24.04.2026 | 13:13
Ένταση στο Εφετείο μετά την αθώωση Ρωμανού – Δακρυγόνα από την ΕΛ.ΑΣ.
«Ό,τι κι αν παίξουμε, θα ακούγεται σαν Iron Maiden»: Στιβ Χάρις, Μπρους Ντίκινσον & 50 χρόνια μπάντα
Burning Ambition 24 Απριλίου 2026, 20:40

«Ό,τι κι αν παίξουμε, θα ακούγεται σαν Iron Maiden»: Στιβ Χάρις, Μπρους Ντίκινσον & 50 χρόνια μπάντα

Με αφορμή το ντοκιμαντέρ Burning Ambition και τις μεγάλες συναυλίες που ετοιμάζουν οι Iron Maiden σχολιάζουν τις καλές και τις κακές στιγμές της θρυλικής μπάντας

Ευγενία Κοτρώτσιου
«Έχουν περάσει 50 χρόνια και μοιάζει σαν ένα συνεχόμενο tour», λέει ο Στιβ Χάρις, ιδρυτής και πυρήνας των Iron Maiden, μιλώντας στον Guardian. Η αίσθηση του χρόνου, όπως την περιγράφει, είναι σχεδόν θολή: μήνες στον δρόμο που κυλούν γρήγορα, αλλά γεμάτοι γεγονότα — μια λογική που, όπως λέει, καθόρισε ολόκληρη τη διαδρομή του συγκροτήματος.

Με αφορμή το ντοκιμαντέρ Burning Ambition και τις μεγάλες συναυλίες που ετοιμάζουν —ανάμεσά τους και το διήμερο EddFest στο Knebworth— το συγκρότημα επιστρέφει σε κομβικές στιγμές της πορείας του.

Η εποχή που «χτιζόταν» το heavy metal

Στα μέσα της δεκαετίας του ’70, το Λονδίνο δεν υποσχόταν τίποτα για μια μπάντα σαν τους Iron Maiden. Παρ’ όλα αυτά, μέσα από τη σκηνή του New Wave of British Heavy Metal (NWOBHM), κατάφεραν να ξεχωρίσουν με συνεχή live και μια έντονα DIY φιλοσοφία.

Ο Μπρους Ντίκινσον θυμάται εκείνη την περίοδο ως κάτι σχεδόν ακαθόριστο: μια σκηνή που βαφτίστηκε εκ των υστέρων, αλλά στην πράξη ήταν απλώς μια κοινότητα μουσικών που προσπαθούσαν να παίξουν όσο πιο δυνατά και όσο πιο συχνά μπορούσαν.

«Ό,τι κι αν παίξουμε, θα ακούγεται σαν Iron Maiden. Αυτό είναι το μυστικό — και δεν αναλύεται».

Η αλλαγή φωνής που άλλαξε τα πάντα

Η αποχώρηση του Πολ Ντι Άνο το 1981 άνοιξε τον δρόμο για τον Ντίκινσον — και μαζί με αυτόν, για μια εντελώς διαφορετική εποχή. Με θεατρικότητα, τεχνική και πειθαρχία, έγινε το πρόσωπο μιας μπάντας που άρχισε να σκέφτεται μεγαλύτερα.

Ο ίδιος το περιγράφει σαν να πέρασε από τις μικρές κατηγορίες κατευθείαν στην πρώτη γραμμή. Και, όπως παραδέχεται, μπήκε με υπερβολική αυτοπεποίθηση — αλλά και με απόλυτη επίγνωση του τι μπορούσε να γίνει το συγκρότημα.

Όταν το metal έγινε επικό

Στις αρχές των ’80s, οι Iron Maiden διαμόρφωσαν ένα ύφος που τους ξεχώρισε: τραγούδια-αφηγήσεις, ιστορικές αναφορές, λογοτεχνικές επιρροές και μια σκηνική ένταση που ξεπερνούσε τα δεδομένα της εποχής.

Το The Number of the Beast αποτέλεσε σημείο καμπής — όχι μόνο εμπορικά, αλλά και καλλιτεχνικά. Για πρώτη φορά, η μπάντα πέτυχε πλήρως αυτό που μέχρι τότε κυνηγούσε: ένα είδος heavy metal που συνδύαζε μελωδία, επιθετικότητα και αφήγηση.

