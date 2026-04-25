magazin
Σάββατο 25 Απριλίου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
Σημαντική είδηση:
25.04.2026 | 08:08
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Τραμ το Σαββατοκύριακο
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σαρλίζ Θερόν: Απόλυτη επιζήσασα – Ρισκάρει τα πάντα, επιβιώνει, προκαλεί ίλιγγο στο Μανχάταν
Go Fun 25 Απριλίου 2026, 13:35

Η Σαρλίζ Θερόν απέδειξε γιατί θεωρείται η αδιαμφισβήτητη κυρίαρχος των ταινιών δράσης, πραγματοποιώντας ένα παράτολμο εγχείρημα στην καρδιά της Νέας Υόρκης

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Οστά: Πώς θα διασφαλίσουμε την υγεία τους;

Spotlight

Η Σαρλίζ Θερόν απέδειξε (για άλλη μια φορά) πως δεν γνωρίζει όρια, πραγματοποιώντας ένα παράτολμο διαφημιστικό stunt που καθήλωσε τους περαστικούς στην καρδιά της Νέας Υόρκης.

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της θρίλερ Apex, η βραβευμένη ηθοποιός μετέτρεψε την Τime Square σε αναρριχητικό πεδίο, επιδεικνύοντας τις δεξιότητες που απέκτησε για τον νέο της ρόλο.

Την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026, οι δρόμοι της Νέας Υόρκης έγιναν μάρτυρες ενός θεάματος που συνήθως περιορίζεται στα κινηματογραφικά πλατό.

Η Σαρλίζ Θερόν, η πρωταγωνίστρια και παραγωγός του νέου της θρίλερ επιβίωσης Apex.

@mickmicknyc I can’t believe I saw Charlize Theron climbing a Times Square billboard 😭 🎬 @Netflix The lucky people who happened to be there stopped in their tracks as everyone looked up while she scaled a massive billboard towering over the streets. The woman is an absolute icon… because who else is bringing this level of stunt work to the middle of NYC 👑🧗‍♀️ “Apex” streaming on Netflix April 24 🙌 #charlizetheron #stunt #netflix #apex #timesquare ♬ original sound – New York Mickey

Δεμένη με σχοινιά και φορώντας ειδικό εξοπλισμό, η Θερόν ανέβηκε με σταθερά βήματα στην κορυφή της κατασκευής, προκαλώντας τον ενθουσιασμό του πλήθους που παρακολουθούσε από κάτω.

Μόλις έφτασε στο υψηλότερο σημείο, η Θερόν φώναξε:

«Το Apex προβάλλεται τώρα στο Netflix! Μην με κάνετε να σκαρφαλώνω τοίχους στην Τimes Square για το τίποτα!».

Η επίδοση της ήταν και αποτέλεσμα σκληρής προετοιμασίας. Για τις ανάγκες της ταινίας, η ηθοποιός πέρασε εβδομάδες εκπαιδευόμενη από τη διάσημη αναρριχήτρια Μπεθ Ρόντεν, προκειμένου να ανταπεξέλθει στα απαιτητικά γυρίσματα που έλαβαν χώρα στα Μπλε Όρη της Νέας Νότιας Ουαλίας, στην Αυστραλία.

«Δεν είχα σκαρφαλώσει ποτέ ξανά, εκτός από τα δέντρα όταν ήμουν παιδί στην Αφρική», ανέφερε χαρακτηριστικά η μητέρα δύο παιδιών.

Ωστόσο, η αφοσίωσή της στο ρόλο της Σάσα, μιας γυναίκας που προσπαθεί να ξεπεράσει ένα τραυματικό παρελθόν μέσα από extreme δραστηριότητες, την ώθησε να ξεπεράσει τους φόβους της και να εκτελέσει η ίδια τις περισσότερες από τις επικίνδυνες σκηνές.

Για την Θερόν η Σάσα μοιάζει με εκείνη. Επιζεί.

Το Apex, σε σκηνοθεσία του Μπαλτάσαρ Κορμακούρ, τοποθετεί τη Θερόν απέναντι στον Τάρον Έγκερτον σε μια ανελέητη καταδίωξη στην αυστραλιανή ύπαιθρο.

Η ιστορία ξεκινά με τη Σάσα να αναζητά λύτρωση σε μια μοναχική περιπέτεια με καγιάκ, μόνο και μόνο για να βρεθεί στο στόχαστρο ενός παρανοϊκού θηρευτή.

