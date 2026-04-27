Μαξίμου: Επενδύει στη συγκάλυψη των υποκλοπών και θέλει να επιβάλει σιωπητήριο στην κριτική

Τα ρέστα του στη συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών παίζει το μέγαρο Μαξίμου, το οποίο, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, οχυρώνεται τώρα (εκτός από την πρώτη εισαγγελική διάταξη Ζήση), πίσω και από τη νέα εισαγγελική διάταξη του Αρείου Πάγου -τη διάταξη Τζαβέλλα- που θάβει στο αρχείο την υπόθεση των παρακολουθήσεων.

Και μάλιστα, όπως υποδηλώνει η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη, το Μαξίμου προσεταιρίζεται την ηγεσία της δικαστικής εξουσίας, διαλέγοντας πλευρά, στη λογική ότι ο Άρειος Πάγος «κέρδισε» 2-1 το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών (που αμφισβήτησε ευθέως την επάρκεια της έως τώρα διερεύνησης της υπόθεσης, ζητώντας να ξανανοίξει και μάλιστα προκειμένου να διερευνηθούν και κακουργήματα, όπως αυτό της κατασκοπείας).

Με αυτόν τον τρόπο το μέγαρο Μαξίμου κάνει ότι δεν βλέπει ότι στην περίπτωση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου έχουμε δικαστική απόφαση, και μάλιστα με συντριπτική τεκμηρίωση, ενώ στην περίπτωση του Αρείου Πάγου, έχουμε -όχι αποφάσεις- αλλά μόνο δύο διατάξεις που απλώς επιχειρούν να αιτιολογήσουν (και επομένως αρνούνται) το γιατί δεν πρέπει να διερευνηθεί η υπόθεση των υποκλοπών.

Ευθεία επίθεση στην κριτική

Μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για λογαριασμό του Μαξίμου, επιτίθεται ευθέως και σε όποιον ασκεί κριτική για την συγκεκριμένη εξέλιξη, η οποία το μόνο που διασφαλίζει, είναι την ατιμωρησία των υπευθύνων και το να μείνουν αναπάντητα τα κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν ένα τεράστιο σκάνδαλο που πλήττει ευθέως τη Δημοκρατία τη χώρα μας.

Η τοποθέτηση Μαρινάκη

Σε αυτό το πλαίσιο, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης, υποστήριξε ότι «έχουμε απόλυτο σεβασμό στη Δικαιοσύνη, αυτονόητο σεβασμό σε κάθε απόφαση της Δικαιοσύνης και όπως δε σχολιάσαμε στην πρώτη διάταξη -αποτέλεσμα της διάταξης αυτής ήταν η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, ούτε αυτήν τη σχολιάσαμε- έτσι και τώρα δεν πρόκειται να σχολιάσουμε μία ακόμα κρίση σε ανώτατο επίπεδο», για να πει ότι «άλλος ένας ανώτατος δικαστής και μάλιστα ο κ. Τζαβέλλας, ο οποίος δεν ήταν ένας διορισμένος από την κυβέρνηση. Ήταν πρώτος στην ψηφοφορία της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, άρα μια υπόδειξη της Δικαιοσύνης προς την κυβέρνηση».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε έτσι να πει ότι ο κ. Τζαβέλλας ήταν εκείνος που είχε υπογράψει την παρακολούθηση του Θανάση Κουκάκη από την ΕΥΠ, αλλά παρόλα αυτά το Μαξίμου κάνει ότι δεν βλέπει την καραμπινάτη σύγκρουση συμφερόντων που θα έπρεπε να είχε κρατήσει τον κ. Τζαβέλλα μακριά από οποιοδήποτε χειρισμό του σε σχέση με την υπόθεση των υποκλοπών.

«Δύο διαφορετικές διατάξεις»

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Π. Μαρινάκης έκανε λόγο για «δύο διαφορετικές διατάξεις σε ανώτατο επίπεδο» που «συμφωνούν στα ίδια συμπεράσματα» για να υποστηρίξει ότι «αυτό είναι λοιπόν που λέει η Δικαιοσύνη και οφείλει το σύνολο του πολιτικού συστήματος ως μια ένδειξη ελάχιστου αυτονόητου σεβασμού στην ανεξαρτησία των εξουσιών να το σεβαστεί».

Και να επιτεθεί ευθέως σε όσους ασκούν κριτική στην επιλογή αυτή της ηγεσίας του Αρείου Πάγου, λέγοντας ότι «όλα τα υπόλοιπα θεωρώ ότι δεν στέκουν, ότι είναι διατυπώσεις που στρέφονται ευθέως ενάντια στη διάκριση των εξουσιών και χρειάζεται αυτοσυγκράτηση γιατί μιλάμε για αποφάσεις από ανθρώπους οι οποίοι έχουν μία μακρά πορεία στη Δικαιοσύνη».

Και συνεχίζοντας: «Είναι επικίνδυνη η λογική διαχωρισμού των δικαστικών αποφάσεων. Αυτών που μας αρέσουν και πανηγυρίζουμε και αποθεώνουμε τους δικαστές ή αυτές που δε μας αρέσουν».

Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ

Για να επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ: «Όπως κάνει δυστυχώς και στη μία και στην άλλη περίπτωση, και αμφισβητούμε τη Δικαιοσύνη, και ειδικά το ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα που με τις τεράστιες διαφορές που έχουμε ως ΝΔ μαζί του, δεν είχε δώσει στο παρελθόν τέτοια δείγματα γραφής. Είχε ένα παρελθόν ξεκάθαρης θεσμικής συνέπειας και σοβαρότητας, δεν πρέπει να μιμείται άλλα κόμματα τα οποία μπορεί να είναι εν δυνάμει συνομιλητές του αλλά νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να πάρει αποστάσεις».

Με αυτόν τον τρόπο, εξηγείται και η λύσσα με την οποία η κυβέρνηση εξαπολύει επιθέσεις (κυρίως μέσω του Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά και με πιο καμουφλαρισμένο τρόπο και μέσω του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη) στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Η κυβέρνηση βλέπει ότι δε μπορεί να ελέγξει την ευρωπαϊκή εισαγγελία και αυτόν την ενοχλεί σφόδρα, παρόλο που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε, στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών, ότι «η κυβέρνηση, με πρώτο τον πρωθυπουργό, σέβεται απολύτως εν συνόλω τη Δικαιοσύνη είτε μιλάμε για την ελληνική Δικαιοσύνη είτε μιλάμε για την ευρωπαϊκή εισαγγελία».