως από τον ίδιο πως προτίθεται να καταθέσει νέα εμπιστευτικά στοιχεία που δεν υπάρχουν στη δικογραφία καθώς και μηνύσεις από έξι νέα κρίσιμα πρόσωπα που μέχρι σήμερα δεν είχαν εμφανιστεί. Μάλιστα ενημερώθηκε πλήρως και για το ποια είναι αυτά τα πρόσωπα. Μια ημέρα μετά αποφάσισε την παραμονή της υπόθεσης στο αρχείο.

Για τις μηνύσεις που ανέφερε στην αίτηση που κατέθεσε ξεκαθάρισε πως «έχουν να κάνουν με το Predator, τις παγιδεύσεις και τη σχέση Intellexa με ΕΥΠ».

«Η σημερινή απόφαση δεν έχει νομικό σκεπτικό. Η προηγούμενη διάταξη Ζήση δεν έχει καμία σκέψη για την κατασκοπεία σημείωσε ο Χρ. Κακλαμάνης και πρόσθεσε πως «μέχρι να ανατραπεί η διάταξη από τις επόμενες δικαστικές αποφάσεις, θα έχουν παραγραφεί τα πλημμελήματα αλλά όχι τα κακουργήματα».

«Προκλητική» χαρακτήρισε τη σημερινή διάταξη ο Μανώλης Βελεγράκης υποστηρίζοντας πως «καταβάλλεται προσπάθεια να εξομοιωθεί η κριτική στη Δικαιοσύνη με επιθέσεις». Κάθε κριτική, είπε, «συνιστά εισφορά στη δικαιοσύνη και όχι επίθεση σε αυτή».