View this post on Instagram

A post shared by Netflix US (@netflix)

Η ταινία έχει ήδη λάβει θετικές κριτικές για την ένταση και την αυθεντικότητά της, με πολλούς να συγκρίνουν το ύφος της με κλασικά φιλμ επιβίωσης όπως το Cliffhanger.

Μετά από αυτή την επιτυχία, η Σαρλίζ Θερόν στρέφει πλέον το βλέμμα της στο επόμενο μεγάλο της project, την ταινία Η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες το ερχόμενο καλοκαίρι.

Η Θερόν και τα άλλα έργα της

Πέρα από τις υποκριτικές της ικανότητες, η Θερόν εδραιώνει τη θέση της ως μια από τις ισχυρότερες παραγωγούς στο Χόλιγουντ.

Μέσω της εταιρείας της, Denver & Delilah Productions, η ηθοποιός βρίσκεται πίσω από αρκετά projects που στοχεύουν στην ανάδειξη γυναικείων χαρακτήρων σε περιβάλλοντα υψηλής έντασης. Παράλληλα, η ίδια δεν παραμελεί το σημαντικό φιλανθρωπικό της έργο.

Μέσω του Charlize Theron Africa Outreach Project (CTAOP), συνεχίζει να χρηματοδοτεί προγράμματα υγείας και εκπαίδευσης για τη νεολαία στη Νότια Αφρική, αποδεικνύοντας πως η επιρροή της εκτείνεται πολύ πέρα από τη λάμψη του κόκκινου χαλιού.

Στα 50 της χρόνια, η Σαρλίζ Θερόν καταρρίπτει τα στερεότυπα του Χόλιγουντ σχετικά με την ηλικία και τους ρόλους δράσης.

Η απόφασή της να εκτελεί μόνη της τις περισσότερες επικίνδυνες σκηνές, όπως είδαμε και στο πρόσφατο διαφημιστικό stunt στη Νέα Υόρκη, έχει εμπνεύσει μια νέα γενιά ηθοποιών.

«Αισθάνομαι πιο δυνατή και σίγουρη για τον εαυτό μου από ποτέ, είμαι έτοιμη για νέες προκλήσεις» είπε, πρόθυμη να εξελίξει την περσόνα και μπράντα της δοκιμάζοντας τόσο τις φυσικές όσο και τις πνευματικές της αντοχές.

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Euronext: Νέο ευρωπαϊκό hub και μήνυμα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Οστά: Πώς θα διασφαλίσουμε την υγεία τους;

Κόσμος
Το Ιράν παρουσίασε στο Πακιστάν τα αιτήματά του και τις επιφυλάξεις του για τις ΗΠΑ – Το Ισραήλ βομβαρδίζει τον Λίβανο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ντέιβιντ Χάσελχοφ: Έκανε βόλτες στο Λος Άντζελες στηριζόμενος σε περιπατητήρα παρέα με τη σύζυγό του
Φωτογραφίες 25.04.26

Ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ εθεάθη με περιπατητήρα στο Λος Άντζελες, ενώ αναρρώνει από επεμβάσεις σε γόνατο και ισχίο, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Χέιλι Ρόμπερτς

Σύνταξη
Αδέλφια Κάσιο κατά Μάικλ Τζάκσον: Μας εκπαίδευσε να τον υπερασπιζόμαστε, ενώ μας κακοποιούσε
«Πλύση εγκεφάλου» 25.04.26

Τέσσερα αδέλφια Κάσιο κατηγορούν τον Μάικλ Τζάκσον για κακοποίηση, υποστηρίζοντας ότι είχαν χειραγωγηθεί να τον υπερασπίζονται, ενώ η υπόθεση επιστρέφει στα δικαστήρια.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Τραμπ vs πρίγκιπα Χάρι – «Πώς τα πάει; Πώς είναι η σύζυγός του;»
Φυσάει κόντρα 24.04.26

Ο Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι ο πρίγκιπας Χάρι «δεν μιλούσε εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου» όταν κάλεσε τις ΗΠΑ να επιδείξουν «ηγετικό ρόλο» σε ότι αφορά τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Όλα καλά – Ο Ίθαν Χοκ εγκρίνει τον γαμπρό του
Fizz 24.04.26

Ο Ίθαν Χοκ «δεν βρίσκει λόγια» για να περιγράψει τη στιγμή που συνόδευσε την κόρη του στην εκκλησία

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Ίθαν Χοκ αναφέρθηκε στον γάμο της κόρης του, Μάγια Χοκ, με τον μουσικό Κρίστιαν Λι Χάτσον, που έλαβε χώρα την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Σύνταξη
Γιατί έστειλε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο καλάθι με ζυμαρικά στη Νίκι Γκλέιζερ;
«Κοίταξα! Έψαξα!» 24.04.26

