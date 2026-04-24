Σημαντική είδηση:
24.04.2026 | 13:13
Ένταση στο Εφετείο μετά την αθώωση Ρωμανού – Δακρυγόνα από την ΕΛ.ΑΣ.
Αρβανίτης προς Κομισιόν: Όχι αθέμιτος ανταγωνισμός σε βάρος της παραγωγής – Δύο μέτρα και δύο σταθμά;
Πολιτική Γραμματεία 24 Απριλίου 2026, 17:57

«Η διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού και υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής αγροδιατροφικής παραγωγής», τονίζει ο Κώστας Αρβανίτης

Την ανάγκη για άμεση ενίσχυση των ελέγχων στις εισαγωγές μεταποιημένων φρούτων και λαχανικών από τρίτες χώρες ανέδειξε ο αντιπρόεδρος της LEFT και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως επισημαίνει, φορείς της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μεταποίησης προειδοποιούν για αυξανόμενη πίεση στην ενιαία αγορά από εισαγόμενα προϊόντα, τα οποία παράγονται με χαμηλότερο κόστος και χωρίς να τηρούν τα αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα. Τα ζητήματα αφορούν, μεταξύ άλλων, τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων, την ασφάλεια τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα, αλλά και τα περιβαλλοντικά και εργασιακά standards.

«Η κατάσταση αυτή δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος της ευρωπαϊκής μεταποίησης, αποδυναμώνει την αγροδιατροφική αλυσίδα και εγείρει σοβαρά ερωτήματα τόσο για την προστασία των καταναλωτών όσο και για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ στον τομέα των τροφίμων», τονίζει χαρακτηριστικά.

Τα ερωτήματα στην Κομισιόν

Ο Κώστας Αρβανίτης καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει σαφείς απαντήσεις:

  • «Αν προτίθεται να ενισχύσει άμεσα τους στοχευμένους συνοριακούς και εργαστηριακούς ελέγχους σε προϊόντα από τρίτες χώρες.
  • »Αν θα αναθεωρήσει το πλαίσιο ελέγχων για τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης, ώστε να εντάσσονται πιο γρήγορα σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης χώρες και προϊόντα με συστηματικά προβλήματα.
  • »Ποια μέτρα θα λάβει για να διασφαλιστεί ότι τα εισαγόμενα προϊόντα τηρούν ισοδύναμα πρότυπα παραγωγής με αυτά της ΕΕ».

«Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι Ευρωπαίοι παραγωγοί και μεταποιητές οφείλουν να λειτουργούν με αυστηρούς κανόνες. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τα εισαγόμενα προϊόντα», επισημαίνει ο κ. Αρβανίτης.

Και προσθέτει πως «η διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού και υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής αγροδιατροφικής παραγωγής». Όπως τονίζει, «η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να προχωρήσει άμεσα σε στοχευμένες παρεμβάσεις, ώστε να προστατεύσει τους στρατηγικούς παραγωγικούς της κλάδους από αθέμιτες πρακτικές».

OT Delphi Economic Forum XI – Παπασταύρου: Η ΔΕΗ πρωταθλητής ενέργειας στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

Κόσμος
ΗΠΑ: Το Ιράν έχει μια ευκαιρία να κάνει μια καλή και σοφή συμφωνία

ΗΠΑ: Το Ιράν έχει μια ευκαιρία να κάνει μια καλή και σοφή συμφωνία

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Βλάχος για Σκέρτσο και «αρχοντόπουλα»: Όταν κάνεις πολιτική από το γραφείο κινδυνεύεις να κάνεις λάθη
Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

«Ο κύριος Σκέρτσος και όλοι οι άλλοι που εγώ τους είπα αρχοντόπουλα είναι αυτοί που δεν κάνουν μαχόμενη πολιτική», υπογραμμίζει ο Γιώργος Βλάχος

Σύνταξη
Κικίλιας: Δίνουμε 57 εκατομμύρια ευρώ για συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων
Φόρουμ των Δελφών 24.04.26

Για την ασφάλεια στην ακτοπλοΐα ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, ζήτησε συγγνώμη από τους ταξιδιώτες για ενδεχόμενες καθυστερήσεις καθώς θα υπάρχει μηδενική ανοχή σε θέματα ασφαλείας

Σύνταξη
Φάμελλος: Τιμούμε σήμερα τη μνήμη 1,5 εκατ. Αρμενίων, θυμάτων της γενοκτονίας που διαπράχθηκε από την Τουρκία
Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

