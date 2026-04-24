sports betsson
Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
24.04.2026 | 13:13
Ένταση στο Εφετείο μετά την αθώωση Ρωμανού – Δακρυγόνα από την ΕΛ.ΑΣ.
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άρης: Το ένδοξο παρελθόν (Γκάλης) συναντά το σπουδαίο παρόν (Αντετοκούνμπο) και μαζί θα ορίσουν το μέλλον
Μπάσκετ 24 Απριλίου 2026, 19:09

Το Σάββατο (25/4) ο κόσμος του μπάσκετ θα είναι στραμμένος στο Nick Galis Hall για χάρη των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Νίκου Γκάλη και η αίσθηση που γεννάται, θυμίζει κάτι από τα παλιά.

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σχέση: Πώς θα αποκτήσετε ουσιαστική οικειότητα;

Σχέση: Πώς θα αποκτήσετε ουσιαστική οικειότητα;

Spotlight

Μπορεί το Άρης – Πανιώνιος  που θα διεξαχθεί στο «Αλεξάνδρειο» το Σάββατο (25/4, 18:15) να μην συνιστά κάποια σπουδαία αναμέτρηση από αγωνιστικής άποψης, όμως η λάμψη που θα έχει θα είναι τόσο μεγάλη που θα «μαγνητίσει» το ενδιαφέρον ολόκληρου του ελληνικού μπάσκετ. Οπως ακριβώς συνέβαινε τη δεκαετία του ’80 όταν κάθε Πέμπτη δεν υπήρχε… ψυχή στους δρόμους, καθώς ολόκληρη η Ελλάδα βρισκόταν μπροστά από μία τηλεόραση και να παρακολουθήσει την παρέα του Γκάλη, του Γιαννάκη και των άλλων παιδιών στο τότε Κύπελλο Πρωταθλητριών.

Ο Νίκος Γκάλης θα δώσει και πάλι δυναμικό «παρών», όχι ως αθλητής του Άρη, αλλά πλέον ως καλός οικοδεσπότης, έχοντας περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του στο θρυλικό Παλέ. Ως τέτοιος, ο μεγαλύτερος Έλληνας μπασκετμπολίστας θα υποδεχθεί τον νυν κορυφαίο Έλληνα μπασκετμπολίστα Γιάννη Αντετοκούνμπο, σε μια συνάντηση που κάνεις δεν θέλει να χάσει.

Άρης μουσείο Αντετοκούνμπο.

Ήδη τα 5.200 εισιτήρια έχουν εξαφανιστεί (τα 3.000 εξ αυτών ήταν διαρκείας άλλωστε), ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υπάρχουν και μερικές χιλιάδες κόσμου εκτός γηπέδου. Απλά για να δουν τον Γιάννη και τον Γκαλή μαζί, μήπως και καταφέρουν να πάρουν ένα αυτόγραφο ή να βγάλουν μια φωτογραφία έστω και απόσταση. Απλά για να το ζήσουν. Όπως τότε που συγκεντρώνονταν πολλές ώρες πέριξ του Αλεξανδρείου χιλιάδες κόσμος, αρκετοί εκ των οποίων δεν είχαν καν εισιτήριο.

Μια συνάντηση που προφανώς και ξεφεύγει από τα ελληνικά δεδομένα καθώς μεγάλο είναι και το ενδιαφέρον αρκετών ξένων ΜΜΕ και ειδικά αμερικάνικων που καταγράφουν κάθε βήμα του Γιάννη. Άλλωστε και ίδιος έχει ξεφύγει κατά πολύ από τα όρια ενός απλά καταξιωμένου αθλητή, έχοντας πετύχει ήδη πολλά σε χώρους όπως οι επιχειρήσεις, το μάρκετινγκ και το θέαμα.

YouTube thumbnail

Σημαντική φυσικά η παρουσία και του Θανάση Αντετοκούνμπο που είναι πιθανό να αγωνίζεται του χρόνου με την κιτρινόμαυρη φανέλα κι έτσι θα γίνει ο 3ος αδελφός μετά τους Αλεξ (έστω και για λίγο) και Κώστα Αντετοκούνμπο που θα έχουν αγωνιστεί με τον Άρη.