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο απάντησε στα καυστικά σχολιά της Νίκι Γκλέιζερ στις Χρυσές Σφαίρες με καλάθια με ζυμαρικά. Δεν το λες και άσχημα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τζον Φαβρό δεν ήθελε τον θάνατο του Iron Man στο Avengers: Endgame
Ήταν το «παιδί» του 24.04.26

Ο άνθρωπος που σκηνοθέτησε και στάθηκε στο πλευρό του Iron Man, ο Τζον Φαβρό δεν ήθελε με τίποτα να δει το «παιδί» του να πεθαίνει στο Avengers: Endgame

Φροίξος Φυντανίδης
Η στάση της Ρις Γουίδερσπουν απέναντι στο AI εγείρει ερωτήματα
Κίνητρο; 24.04.26

Η Ρις Γουίδερσπουν ενθάρρυνε τους ακόλουθούς της στο Instagram να «μάθουν μαζί τα βασικά» για την τεχνητή νοημοσύνη για να «κάνουν την καθημερινότητά τους ευκολότερη και καλύτερη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σαράντα χρόνια μετά τη δυστοπία του Τσερνόμπιλ, η πυρηνική ενέργεια επιστρέφει δυναμικά
Ατύχημα 1986 25.04.26

Τα τελευταία χρόνια, οι πυρηνικοί αντιδραστήρες έχουν βελτιωθεί σημαντικά, ενσωματώνοντας περισσότερα συστήματα ασφαλείας και μειώνοντας το κόστος κατασκευής και λειτουργίας

Σύνταξη
Άγιο κράξιμο στους παίκτες της Ρεάλ: «Ντροπή, δείξτε… καρύδια» (vid)
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Η Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Μπέτις και μάλλον αποχαιρέτησε οριστικά το φετινό πρωτάθλημα, κάτι που εξόργισε μερίδα οπαδών της που «υποδέχθηκε» το πούλμαν της ομάδας μετά το ματς στη Σεβίλλη.

Σύνταξη
Ρωσία: Ουκρανικό drone έπληξε συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ
Κόσμος 25.04.26

Η ουκρανική επίθεση στην Ρωσία ακολουθεί τη μαζική ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας με πυραύλους και drones, κατά την οποία 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες έχουν τραυματισθεί

Σύνταξη
Οι αυξήσεις μισθών στην ΕΕ από το 2020 – Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν ζουν καλύτερα;
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Παρότι η αύξηση των μισθών στην ΕΕ ήταν ισχυρότερη στις χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ και σε εκείνες με χαμηλότερα μισθολογικά επίπεδα, όπως η Ελλάδα, οι πολίτες δεν ζουν καλύτερα σήμερα, εξαιτίας της ακρίβειας και της χαμηλής αγοραστικής δύναμης

Νατάσα Ρουγγέρη
Euphoria: «Άκρως επικίνδυνες» οι σκηνές με «σεξουαλικοποιημένα βρέφη» — προειδοποιούν ειδικοί
Πιπίλες και OnlyFans; 25.04.26

Στο επίκεντρο έντονης κριτικής βρίσκεται το Euphoria, καθώς ειδικοί προειδοποιούν ότι αμφιλεγόμενες σκηνές ενδέχεται να κανονικοποιούν επικίνδυνες πρακτικές και να θολώνουν κρίσιμα όρια

Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Φούλαμ – Άστον Βίλα
Premier League 25.04.26

LIVE: Φούλαμ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ – Άστον Βίλα για την 34η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Σκάλα Ωρωπού: Μήνυση από τον δήμο για τα μπάζα σε θαλάσσια περιοχή Natura – «Δημιούργησαν δρόμο 60 μέτρων»
Περιβαλλοντικό έγκλημα 25.04.26

Για τα μπάζα σε περιοχή Natura κατατέθηκε μήνυση σε Λιμεναρχείο και Αστυνομία, ενώ ενημερώθηκε η Κτηματική Υπηρεσία Αν. Αττικής - «Οι ασυνείδητοι θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη» λέει ο δήμαρχος Ωρωπού

Σύνταξη
Λέκκας: Δεν μπορεί να προβλεφθεί πότε θα γίνει μεγάλος σεισμός στον Κορινθιακό
Ελλάδα 25.04.26

Μιλώνταςγια τη σεισμική δόνηση των 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην περιοχή της Κρήτης, ο Ευθύμης Λέκκας εκτίμησε ότι το φαινόμενο βρίσκεται σε φάση εκτόνωσης και κατά πάσα πιθανότητα επρόκειτο για τον κύριο σεισμό

