Μπορεί το Άρης – Πανιώνιος που θα διεξαχθεί στο «Αλεξάνδρειο» το Σάββατο (25/4, 18:15) να μην συνιστά κάποια σπουδαία αναμέτρηση από αγωνιστικής άποψης, όμως η λάμψη που θα έχει θα είναι τόσο μεγάλη που θα «μαγνητίσει» το ενδιαφέρον ολόκληρου του ελληνικού μπάσκετ. Οπως ακριβώς συνέβαινε τη δεκαετία του ’80 όταν κάθε Πέμπτη δεν υπήρχε… ψυχή στους δρόμους, καθώς ολόκληρη η Ελλάδα βρισκόταν μπροστά από μία τηλεόραση και να παρακολουθήσει την παρέα του Γκάλη, του Γιαννάκη και των άλλων παιδιών στο τότε Κύπελλο Πρωταθλητριών.

Ο Νίκος Γκάλης θα δώσει και πάλι δυναμικό «παρών», όχι ως αθλητής του Άρη, αλλά πλέον ως καλός οικοδεσπότης, έχοντας περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του στο θρυλικό Παλέ. Ως τέτοιος, ο μεγαλύτερος Έλληνας μπασκετμπολίστας θα υποδεχθεί τον νυν κορυφαίο Έλληνα μπασκετμπολίστα Γιάννη Αντετοκούνμπο, σε μια συνάντηση που κάνεις δεν θέλει να χάσει.

Ήδη τα 5.200 εισιτήρια έχουν εξαφανιστεί (τα 3.000 εξ αυτών ήταν διαρκείας άλλωστε), ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υπάρχουν και μερικές χιλιάδες κόσμου εκτός γηπέδου. Απλά για να δουν τον Γιάννη και τον Γκαλή μαζί, μήπως και καταφέρουν να πάρουν ένα αυτόγραφο ή να βγάλουν μια φωτογραφία έστω και απόσταση. Απλά για να το ζήσουν. Όπως τότε που συγκεντρώνονταν πολλές ώρες πέριξ του Αλεξανδρείου χιλιάδες κόσμος, αρκετοί εκ των οποίων δεν είχαν καν εισιτήριο.

Μια συνάντηση που προφανώς και ξεφεύγει από τα ελληνικά δεδομένα καθώς μεγάλο είναι και το ενδιαφέρον αρκετών ξένων ΜΜΕ και ειδικά αμερικάνικων που καταγράφουν κάθε βήμα του Γιάννη. Άλλωστε και ίδιος έχει ξεφύγει κατά πολύ από τα όρια ενός απλά καταξιωμένου αθλητή, έχοντας πετύχει ήδη πολλά σε χώρους όπως οι επιχειρήσεις, το μάρκετινγκ και το θέαμα.

Σημαντική φυσικά η παρουσία και του Θανάση Αντετοκούνμπο που είναι πιθανό να αγωνίζεται του χρόνου με την κιτρινόμαυρη φανέλα κι έτσι θα γίνει ο 3ος αδελφός μετά τους Αλεξ (έστω και για λίγο) και Κώστα Αντετοκούνμπο που θα έχουν αγωνιστεί με τον Άρη.

Τη δική της σημασία έχει βεβαίως και η διαφαινόμενη παρουσίας της μητέρας των Anteokounbros η οποία ξέρει ότι τα θα βρεθεί σε ένα περιβάλλον που ο ένας γιος της Κώστας βρήκε την αγωνιστική του ταυτότητα και παίζει το καλύτερο μπάσκετ που μπορεί. Η κυρία Βερόνικα γνωρίζει ότι γενικότερα η ίδια και τα παιδιά της θα βρεθούν σε ένα περιβάλλον που θα αναγνωρίσει την πορεία της από τα δύσκολα πρώτα χρόνια στην Ελλάδα έως την σημερινή καταξίωση.

Πάνω από όλα όμως θα αναγνωριστεί η καταλυτική συμβολή του Γιάννη και του Θανάση στην εξεύρεση του επενδυτή που λαχταρούσε εδώ και πολλά πολλά χρόνια ο Άρης και δεν είναι άλλος από τον καλό τους φίλο Ρίτσαρντ Σιάο. Ο καλός τους λόγος για τον «Αυτοκράτορα» και τις προοπτικές του «έσπρωξε» τον Καναδοασιάτη επιχειρηματία να αναλάβει τις τύχες του «Αυτοκράτορα» και να δώσει πάλι όραμα στον ταλαιπωρημένο κόσμο του.

Το «κάδρο» των αστέρων θα συμπληρώσει ακόμη μια μορφή του ελληνικού μπάσκετ, ο Νίκος Ζήσης, ο οποίος δεν έρχεται σαν απλός θεατής, αλλά εδώ και λίγους μήνες λειτουργεί ήδη ως τζένεραλ μάνατζερ της ΚΑΕ Άρης. Κάτι που αν το έλεγες μέχρι πέρσι θα φάνταζε ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Πόσο μάλλον να μιλούσαμε για σχέση της οικογένειας Αντετοκούνμπο με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία πιθανόν να είναι και… στενότερη από αυτή που φαίνεται δημοσίως.

Το απόγευμα του Σαββάτου (25/4) στο «Nick Galis Hall» θα είναι σαν το ένδοξο παρελθόν (Γκάλης) να συναντά το σπουδαίο παρόν (Γιάννης Αντετοκούνμπο) και μαζί να ορίζουν το ελπιδοφόρο μέλλον.