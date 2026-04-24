Αρβανίτης προς Κομισιόν: Όχι αθέμιτος ανταγωνισμός σε βάρος της παραγωγής – Δύο μέτρα και δύο σταθμά;

Την ανάγκη για άμεση ενίσχυση των ελέγχων στις εισαγωγές μεταποιημένων φρούτων και λαχανικών από τρίτες χώρες ανέδειξε ο αντιπρόεδρος της LEFT και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως επισημαίνει, φορείς της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μεταποίησης προειδοποιούν για αυξανόμενη πίεση στην ενιαία αγορά από εισαγόμενα προϊόντα, τα οποία παράγονται με χαμηλότερο κόστος και χωρίς να τηρούν τα αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα. Τα ζητήματα αφορούν, μεταξύ άλλων, τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων, την ασφάλεια τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα, αλλά και τα περιβαλλοντικά και εργασιακά standards.

«Η κατάσταση αυτή δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος της ευρωπαϊκής μεταποίησης, αποδυναμώνει την αγροδιατροφική αλυσίδα και εγείρει σοβαρά ερωτήματα τόσο για την προστασία των καταναλωτών όσο και για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ στον τομέα των τροφίμων», τονίζει χαρακτηριστικά.

Τα ερωτήματα στην Κομισιόν

Ο Κώστας Αρβανίτης καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει σαφείς απαντήσεις:

«Αν προτίθεται να ενισχύσει άμεσα τους στοχευμένους συνοριακούς και εργαστηριακούς ελέγχους σε προϊόντα από τρίτες χώρες.

»Αν θα αναθεωρήσει το πλαίσιο ελέγχων για τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης, ώστε να εντάσσονται πιο γρήγορα σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης χώρες και προϊόντα με συστηματικά προβλήματα.

»Ποια μέτρα θα λάβει για να διασφαλιστεί ότι τα εισαγόμενα προϊόντα τηρούν ισοδύναμα πρότυπα παραγωγής με αυτά της ΕΕ».

«Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι Ευρωπαίοι παραγωγοί και μεταποιητές οφείλουν να λειτουργούν με αυστηρούς κανόνες. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τα εισαγόμενα προϊόντα», επισημαίνει ο κ. Αρβανίτης.

Και προσθέτει πως «η διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού και υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής αγροδιατροφικής παραγωγής». Όπως τονίζει, «η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να προχωρήσει άμεσα σε στοχευμένες παρεμβάσεις, ώστε να προστατεύσει τους στρατηγικούς παραγωγικούς της κλάδους από αθέμιτες πρακτικές».