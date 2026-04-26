Κοινωνικός Τουρισμός: Η… κολλημένη πλατφόρμα οδήγησε σε 24ωρη παράταση των αιτήσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 26 Απριλίου 2026, 18:58

Κοινωνικός Τουρισμός: Η… κολλημένη πλατφόρμα οδήγησε σε 24ωρη παράταση των αιτήσεων

Ποιοι μπορούν να κάνουν ακόμη αιτήσεις - Στις 18 Μαΐου ξεκινάει φέτος ο κοινωνικός τουρισμός

Μεγάλα προβλήματα και πρωτοφανή ταλαιπωρία για τους αιτούντες έφερε στο προσκήνιο η πλατφόρμα της ΔΥΠΑ για τις αιτήσεις του κοινωνικού τουρισμού καθώς όλη την εβδομάδα οι δικαιούχοι είχαν προβλήματα στο να «φορτώσουν» την αίτησή τους αλλά σήμερα Κυριακή, τελευταία ημέρα της σχετικής προθεσμίας, όπου είχαν δυνατότητα θεωρητικά όλα τα τα ΑΦΜ να κάνουν αίτηση, το σύστημα κολλάει από το πρωί.

Μετά από κάποια ώρα που η σελίδα δείχνει ότι φορτώνει στο τέλος βγάζει την ένδειξη «504 Gateway Time-out» και ότι «ο σέρβερ δεν ανταποκρίνεται για την ώρα».

Υπάρχουν αιτούντες που αφιέρωσαν πάνω από δύο ώρες για να κάνουν την αίτησή τους με κάθε βήμα να κάνει 15-20 λεπτά για να εγκριθεί και να μπορέσουν να περάσουν στο επόμενο και τελικά στο τέλος να μην μπορούν να ολοκληρώσουν την αίτησή τους.

Η ιστορία αυτή έφερε στο νού ένα άλλο φιάσκο του λεγόμενου ψηφιακού κράτους για το οποίο καυχιέται η κυβέρνηση, την πρώτη ημέρα των αιτήσεων για τη χορήγηση του fuel pass τη Μεγάλη Δευτέρα όπου το σύστημα κατέρρευσε και η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αλλάξει τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων επαναφέροντας το μοντέλο των συγκεκριμένω ΑΦΜ ανά ημέρα.

Αυτό το μοντέλο ακολουθήθηκε και στις αιτήσεις της ΔΥΠΑ για τον κοινωνικό τουρισμό αλλά τελικά και σε αυτή την περίπτωση τα πράγματα δεν πήγαν όπως ανέμενε η κυβέρνηση και κυρίως οι πολίτες που ταλαιπωρούνται από το πρωί, με αποτέλεσμα να ανακοινωθεί παράταση μιας ημέρας, η οποία θα φανεί εάν θα είναι αρκετή να καλύψει την υψηλή ζήτηση για αιτήσεις.

Δόθηκε παράταση μιας ημέρας

Με βάση σημερινή ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, αποφασίστηκε να παραταθεί για όλους τους ΑΦΜ έως τη Δευτέρα 27 Απριλίου και ώρα 23:59 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα voucher Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων και Ανέργων που έληγε σήμερα Κυριακή, όπως ανακοίνωσε η ΔΥΠΑ.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, θα έχει διάρκεια 13 μηνών και θα αφορά 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

Με την επιταγή, που αποτελεί μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Διανυκτερεύσεις

Στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν, με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία (πλην Σποράδων), μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο, καθώς και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (15.12.2026 έως 14.01.2027) και του Πάσχα (23.04.2027 έως 09.05.2027). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα Βόρειας Εύβοιας, Έβρου και Θεσσαλίας, εκτός Σποράδων.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η ιδιωτική συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι:

• εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

• ασφαλισμένοι στον e EΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

• άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών (3) μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας.

Προϋπόθεση είναι εισόδημα έως:

• 16.000 ευρώ για άγαμους

• 24.000 ευρώ για έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο

• 29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι:

Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ)

Επιλογή δικαιούχων

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονεϊκή οικογένεια, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη συμμετοχή ή μη επιλογή στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης), με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Για πρώτη φορά φέτος, οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία μοριοδότησης και συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται από πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού άλλου φορέα για την ίδια περίοδο, καθώς και όσοι —πλην ΑμεΑ και πολύτεκνων γονέων— έλαβαν επιταγή στο πρόγραμμα 2025-2026.

Πάροχοι του προγράμματος

Πάροχοι είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται από τις 21.04.2026 έως τις 10.05.2026 μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parohoi-tourismou

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι:

Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού

Στο Μητρώο Παρόχων εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