Τη δική της σημασία έχει βεβαίως και η διαφαινόμενη παρουσίας της μητέρας των Anteokounbros η οποία ξέρει ότι τα θα βρεθεί σε ένα περιβάλλον που ο ένας γιος της Κώστας βρήκε την αγωνιστική του ταυτότητα και παίζει το καλύτερο μπάσκετ που μπορεί. Η κυρία Βερόνικα γνωρίζει ότι γενικότερα η ίδια και τα παιδιά της θα βρεθούν σε ένα περιβάλλον που θα αναγνωρίσει την πορεία της από τα δύσκολα πρώτα χρόνια στην Ελλάδα έως την σημερινή καταξίωση.

Πάνω από όλα όμως θα αναγνωριστεί η καταλυτική συμβολή του Γιάννη και του Θανάση στην εξεύρεση του επενδυτή που λαχταρούσε εδώ και πολλά πολλά χρόνια ο Άρης και δεν είναι άλλος από τον καλό τους φίλο Ρίτσαρντ Σιάο. Ο καλός τους λόγος για τον «Αυτοκράτορα» και τις προοπτικές του «έσπρωξε» τον Καναδοασιάτη επιχειρηματία να αναλάβει τις τύχες του «Αυτοκράτορα» και να δώσει πάλι όραμα στον ταλαιπωρημένο κόσμο του.

Το «κάδρο» των αστέρων θα συμπληρώσει ακόμη μια μορφή του ελληνικού μπάσκετ, ο Νίκος Ζήσης, ο οποίος δεν έρχεται σαν απλός θεατής, αλλά εδώ και λίγους μήνες λειτουργεί ήδη ως τζένεραλ μάνατζερ της ΚΑΕ Άρης. Κάτι που αν το έλεγες μέχρι πέρσι θα φάνταζε ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Πόσο μάλλον να μιλούσαμε για σχέση της οικογένειας Αντετοκούνμπο με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία πιθανόν να είναι και… στενότερη από αυτή που φαίνεται δημοσίως.

Το απόγευμα του Σαββάτου (25/4) στο «Nick Galis Hall» θα είναι σαν το ένδοξο παρελθόν (Γκάλης) να συναντά το σπουδαίο παρόν (Γιάννης Αντετοκούνμπο) και μαζί να ορίζουν το ελπιδοφόρο μέλλον.

Headlines:
Delphi Economic Forum XI
ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Παυλόπουλος: Η Κοβέσι και οι Έλληνες δικαστικοί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνουν καλά τη δουλειά τους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέση: Πώς θα αποκτήσετε ουσιαστική οικειότητα;

Σχέση: Πώς θα αποκτήσετε ουσιαστική οικειότητα;

Κόσμος
Λευκός Οίκος στο Fox News: Το Ιράν επικοινώνησε και ζήτησε τετ – α – τετ συνάντηση

inWellness
inTown
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Το πρόγραμμα των play off της Euroleague – Πότε παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός
betson_textlink
Stream sports
Ξεκάθαρη απάντηση από τον Υπουργό Αθλητισμού της Ιταλίας – «Η πρόκριση κρίνεται στο γήπεδο»
On Field 23.04.26

Ξεκάθαρη απάντηση από τον Υπουργό Αθλητισμού της Ιταλίας – «Η πρόκριση κρίνεται στο γήπεδο»

Ο Αντρέα Αμπόντι απάντησε σε όσους υποστηρίζουν ότι το Ιράν πρέπει ν’ αποκλειστεί από το Μουντιάλ και την θέση του να πάρει η Σκουάντρα Ατζούρα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Όταν όλα «δείχνουν» Μπαρτσελόνα
On Field 23.04.26

Όταν όλα «δείχνουν» Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός θα μάθει μετά την «μάχη» Μονακό – Μπάρτσα, την αντίπαλό του στα πλέι οφ της Ευρωλίγκας και το φαβορί είναι ξεκάθαρο στην αυριανή αναμέτρηση

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο κύβος ερρίφθη για Μπαλέμπα
On Field 23.04.26

Ο κύβος ερρίφθη για Μπαλέμπα

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «πατάει γκάζι» για την απόκτηση του Καμερουνέζου χαφ της Μπράιτον

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η σιωπή των παικτών της Τσέλσι
On Field 23.04.26

Η σιωπή των παικτών της Τσέλσι

Κανείς ποδοσφαιριστής της αγγλικής ομάδας δεν είπε το παραμικρό για τον Λίαμ Ροσένιορ, σε αντίθεση με τα όσα είχαν γίνει μετά το «διαζύγιο» των Λονδρέζων με τον Μαρέσκα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το αρνητικό ρεκόρ του Ροσένιορ
On Field 22.04.26

