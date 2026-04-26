Ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι στην «τσίτα»

Ο Ολυμπιακός μπαίνει στην τελική ευθεία της Ευρωλίγκας υποδεχόμενος το βράδυ της Τρίτης την Μονακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οι «ρόλοι» σε αυτό το ζευγάρι είναι ξεκάθαροι (πιο ξεκάθαροι δεν γίνεται) καθώς οι πρωταθλητές Ελλάδος είναι το μεγάλο φαβορί για πρόκριση στο final 4 του ΟΑΚΑ.

Όλα αυτά όμως, οι ιστορίες περί φαβορί και αουτσάιντερ πρέπει να μείνουν εκτός αποδυτηρίων της ελληνικής ομάδας και ο «συναγερμός» να ηχήσει για τα καλά στα αυτιά των παικτών του Ολυμπιακού.

Ένας «συναγερμός» που θα προειδοποιεί για τις «παγίδες» που έχει η σειρά με τους Μονεγάσκους καθώς κανείς δεν πρέπει να πιστέψει ότι ο Ολυμπιακός θα «καθαρίσει την μπουγάδα» στο άψε σβήσε κάνοντας περίπατο απέναντι στην ομάδα του Πριγκιπάτου.

Κανείς στην ομάδα του Πειραιά δεν χρειάζεται ν’ ασχοληθεί με πόσους παίκτες θα έρθει στην Ελλάδα η αποστολή της Μονακό. Αν θα είναι οκτώ (όπως στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό) ή εννιά ή δώδεκα.

Μια τέτοια συζήτηση μόνο καλό δεν πρόκειται να κάνει στους «ερυθρόλευκους» και η Μονακό που πρέπει να έχουν στο μυαλό τους οι παίκτες του Ολυμπιακού, είναι μια ομάδα που θα έρθει στην Ελλάδα για να κάνει την «ζημιά» στους πειραιώτες.

Είναι προφανές ότι υπάρχουν «παγίδες» τις οποίες πρέπει ν’ αποφύγουν οι πρωταθλητές Ελλάδος, στην σειρά κόντρα στην ομάδα του Πριγκιπάτου και για να μην την… πατήσει η ομάδα του λιμανιού, θα πρέπει η συγκέντρωση των «ερυθρόλευκων» να είναι στο 100%.

Ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, είναι η ομάδα που τερμάτισε στην κανονική διάρκεια στην πρώτη θέση της διοργάνωσης, αλλά αυτά από μόνα τους δεν οδηγούν στο final 4. Για να επιτευχθεί ο στόχος της πρόκρισης χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια αλλά και καμιά χαλάρωση.

Η Μονακό δεν έχει τίποτα να χάσει και το γεγονός ότι υπό αυτές τις συνθήκες έφτασε μέχρι τα πλέι οφ της διοργάνωσης είναι μεγάλη επιτυχία. Το ότι δεν έχει τίποτα να χάσει την καθιστά και πιο επικίνδυνη κάτι που σημαίνει ότι οι πειραιώτες θα πρέπει να είναι έτοιμοι για «μάχη» και όχι για… περίπατο.

Στην φάση των πλέι οφ δεν υπάρχουν περίπατοι και ο Ολυμπιακός πρέπει πρώτα απ’ όλα να παίξει σκληρή άμυνα από το πρώτο λεπτό για να στείλει το ξεκάθαρο μήνυμα στην αντίπαλό του.

Αν οι πρωταθλητές Ελλάδος παίξουν την άμυνα που πρέπει θα έχουν κάνει και το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο final 4, γιατί είναι καλύτερη ομάδα από την Μονακό. Οι «τανάλιες» στην άμυνα θα πρέπει να… σφίξουν την ομάδα του Πριγκιπάτου για να μην επιτρέψουν στον Τζέιμς και τους συμπαίκτες του, να βρουν σκορ με μακρινά σουτ.