Η επιτυχία που άρχισε να βαραίνει

Η εκτόξευση έφερε και εξάντληση. Ο ρυθμός —δίσκος κάθε χρόνο, περιοδείες χωρίς σταματημό— άρχισε να γίνεται ασφυκτικός.

Ο Ντίκινσον θυμάται εκείνη την περίοδο ως σημείο καμπής: «Ένιωθα ότι χάνω τον λόγο για τον οποίο ξεκίνησα τη μουσική». Η ιδέα να φύγει δεν ήταν θεωρητική — ήταν μια πραγματική σκέψη, με την ξιφασκία να μοιάζει τότε πιο ελκυστική από τη ζωή στη σκηνή.

Τα 90s: αποχωρήσεις και αμφιβολία

Η δεκαετία του ’90 βρήκε τους Iron Maiden σε κρίση. Οι αλλαγές στο μουσικό τοπίο, η άνοδος της grunge και η εσωτερική φθορά οδήγησαν σε αποχωρήσεις.

Ο Άντριαν Σμιθ έφυγε πρώτος, νιώθοντας δημιουργικά μπλοκαρισμένος. Ο Ντίκινσον ακολούθησε λίγα χρόνια μετά, αμφισβητώντας αν το συγκρότημα είχε ακόμη θέση στο νέο μουσικό περιβάλλον.

Ο ίδιος περιγράφει εκείνη την περίοδο ως υπαρξιακή: μια στιγμή που συνειδητοποίησε πόσο πολύ είχε ταυτιστεί με τη μπάντα — και πόσο δύσκολο ήταν να υπάρξει έξω από αυτήν.

Ο Χάρις, από την πλευρά του, αναγνωρίζει ένα βασικό πρόβλημα: «Δεν μιλούσαμε. Και αυτό μας κόστισε».

Η επιμονή και η επιστροφή

Παρά την πτώση της δημοτικότητας —ιδιαίτερα στις ΗΠΑ— οι Iron Maiden δεν διαλύθηκαν. Συνέχισαν, προσαρμόστηκαν και τελικά επανενώθηκαν το 1999.

Η επιστροφή του Ντίκινσον και του Σμιθ δεν ήταν απλώς συμβολική. Σήμανε μια νέα περίοδο δημιουργικότητας, με το Brave New World και τις μεγάλες περιοδείες να επαναφέρουν το συγκρότημα στην κορυφή.

Σήμερα: χωρίς νοσταλγία, χωρίς επαναλήψεις

Πενήντα χρόνια μετά, οι Iron Maiden παραμένουν ενεργοί — όχι ως «θρύλοι του παρελθόντος», αλλά ως μπάντα που συνεχίζει να γράφει και να εξελίσσεται.

Ο Χάρις απορρίπτει την ιδέα της επανάληψης: δεν τον ενδιαφέρει να ξαναγράψει τις παλιές επιτυχίες. Και ο Ντίκινσον επιμένει σε κάτι πιο άυλο: ότι, τελικά, το συγκρότημα έχει μια ταυτότητα που δεν εξηγείται.

«Ό,τι κι αν παίξουμε, θα ακούγεται σαν Iron Maiden», λέει. «Αυτό είναι το μυστικό — και δεν αναλύεται».

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Παυλόπουλος: Η Κοβέσι και οι Έλληνες δικαστικοί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνουν καλά τη δουλειά τους

Λευκός Οίκος στο Fox News: Το Ιράν επικοινώνησε και ζήτησε τετ – α – τετ συνάντηση

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

To φετινό βραβείο του World Press Photo ανήκει σε μια οικογένεια που διέλυσε η ICE
Το Ίδρυμα World Press Photo απένειμε το κορυφαίο βραβείο του στη φωτογραφία «Separated by ICE», μια λήψη που απεικονίζει δύο μικρά παιδιά να προσπαθήσουν να κρατήσουν τον πατέρα τους κοντά τους.