«Η ανάγκη για καθολική αναγνώριση και για υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας παραμένει διαρκής και αδιαπραγμάτευτη», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για Ρωμανό: Καμία αθώωση δεν μπορεί να επιστρέψει τον χρόνο που χάθηκε
Επικαιρότητα 24.04.26

«Η συγκεκριμένη υπόθεση εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση και οι θιασώτες της αντιλαμβάνονται το κράτος δικαίου», λέει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Να αποσυρθεί άμεσα το κατάπτυστο νομοσχέδιο για τους εργαζόμενους στους βρεφονηπιακούς σταθμούς
Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

«η κυβέρνηση φέρνει στη Βουλή ένα κατάπτυστο νομοσχέδιο. Θα πρέπει να το αποσύρει εδώ και τώρα. Να μην τολμήσει να το καταθέσει στη Βουλή», προειδοποίησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, που έδωσε το «παρών» στην απεργιακή συγκέντρωση της ΠΟΕ-ΟΤΑ

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Προτάσσω την αλλαγή πολιτικής κουλτούρας – Η κυβέρνηση είναι μέσα στη διαφθορά
ΠΑΣΟΚ 24.04.26 Upd: 13:56

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως «ο στόχος μας είναι πρώτη, έστω και με μια ψήφο, θέση, για να είναι το πρόγραμμά μας ο πυρήνας εφαρμογής της κυβέρνησης»

Σύνταξη
Σε εμπόλεμη εσωκομματική ζώνη το Μαξίμου – Το «γαλάζιο» αντάρτικο ξεκίνησε
Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

Σε κλοιό το Μαξίμου, το οποίο βρίσκεται στο στόχαστρο των πυρών πολλών βουλευτών της ΝΔ, με αφορμή την ανάρτηση Σκέρτσου και με κεντρικό ζήτημα το θέμα της απαξίωσης των βουλευτών από το πρωθυπουργικό Κέντρο. Στην επιφάνεια η συσσωρευμένη οργή της «γαλάζιας» Κ.Ο. Τα «καρφιά» Κατσανιώτη, Βορίδη, Πέτσα. Αιχμές ακόμα και από τον υφυπουργό Γ. Μπούγα.

Γιάννης Μπασκάκης
Διήμερη επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα – «Έχουμε μια υποδειγματική αμυντική συνεργασία», λέει ο Γάλλος πρόεδρος
Γαλλία 24.04.26

Ο Εμάνουελ Μακρόν σε δήλωσή του εν όψει της επίσκεψης υπογράμμισε πως «μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας, ο διάλογός μας δεν είναι μόνο καρπός μιας μακράς κοινής ιστορίας, είναι στρατηγικός»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για αποκάλυψη in: Ούτε και τώρα η κυβέρνηση θα βγει να διαψεύσει ευθαρσώς τον Ντίλιαν;
Υποκλοπές 24.04.26

Στην αποκάλυψη του in σχετικά με τα φυλλάδια που αποδίδονται στην Intellexa του Ταλ Ντίλιαν με σαφή στόχευση προς «αρχές επιβολής του νόμου» αναφέρεται το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας απαντήσεις από την κυβέρνηση

Σύνταξη
Τετραμερής Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας, Μάλτας στην Αγία Νάπα – Στο επίκεντρο η αποτροπή νέας μεταναστευτικής κρίσης
Κοινή δήλωση 24.04.26

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, συζητήθηκαν «οι πιθανές πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν με συντονισμένο και συνεκτικό τρόπο, με στόχο την αποτροπή μιας μεταναστευτικής κρίσης παρόμοιας με εκείνη του 2015»

Σύνταξη
Η εξίσωση του Γραμματέα στο ΠΑΣΟΚ – Τις επόμενες ώρες οι τελικές αποφάσεις του Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

Σε εξίσωση για δυνατούς «λύτες» εξελίσσεται η επιλογή του προσώπου για τη θέση του γραμματέα στο ΠΑΣΟΚ, με τις τελικές αποφάσεις να λαμβάνονται από τον Νίκο Ανδρουλάκη τις επόμενες ώρες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο Τσίπρας επιστρέφει με ορμή, η Κόβεσι τις κατηγορίες με λύπη για τη θεσμική εκτροπή, κάποιοι αγωνιούν γιατί ο λαός τους ετοιμάζει εισιτήριο χωρίς επιστροφή
in Confidential 24.04.26