Το αρνητικό ρεκόρ του Ροσένιορ

Ο Άγγλος τεχνικός έγινε ο προπονητής με τις λιγότερες μέρες παραμονής στον πάγκο των Λονδρέζων από το 2007 και μετά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ακόμα αποφασίσει για τον Μίκαελ Κάρικ
On Field 22.04.26

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ακόμα αποφασίσει για τον Μίκαελ Κάρικ

Τα δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου αναφέρουν ότι οι ιθύνοντες του συλλόγου θα περιμένουν το φινάλε της σεζόν για ν’ αποφασίσουν την παραμονή ή όχι του Άγγλου τεχνικού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Κλειστά» αυτιά στα σενάρια
On Field 22.04.26

«Κλειστά» αυτιά στα σενάρια

Γράφονται πολλά για παίκτες που «πάνε» και «φεύγουν» από τον Ολυμπιακό, αλλά ο Μπαρτζώκας ξέρει καλά πως η συγκέντρωση όλων πρέπει να είναι στο 100%, τώρα που η σεζόν μπαίνει στην τελική ευθεία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Από άσημη, φόβητρο και με έδρα-φρούριο: Η «ομάδα» Βαλένθια στο δρόμο του Παναθηναϊκού (vids)
On Field 22.04.26

Από άσημη, φόβητρο και με έδρα-φρούριο: Η «ομάδα» Βαλένθια στο δρόμο του Παναθηναϊκού (vids)

Μια ομάδα χωρίς σούπερσταρ, χωρίς μπάτζετ στα ουράνια, χωρίς πολυδιαφημισμένο προπονητή αλλά... ομάδα με τα όλα της και με μια έδρα -σχεδόν- απόρθητη, είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, Βαλένθια, στο δρόμο για το Final-4.

Άκης Στρατόπουλος
Η Τσέλσι στα χνάρια του Τιτανικού: Σπάει αρνητικά ρεκόρ και κινδυνεύει να… βυθιστεί (vids, pics)
On Field 22.04.26

Η Τσέλσι στα χνάρια του Τιτανικού: Σπάει αρνητικά ρεκόρ και κινδυνεύει να… βυθιστεί (vids, pics)

Η Τσέλσι έφτασε τις πέντε διαδοχικές ήττες στην Premier League χωρίς μάλιστα να έχει σκοράρει και η τελευταία φορά που της συνέβη αυτό ήταν τη χρονιά που βυθίστηκε ο Τιτανικός...

Άκης Στρατόπουλος
Τα νέα κορίτσια του στίβου που σε λίγα χρόνια θα μιλάνε όλοι για τις επιτυχίες τους
Άλλα Αθλήματα 21.04.26

Τα νέα κορίτσια του στίβου που σε λίγα χρόνια θα μιλάνε όλοι για τις επιτυχίες τους

Πολλά νέα κορίτσια με ικανότητες, όνειρα και φιλοδοξίες για μια καριέρα που θα ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας, παρουσιάστηκαν στους Διασυλλογικούς Αγώνες στίβου για την κατηγορία Κ18.

Δήμος Μπουλούκος
Το σχέδιο για να επιβάλλουν τον Λανουά
On Field 21.04.26

Το σχέδιο για να επιβάλλουν τον Λανουά

Αρχικά, έβαλαν μπροστά τους διαιτητές και τους βοηθούς της Super League, όμως αν και η ΕΠΟ θα πιέσει, η αρμοδιότητα ανήκει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Βάιος Μπαλάφας
Οι κορυφαίοι της Euroleague: Οι «μπόμπερ» Βεζένκοφ και Ναν και ο Μιλουτίνοφ που «σκέπασε» τα καλάθια
Στη στατιστική 20.04.26

Οι κορυφαίοι της Euroleague: Οι «μπόμπερ» Βεζένκοφ και Ναν και ο Μιλουτίνοφ που «σκέπασε» τα καλάθια

Οι παίκτες που φιγουράρουν στην κορυφαία 10άδα κάθε στατιστικής κατηγορίας μετά το πέρας της κανονικής περιόδου. Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Κεντρικ Ναν, αλλά και Μάικ Τζέιμς φιγουράρουν στις περισσότερες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το πρόγραμμα των play off της Euroleague – Πότε παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies