Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
Τεράστιες ηλιακές εκλάμψεις έριξαν τις ραδιοεπικοινωνίες σε πολλές περιοχές της Γης
Διάστημα 24 Απριλίου 2026, 20:05

Δύο κολοσσιαίες ηλιακές εκλάμψεις κατηγορίας Χ σημειώθηκαν μέσα σε επτά ώρες, προκαλώντας έντονα μπλακ άουτ στις ραδιοεπικοινωνίες του πλανήτη μας.

Ο ήλιος φαίνεται πως «ξύπνησε», καθώς εξαπέλυσε όχι μία, αλλά δύο ισχυρές ηλιακές εκλάμψεις κατηγορίας X2.5 μέσα σε μόλις 7 ώρες.

Και οι δύο εκρήξεις προήλθαν από μια περιοχή ηλιακών κηλίδων στο δυτικό χείλος του ήλιου, γνωστή ως AR4419. Η πρώτη ηλιακή έκλαμψη κορυφώθηκε στις 23 Απριλίου στις 9:07 μ.μ. EDT, ενώ ακολούθησε η δεύτερη στις 24 Απριλίου στις 4:14 π.μ. EDT. Σύμφωνα με τον φυσικό ηλιακής δραστηριότητας Ράιαν Φρεντς, πρόκειται για τις ισχυρότερες ηλιακές εκλάμψεις που έχουν καταγραφεί εδώ και 78 ημέρες.

Οι εκπομπές ακτινοβολίας από τις εκλάμψεις προκάλεσαν ισχυρές διακοπές των ραδιοεπικοινωνιών στην πλευρά της Γης που λουζόταν από το φως του ήλιου — η πρώτη επηρέασε περιοχές του Ειρηνικού Ωκεανού και της Αυστραλίας, και η δεύτερη την Ανατολική Ασία.

Αυτή η ενεργή περιοχή ηλιακών κηλίδων προσφέρει ένα εντυπωσιακό θέαμα πριν περιστραφεί και χαθεί από το οπτικό μας πεδίο. Των εκλάμψεων κατηγορίας X προηγήθηκε ένας καταιγισμός μικρότερων εκλάμψεων κατηγορίας M στις 23 Απριλίου, καθώς και μια σπάνια «συμπαθητική έκλαμψη», όπου εκρήξεις σημειώθηκαν ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικές περιοχές κηλίδων σε αντίθετες πλευρές του ήλιου.

Οι εκλάμψεις κατηγορίας X φαίνεται ότι συνοδεύτηκαν από στεμματικές εκπομπές μάζας (CME) — δηλαδή μεγάλες εκτοξεύσεις πλάσματος και μαγνητικού πεδίου από τον ήλιο. Ωστόσο, επειδή η ηλιακή κηλίδα βρίσκεται στο δυτικό άκρο του ήλιου, είναι απίθανο αυτές οι CME να κατευθύνονται απευθείας προς τη Γη. Παρόλα αυτά, οι ειδικοί του διαστημικού καιρού εξακολουθούν να μοντελοποιούν τις πορείες τους και παραμένει πιθανό ένα ελαφρύ, «ξυστό» χτύπημα. Αν συμβεί αυτό, θα μπορούσε να προκαλέσει συνθήκες γεωμαγνητικής καταιγίδας και έντονο σέλας στους ουρανούς.

Τι είναι οι ηλιακές εκλάμψεις;

Οι ηλιακές εκλάμψεις είναι ισχυρές εκρήξεις από τον ήλιο που απελευθερώνουν έντονες ριπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με την ταχύτητα του φωτός, συμπεριλαμβανομένων των ακτίνων Χ και του υπεριώδους φωτός. Ταξινομούνται ανάλογα με την ισχύ τους σε πέντε κατηγορίες, A, B, C, M και X, με κάθε γράμμα να αντιπροσωπεύει 10πλάσια αύξηση στην ένταση, και τις εκλάμψεις X να είναι οι πιο ισχυρές από όλες.

Πώς προκαλούν διακοπές στις ραδιοεπικοινωνίες;

Όταν η ακτινοβολία από μια ηλιακή έκλαμψη φτάνει στη Γη, ιονίζει την ανώτερη ατμόσφαιρα (ιονόσφαιρα), γεγονός που μπορεί να διαταράξει τις ραδιοεπικοινωνίες βραχέων κυμάτων.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, τα ραδιοκύματα υψηλής συχνότητας μπορούν να ταξιδέψουν σε μεγάλες αποστάσεις αναπηδώντας στα ανώτερα στρώματα της ιονόσφαιρας. Όμως, κατά τη διάρκεια μιας ισχυρής ηλιακής έκλαμψης, τα κατώτερα στρώματα ιονίζονται πολύ περισσότερο από το κανονικό, δημιουργώντας ένα πυκνότερο περιβάλλον. Εκεί, τα ραδιοκύματα είναι πιο πιθανό να συγκρουστούν με φορτισμένα σωματίδια και να χάσουν ενέργεια. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία NOAA, είναι τα σήματα να εξασθενούν, να παραμορφώνονται ή να απορροφώνται πλήρως, οδηγώντας σε μπλακ άουτ στα βραχέα κύματα.

Πηγή: Space.com