Στο θέμα της σταθερότητας και της εντιμότητας θα παιχτεί το παιχνίδι. Ο Τσίπρας το ξέρει και πετάει το γάντι στον Μητσοτάκη και στη ΝΔ των σκανδάλων και της διαφθοράς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αμετανόητος Λαζαρίδης ξαναχτυπά: Η σκευωρία των πολιτικών μου αντιπάλων εντός και εκτός Καβάλας θα πέσει στο κενό
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

Στον απόηχο της παραίτησής του από υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον σάλο που ξέσπασε με το πτυχίο και τους διορισμούς του στο Δημόσιο, ο Μακάριος Λαζαρίδης θυματοποιείται και μιλά για «σκευωρία» εις βάρος του.

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Επιστρέφω για να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα – Με προγραμματικές εξαγγελίες στους Δελφούς
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

Με κυβερνητικό πρόγραμμα «ευθύνης» εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας στο φόρουμ των Δελφών για «να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα». Νέα οικονομική στρατηγική, λιγότεροι και δίκαιοι φόροι, μισθοί για αξιοπρεπή ζωή. «Δεν με αφορά η πολιτική αλλαγή, αλλά η αλλαγή πολιτικής, ένα σχέδιο για να σωθεί η χώρα».

Στράτος Ιωακείμ
Η Λάουρα Κοβέσι, το ρουσφέτι και ο αυτοεγκλωβισμός του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη
Πολιτική 23.04.26

Σύγκρουση δύο κόσμων με τη Λάουρα Κοβέσι απ' τη μια να μην διανοείται πολιτικές εξυπηρετήσεις (ρουσφέτι) και απ' την άλλη το κράτος της ΝΔ να εγκλωβίζεται στις παλαιοκομματικές αντιθέσεις του.

Δημήτρης Τερζής
Βενιζέλος κατά κυβέρνησης για την ανανέωση της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων
11ο Φόρουμ των Δελφών 23.04.26

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος τοποθετήθηκε ως προς τις «άτεχνες» κυβερνητικές επιθέσεις κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και το θέμα της ανανέωσης της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων καθιστώντας τις προϋποθέσεις να καταστεί η ανανέωση «απολύτως υποχρεωτική».

Σύνταξη
Οι διαιτητές της Super League έχουν απορίες και η ΚΕΔ πετά την μπάλα στην κερκίδα
Ποδόσφαιρο 24.04.26

Η ΚΕΔ και ο Λανουά έχουν επικεντρωθεί να βγουν χωρίς παράπονα τα πρωταθλήματα που βρίσκονται στην τελική ευθεία και αφήνουν στην άκρη την εκπαίδευση που ούτως ή άλλως θύμιζε «παπαγαλία»!

Βάιος Μπαλάφας
Εκατομμυριούχος σκοτώθηκε από ελέφαντες την ώρα που κυνηγούσε αντιλόπες στην Αφρική
Πώς συνέβη 24.04.26

Η «εκδίκηση» της Φύσης επήλθε με φρικτώ των τρόπω για τον Αμερικανό θηρευτή, ο οποίος αιφνιδιάστηκε από ελέφαντες που τον ποδοπάτησαν μέχρι θανάτου στην Αφρική.

Σύνταξη
Αποκαλύψεις Βουρλιώτη: Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ και το φαινόμενο της… λευκής κόλλας
Ελλάδα 24.04.26

Ο Χαράλαμπος  Βουρλιώτης αναφερόμενος σε έρευνες της Αρχής, αποκάλυψε ότι ερευνώνται δεκάδες πρόσωπα για τρομοκρατική δράση ή για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, ενώ έχουν γίνει δεσμεύσεις εκατομμύριων ευρώ στο πλαίσιο των εν λόγω ελέγχων.

