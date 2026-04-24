Ανδρουλάκης: Προτάσσω την αλλαγή πολιτικής κουλτούρας – Η κυβέρνηση είναι μέσα στη διαφθορά

«Δεσμεύομαι ότι αν είμαι ο νικητής των εκλογών να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα», επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συζήτηση στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών με τον εκδότη της εφημερίδας «Το Βήμα», Γιάννη Πρετεντέρη.

«Ακούστε κ. Πρετεντέρη. Υπάρχουν δύο συστήματα που έχουν κριθεί. Το ένα διέλυσε το κόμμα του και επανέρχεται με μεσαιωνικό τρόπο. Και ένα μια διαφθορά που εδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου. Αν ο ελληνικός λαός εκτιμήσει τον τρόπο που πολιτεύομαι, που δεν είναι εύκολος, και να είμαστε μπροστά από τη ΝΔ η χώρα θα αλλάξει. Ο κόσμος να αξιολογήσει το κάθε πρόσωπο. Έχουμε περιπτώσεις που έχουν κριθεί, αν μου δώσουν την ευκαιρία να σχηματίσω κυβέρνηση θα πάμε σε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Δεσμεύομαι ότι αν είμαι ο νικητής των εκλογών να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, μιλώντας για την επόμενη μέρα των εκλογών.

Τόνισε, επίσης, πως «το τι θα επιλέξει ο λαός θα είναι τι θα εμφανιστεί από την κάλπη, άρα ο λαός θα μας δείξει ποια είναι η δύναμη αλλά και ποια κόμματα μπορούν να επιβιώσουν για να είναι εταίροι της επόμενης μέρας. Το θέμα του προγράμματος δεν είναι επί μέρους θέμα, ούτε η πολιτική αλλαγή. Με τη ΝΔ σενάριο δεν υπάρχει».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης διερωτήθηκε σε μια αποστροφή του για το αν θα γίνουν οι εκλογές σε έναν χρόνο, υπονοώντας το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Σχετικά με την ενδεχόμενη διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως «δεν μπορούμε να καλύψουμε τις προκλήσεις του ευρύτερου διαλόγου συζητώντας επιμέρους θέματα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι ο ελληνικός λαός, η αδύναμη, η μεσαία τάξη και η ελίτ, περίμεναν μετά τα χρόνια του μνημονίου και την καταστροφή που έπαθε η Ελλάδα μια κυβέρνηση με τόση διαφθορά; Ή περίμενε μια κυβέρνηση μια κυβέρνηση που θα έβαζε κανόνες».

«Υπάρχει δομικό ζήτημα διαφθοράς στη χώρα»

Απαντώντας για το πώς θα ξεφύγει η χώρα από το πελατειακό κράτος και για την πολιτική αλλαγή και αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως «ο στόχος μας είναι πρώτη, έστω και με μια ψήφο, θέση, για να είναι το πρόγραμμά μας ο πυρήνας εφαρμογής της κυβέρνησης. Όλα τα υπόλοιπα θα τα κρίνει ο ελληνικός λαός».

Ερωτηθείς αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα σε ποιους θα απευθυνθεί, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως «σε αυτούς που θα αποφανθεί ο ελληνικός λαός. Δεν μπορούμε να συζητάμε με δημοσκοπικά ή κοινοβουλευτικά δεδομένα σήμερα. Οι Έλληνες θα επιλέξουν έναν συσχετισμό. Θα δούμε ποια κόμματα μπορούν να συμφωνήσουν με το πρόγραμμά μας και με πολιτική αλλαγή και με σταθερότητα».

Για την αλλαγή πολιτικής κουλτούρας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επισήμανε ότι «η ατιμωρησία κλιμακώνει τη διαφθορά». «Υπάρχει δομικό ζήτημα διαφθοράς στη χώρα. Ένας πρωθυπουργός επέτρεψε τη διαφθορά», επισήμανε σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το in κατέγραψε λεπτό προς λεπτό τη συζήτηση: