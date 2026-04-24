Gazzetta dello Sport: «Ανοιχτός στο να αναλάβει την Εθνική Ιταλίας ο Γκουαρντιόλα»
Ρεπορτάζ της μεγαλύτερης ιταλικής εφημερίδας αναφέρει ότι ο Πεπ Γκουαρντιόλα είναι ανοιχτός στο να αναλάβει την Εθνική Ιταλίας, ακόμη και από τη νέα σεζόν!
Ο Πεπ Γκουαρντιόλα διεκδικεί δύο τρόπαια στην Αγγλία με την Μάντσετσερ Σίτι, ωστόσο τα σενάρια για το μέλλον του στους «πολίτες» είναι πολλά και απασχολούν τον διεθνή Τύπο. Το γεγονός ότι αυτό δεν περιλαμβάνει αναγκαστικά τον σύλλογο του Μάντσεστερ, είναι κάτι που φαίνεται να θέλει να εκμεταλλευθεί και η Εθνική Ιταλίας, η οποία στοχεύει στο να στηρίξει την αναγέννησή της πάνω στον Καταλανό τεχνικό.
Μπορεί ο Πεπ να έχει συμβόλαιο με τη Σίτι ως το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο αν επιθυμήσει να αποχωρήσει από φέτος, η Σίτι θα κάνει σεβαστή την επιθυμία του, όπως εκτιμούν τα αγγλικά ΜΜΕ.
Ένας από τους πιθανούς ποδοσφαιρικούς προορισμούς του θεωρείται λοιπόν και η Εθνική Ιταλίας. Δημοσίευμα της «Gazzetta dello Sport» στέκεται στη διαχρονική συμπάθεια πολύπειρου τεχνικού για την Ιταλία και βάζει κάποια δεδομένα στο τραπέζι. Αρχικά, η ιταλική Ομοσπονδία, στις 22 Ιουνίου θα πραγματοποιήσει εκλογές για νέο πρόεδρο, ενώ εκείνο το διάστημα ο Γκουαρδιόλα ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του για φέτος με τη Σίτι.
🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Pep Guardiola would be 𝑶𝑷𝑬𝑵 to becoming the new Italy coach, La Gazzetta dello Sport reveals 😮🇮🇹
Guardiola has the freedom to decide his own future, and Italy feel it is their duty to try to convince him 👀
A move into international management has been… pic.twitter.com/WPCb5gbRWM
— 433 (@433) April 24, 2026
Ο Λεονάρντο Μπονούτσι, ο οποίος ενδέχεται μετά της εκλογές να αναλάβει κάποιο πόστο στην «σκουάντρα ατζούρα», εξέφρασε δημόσια την θέληση του η Ομοσπονδία να στραφεί στον Καταλανό, εκμεταλλευόμενη την επιθυμία του να είναι σε ένα πιο χαλαρό περιβάλλον όπως μια εθνική που δεν έχει τις υποχρεώσεις που έχει ένας σύλλογος. Το ευτύχημα για τους Ιταλούς είναι ότι δεν υπάρχουν και πολλοί διαθέσιμοι πάγκοι εθνικών ομάδων…
Ο Γκουαρντιόλα αναμένεται να διαπραγματευτεί με τους Ιταλούς, ωστόσο σε περίπτωση που πει το «ναι» θα πρέπει λογικά να αποδεχθεί μια μεγάλη μείωση στις απολαβές του, σε σχέση με αυτά που έχει να εισπράξει από τη Σίτι.