Μίνα Μουστάκα
Άγιος Δημήτριος: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την εξιχνίαση της δολοφονίας του 27χρονου
Ελλάδα 24.04.26

Όπως επισημαίνεται στο πλαίσιο της προανάκρισης, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση της ανθρωποκτονίας στον Άγιο Δημήτριο ενώ παράλληλα διακριβώθηκε και το κίνητρο της πράξης

Σύνταξη
Ο αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ιράν «αποκτά παγκόσμια διάσταση», δηλώνει ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Χέγκσεθ
Κόσμος 24.04.26

«Κανείς δεν κάνει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ προς οπουδήποτε στον κόσμο χωρίς την άδεια του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ», δήλωσε ο Πιτ Χέγκσεθ

Σύνταξη
Η τιμωρία της UEFA στον Πρεστιάνι για την ομοφοβική επίθεση στον Βινίσιους
Ποδόσφαιρο 24.04.26

Την ποινή του αποκλεισμού για έξι αγωνιστικές στον Τζανλούκα Πρεστιάνι επέβαλε η UEFA για ομοφοβική και όχι ρατσιστική επίθεση στον Βινίσιους, όπως έκρινε. Οι τρεις είναι με αναστολή.

Σύνταξη
Ο ΔΣΑ είναι αντίθετος σε αρνητικές συμπεριφορές στη δίκη για τα Τέμπη – Η αιχμή για «συγκεκριμένη δικηγόρο»
Ελλάδα 24.04.26

«Κραυγές, επιθετικές συμπεριφορές, συκοφαντίες δεν πρόκειται να κάμψουν τη σταθερή μας θέση που είναι η πρόοδος της δίκης και η αναζήτηση της αλήθειας», τονίζει ο ΔΣΑ

Σύνταξη
Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Αναμένουμε σύντομα μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό – Τι λέει για τα 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη
Ελλάδα 24.04.26

Ο γνωστός σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος υποστηρίζει ότι «έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση» για έναν μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό Κόλπο, μετά από αυτόν του 1995, τον οποίο χαρακτήρισε «εμβληματικό».

Σύνταξη
Τέμπη: Αντιδράσεις μετά από οριστική παύση δίωξης κατηγορουμένου λόγω θανάτου
Ελλάδα 24.04.26

Η απόφαση του δικαστηρίου ελήφθη αφού ο πρόεδρος ανέγνωσε ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος ελεγκτή η οποία διαβιβάστηκε στο δικαστήριο από τον Δήμο καταγωγής του εκλιπόντος.

Μίνα Μουστάκα
Ένας αιώνας σε κίνηση: Η Shell στην Ελλάδα μέσα από τη ματιά του Βασίλη Κεκάτου
Τα Νέα της Αγοράς 24.04.26

Ένας αιώνας Shell στην Ελλάδα μέσα από μια ταινία. Μια συνεργασία που ξεκίνησε από μια στιγμή. Από μια επιθυμία του βραβευμένου δημιουργού Βασίλη Κεκάτου όπως την εξέφρασε αυθόρμητα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα

Σύνταξη
Μαρτίνεθ για Αταμάν: «Ακόμη κι αν έχει καλύτερο βιογραφικό, αυτό δεν αρκεί για να μας κερδίσουν»
Euroleague 24.04.26

Ο τεχνικός της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ απάντησε στα εγκωμιαστικά σχόλια του Εργκίν Αταμάν, τονίζοντας πως παρότι ο Τούρκος έχει καλύτερο βιογραφικό, αυτό δεν αρκεί στον Παναθηναϊκό για να αποκλείσει την ομάδα του στα play-offs της Euroleague.

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου πάσχει από καρκίνο του προστάτη και υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία – Δύο μήνες μετά η ανακοίνωση
Κόσμος 24.04.26

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, πάσχει από καρκίνο του προστάτη και υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία χωρίς να το γνωστοποιήσει στο κοινό την ίδια στιγμή, όπως προκύπτει από την ετήσια ιατρική του έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε από το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ. Σύμφωνα με την έκθεση, ο καρκίνος ανακαλύφθηκε πριν από δύο μήνες, σε μια μαγνητική […]

Σύνταξη
Κικίλιας: Δίνουμε 57 εκατομμύρια ευρώ για συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων
Φόρουμ των Δελφών 24.04.26

Για την ασφάλεια στην ακτοπλοΐα ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, ζήτησε συγγνώμη από τους ταξιδιώτες για ενδεχόμενες καθυστερήσεις καθώς θα υπάρχει μηδενική ανοχή σε θέματα ασφαλείας

Σύνταξη
Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Σπάει την σιωπή της η κοπέλα του δράστη – «Του είπα μην πας για κανένα λόγο»
Ελλάδα 24.04.26

Ο 27χρονος και ο 20χρονος αποφάσισαν να συναντηθούν για να λύσουν τις διαφορές τους στο πάρκο του Ασύρματου, όπου η αντιπαράθεση οδήγησε σε τραγωδία.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