Σύνταξη
Μακρόν: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας – Γαλλίας εμπνέει την Ευρώπη και υλοποιείται στην πράξη
Διπλωματία 25.04.26

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στις κοινές δηλώσεις του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογράμμισε το βάθος και τη διάρκεια της φιλίας που συνδέει τις δύο χώρες, σημειώνοντας πως σε έναν κόσμο «όλο και πιο βίαιο και ασταθή», η ελληνογαλλική σχέση αποδεικνύεται σταθερή και ανθεκτική. Ο κ. Μακρόν τόνισε πως η Γαλλία αντέδρασε […]

Σύνταξη
Μητσοτάκης σε Μακρόν: Η κορωνίδα των συμφωνιών Ελλάδας – Γαλλίας είναι οι δεσμεύσεις αμοιβαίας συνδρομής
Διπλωματία 25.04.26

«Η Γαλλία είναι πραγματικός σύμμαχος της Ελλάδας και ο Εμανουέλ Μακρόν φίλος της χώρας και μπορώ να πω και προσωπικός μου φίλος», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε, μάλιστα, πως «αποδείξαμε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη θεμελιώνεται με πράξεις […]

Σύνταξη
Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή στις αρχές Μαΐου δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα – Οι περιοχές
Καιρός 25.04.26

Τα μοντέλα δείχνουν ότι ο καιρός θα ψυχράνει μετά την Πρωτομαγιά - «Δεν έχει ακόμα κλειδώσει η ένταση, η διάρκεια και το πόσο νότια θα φτάσει η ψυχρή μάζα», λέει ο Θοδωρής Κολυδάς

Σύνταξη
Ο Τι Τζέι Σορτς αναδείχθηκε MVP του play in (pic)
Euroleague 25.04.26

Ο Τι Τζέι Σορτς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού στη νίκη επί της Μονακό και δεύτερη σερί χρονιά αναδείχθηκε MVP του μίνι τουρνουά της Euroleague.

Σύνταξη
Εννέα συμφωνίες υπέγραψαν Μητσοτάκης και Μακρόν – Τι περιλαμβάνουν
Διπλωματία 25.04.26

Οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν υπέγραψαν, μεταξύ άλλων, και μία συμφωνία για την ανανέωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Με αυτό το μαχαίρι δολοφονήθηκε ο 27χρονος στο Πάρκο Ασυρμάτου
Τραγωδία 25.04.26

Ο 20χρονος καθ' ομολογίαν δράστης που επιτέθηκε με το μαχαίρι και σκότωσε τον 27χρονο θα απολογηθεί στο Ναυτοδικείο την Τρίτη - Η δίκη των υπόλοιπων τριών συλληφθέντων αναβλήθηκε για τη Δευτέρα

Σύνταξη
Μάγια: Mια αίθουσα συμβουλίου αποκαλύπτει πώς άλλαξε η εξουσία πριν από 1.000 χρόνια
Νέα Έρευνα 25.04.26

Ανασκαφή στη Γουατεμάλα φέρνει στο φως χώρο όπου οι Μάγια φαίνεται να έπαιρναν συλλογικές αποφάσεις, σηματοδοτώντας στροφή από τη θεϊκή βασιλεία σε πιο συμμετοχική διακυβέρνηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το Σύνταγμα: Μια λεπτή ισορροπία
'Αποψη 25.04.26

Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το Σύνταγμα: Μια λεπτή ισορροπία

Η μόνη δυνατότητα μονομερούς αποδέσμευσης κράτους μέλους από ενωσιακό νομοθέτημα, έστω και στο πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας, παραμένει η αποχώρησή του από την ΕΕ εν συνόλω.

Κωνταντίνα Γεωργάκη
Νέα Αριστερά για επίσκεψη Μακρόν: Ο Μητσοτάκης πορεύεται για ακόμη μια φορά δουλοπρεπώς
Πολιτική 25.04.26

Όπως αναφέρει η Νέα Αριστερά, «ο κ. Μητσοτάκης, για ακόμη μία φορά, πορεύεται δουλοπρεπώς και αγνοεί παντελώς το συμφέρον του ελληνικού λαού, το οποίο βρίσκεται μακριά από κάθε πόλεμο»

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI
Οικονομία 25.04.26

Δυναμικό παρών για τέταρτη ημέρα στους Δελφούς δίνει ο ΟΤ μεταδίδοντας με αναλυτική ματιά όλες τις οικονομικές εξελίξεις

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies