«Ό,τι κι αν παίξουμε, θα ακούγεται σαν Iron Maiden»: Στιβ Χάρις, Μπρους Ντίκινσον & 50 χρόνια μπάντα

«Έχουν περάσει 50 χρόνια και μοιάζει σαν ένα συνεχόμενο tour», λέει ο Στιβ Χάρις, ιδρυτής και πυρήνας των Iron Maiden, μιλώντας στον Guardian. Η αίσθηση του χρόνου, όπως την περιγράφει, είναι σχεδόν θολή: μήνες στον δρόμο που κυλούν γρήγορα, αλλά γεμάτοι γεγονότα — μια λογική που, όπως λέει, καθόρισε ολόκληρη τη διαδρομή του συγκροτήματος.

Με αφορμή το ντοκιμαντέρ Burning Ambition και τις μεγάλες συναυλίες που ετοιμάζουν —ανάμεσά τους και το διήμερο EddFest στο Knebworth— το συγκρότημα επιστρέφει σε κομβικές στιγμές της πορείας του.

Η εποχή που «χτιζόταν» το heavy metal

Στα μέσα της δεκαετίας του ’70, το Λονδίνο δεν υποσχόταν τίποτα για μια μπάντα σαν τους Iron Maiden. Παρ’ όλα αυτά, μέσα από τη σκηνή του New Wave of British Heavy Metal (NWOBHM), κατάφεραν να ξεχωρίσουν με συνεχή live και μια έντονα DIY φιλοσοφία.

Ο Μπρους Ντίκινσον θυμάται εκείνη την περίοδο ως κάτι σχεδόν ακαθόριστο: μια σκηνή που βαφτίστηκε εκ των υστέρων, αλλά στην πράξη ήταν απλώς μια κοινότητα μουσικών που προσπαθούσαν να παίξουν όσο πιο δυνατά και όσο πιο συχνά μπορούσαν.

«Ό,τι κι αν παίξουμε, θα ακούγεται σαν Iron Maiden. Αυτό είναι το μυστικό — και δεν αναλύεται».

Η αλλαγή φωνής που άλλαξε τα πάντα

Η αποχώρηση του Πολ Ντι Άνο το 1981 άνοιξε τον δρόμο για τον Ντίκινσον — και μαζί με αυτόν, για μια εντελώς διαφορετική εποχή. Με θεατρικότητα, τεχνική και πειθαρχία, έγινε το πρόσωπο μιας μπάντας που άρχισε να σκέφτεται μεγαλύτερα.

Ο ίδιος το περιγράφει σαν να πέρασε από τις μικρές κατηγορίες κατευθείαν στην πρώτη γραμμή. Και, όπως παραδέχεται, μπήκε με υπερβολική αυτοπεποίθηση — αλλά και με απόλυτη επίγνωση του τι μπορούσε να γίνει το συγκρότημα.

Όταν το metal έγινε επικό

Στις αρχές των ’80s, οι Iron Maiden διαμόρφωσαν ένα ύφος που τους ξεχώρισε: τραγούδια-αφηγήσεις, ιστορικές αναφορές, λογοτεχνικές επιρροές και μια σκηνική ένταση που ξεπερνούσε τα δεδομένα της εποχής.

Το The Number of the Beast αποτέλεσε σημείο καμπής — όχι μόνο εμπορικά, αλλά και καλλιτεχνικά. Για πρώτη φορά, η μπάντα πέτυχε πλήρως αυτό που μέχρι τότε κυνηγούσε: ένα είδος heavy metal που συνδύαζε μελωδία, επιθετικότητα και αφήγηση.

Η επιτυχία που άρχισε να βαραίνει

Η εκτόξευση έφερε και εξάντληση. Ο ρυθμός —δίσκος κάθε χρόνο, περιοδείες χωρίς σταματημό— άρχισε να γίνεται ασφυκτικός.

Ο Ντίκινσον θυμάται εκείνη την περίοδο ως σημείο καμπής: «Ένιωθα ότι χάνω τον λόγο για τον οποίο ξεκίνησα τη μουσική». Η ιδέα να φύγει δεν ήταν θεωρητική — ήταν μια πραγματική σκέψη, με την ξιφασκία να μοιάζει τότε πιο ελκυστική από τη ζωή στη σκηνή.

Τα 90s: αποχωρήσεις και αμφιβολία

Η δεκαετία του ’90 βρήκε τους Iron Maiden σε κρίση. Οι αλλαγές στο μουσικό τοπίο, η άνοδος της grunge και η εσωτερική φθορά οδήγησαν σε αποχωρήσεις.

Ο Άντριαν Σμιθ έφυγε πρώτος, νιώθοντας δημιουργικά μπλοκαρισμένος. Ο Ντίκινσον ακολούθησε λίγα χρόνια μετά, αμφισβητώντας αν το συγκρότημα είχε ακόμη θέση στο νέο μουσικό περιβάλλον.

Ο ίδιος περιγράφει εκείνη την περίοδο ως υπαρξιακή: μια στιγμή που συνειδητοποίησε πόσο πολύ είχε ταυτιστεί με τη μπάντα — και πόσο δύσκολο ήταν να υπάρξει έξω από αυτήν.

Ο Χάρις, από την πλευρά του, αναγνωρίζει ένα βασικό πρόβλημα: «Δεν μιλούσαμε. Και αυτό μας κόστισε».

Η επιμονή και η επιστροφή

Παρά την πτώση της δημοτικότητας —ιδιαίτερα στις ΗΠΑ— οι Iron Maiden δεν διαλύθηκαν. Συνέχισαν, προσαρμόστηκαν και τελικά επανενώθηκαν το 1999.

Η επιστροφή του Ντίκινσον και του Σμιθ δεν ήταν απλώς συμβολική. Σήμανε μια νέα περίοδο δημιουργικότητας, με το Brave New World και τις μεγάλες περιοδείες να επαναφέρουν το συγκρότημα στην κορυφή.

Σήμερα: χωρίς νοσταλγία, χωρίς επαναλήψεις

Πενήντα χρόνια μετά, οι Iron Maiden παραμένουν ενεργοί — όχι ως «θρύλοι του παρελθόντος», αλλά ως μπάντα που συνεχίζει να γράφει και να εξελίσσεται.

Ο Χάρις απορρίπτει την ιδέα της επανάληψης: δεν τον ενδιαφέρει να ξαναγράψει τις παλιές επιτυχίες. Και ο Ντίκινσον επιμένει σε κάτι πιο άυλο: ότι, τελικά, το συγκρότημα έχει μια ταυτότητα που δεν εξηγείται.

«Ό,τι κι αν παίξουμε, θα ακούγεται σαν Iron Maiden», λέει. «Αυτό είναι το μυστικό — και δεν αναλύεται».