Νέα Αριστερά: Ο Ντίλιαν δείχνει ξανά προς το κράτος – Καλό θα ήταν ο Μητσοτάκης να μην ξεχάσει πάλι το όνομά του
«Τα νέα στοιχεία του αναλυτικού ρεπορτάζ του in.gr για την Intellexa, που φέρεται να διαφήμιζε κατασκοπευτικά λογισμικά σε 'αρχές επιβολής του νόμου' και υπηρεσίες πληροφοριών, επιβεβαιώνουν ότι τέτοια λογισμικά δεν απευθύνονταν σε απλούς ιδιώτες, αλλά σε κρατικούς μηχανισμούς», τονίζει η Νέα Αριστερά
Στις νέες αποκαλύψεις του in για την Intellexa του Ταλ Ντίλιαν, με έδρα την Αθήνα, που διαφήμιζε κατασκοπευτικά λογισμικά σε «Αρχές επιβολής του νόμου», αναφέρεται η Νέα Αριστερά με ανακοίνωσή της, ζητώντας από τον πρωθυπουργό να απαντήσει «ποιος αγόρασε και ποιος χρησιμοποίησε το Predator στην Ελλάδα».
«Ο κ. Ντίλιαν, ή Ντίλαν, για να βοηθήσουμε τον κ. Μητσοτάκη που δήλωνε ότι δεν θυμόταν ούτε το όνομά του», σημειώνει χαρακτηριστικά η Νέα Αριστερά, «επιστρέφει στο προσκήνιο του σκανδάλου των υποκλοπών».
Νέα Αριστερά: Καλό θα ήταν ο κ. Μητσοτάκης να μην ξεχάσει πάλι το όνομα του Ντίλιαν
Όπως τονίζει, «τα νέα στοιχεία του αναλυτικού ρεπορτάζ του in.gr για την Intellexa, που φέρεται να διαφήμιζε κατασκοπευτικά λογισμικά σε ‘αρχές επιβολής του νόμου’ και υπηρεσίες πληροφοριών, επιβεβαιώνουν ότι τέτοια λογισμικά δεν απευθύνονταν σε απλούς ιδιώτες, αλλά σε κρατικούς μηχανισμούς».
Επισημαίνει, παράλληλα, ότι «η Intellexa είχε κύρια έδρα την Αθήνα. Ο ίδιος ο ιδρυτής της έχει δηλώσει ότι η εταιρεία συνεργάζεται με κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου».
«Άρα το ερώτημα επιστρέφει στον κ. Μητσοτάκη: Ποιος αγόρασε και ποιος χρησιμοποίησε το Predator στην Ελλάδα; Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει και καλό θα ήταν ο κ. Μητσοτάκης να μην ξεχάσει πάλι το όνομα του κ. Ντίλιαν», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά.