Πέθανε ο Ντιν Ταβουλάρις, ο Έλληνας του «Νονού», σε ηλικία 93 ετών
Ο βραβευμένος με Όσκαρ και πέντε φορές υποψήφιος για Όσκαρ, Ντιν Ταβουλάρις, συνεργάστηκε με τον Φράνσις Φορντ Κόπολα σε 13 ταινίες μεγάλου μήκους, αφού ξεκίνησε την καριέρα του ως σκηνογράφος στην ταινία «Μπόνι και Κλάιντ».

«Τιτανικός Ωκεανός» – Στις Κάννες με την πρώτη της ταινία η Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη
Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της πολυβραβευμένης σκηνοθέτριας, Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη, θα κάνει επίσημη πρώτη στο Ένα Κάποιο Βλέμμα του 79ου Διεθνούς Φεστιβάλ Καννών.

Είναι αυτή η πιο rock δημοπρασία της άνοιξης;
Στις 30 Απριλίου, ο οίκος Propstore βγάζει στο «σφυρί» αντικείμενα που έχουν συνδεθεί με τη rock ιστορία - και καλλιτέχνες όπως οι Τζον Λένον, Φρέντι Μέρκιουρι και Slash

Μια νέα βιογραφική ταινία για τον εμβληματικό Γάλλο σεφ Μπερνάρ Λουαζό
Ο Μπερνάρ Λουάζο ήταν ένας από τους πιο διάσημους σεφ της Γαλλίας κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990. Τον Φεβρουάριο του 2003, έβαλε τέλος στη ζωή του.

Το «Miami Vice» του Τζόζεφ Κοσίνσκι με φόντο το Μαϊάμι του ’80
Το «Miami Vice ’85» θα τοποθετείται χρονικά στη δεκαετία του '80, σε αντίθεση με την ταινία «Miami Vice» (2006) του Μάικλ Μαν, στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι Τζέιμι Φοξ και Κόλιν Φάρελ.

Το πρόγραμμα των play off της Euroleague – Πότε παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός
Η διαδικασία των play in της Euroleague ολοκληρώθηκε και η διοργάνωση μπαίνει στην προτελευταία στροφή της, με τα play off που ξεκινούν την προσεχή Τρίτη (28/4) - Το πρόγραμμα και οι ώρες των αγώνων του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.

Ταφόπλακα στο «θεσμικό» προφίλ Μητσοτάκη από Γεωργιάδη που στοχοποιεί την Κοβέσι προσωπικά
Η εκτός ορίων επίθεση Γεωργιάδη κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, με ανοίκειες αναφορές σε πολιτικές φιλοδοξίες της Λ. Κοβέσι και η εμφάνισή του ως αυτόκλητου (;) υπερασπιστή των Ελλήνων ανώτατων δικαστών, κουρελιάζει το αφήγημα της κυβέρνησης περί σεβασμού των ευρωπαϊκών δικαστικών θεσμών και καταδεικνύει την επιλεκτικότητα της «εμπιστοσύνης» της στη Δικαιοσύνη.

Μονακό – Μπαρτσελόνα 79-70: Οι Μονεγάσκοι στο δρόμο του Ολυμπιακού
Η Μονακό του «κοντού» ρόστερ επέδειξε τεράστια ψυχικά αποθέματα, νίκησε τη Μπαρτσελόνα με 79-70 και για 4η φορά σε 5 χρόνια θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά ή τα ημιτελικά της Euroleague

LIVE: Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης
LIVE: Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης για την 32η αγωνιστική La Liga.

LIVE: Σάντερλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ
LIVE: Σάντερλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σάντερλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 34η αγωνιστική Premier League.

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Παυλόπουλος: Η Κοβέσι και οι Έλληνες δικαστικοί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνουν καλά τη δουλειά τους
Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την ανανέωση της θητείας των Ελλήνων συνεργατών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τόνισε ο πρώην ΠτΔ Π. Παυλόπουλος

Όλα καλά – Ο Ίθαν Χοκ εγκρίνει τον γαμπρό του
Ο Ίθαν Χοκ «δεν βρίσκει λόγια» για να περιγράψει τη στιγμή που συνόδευσε την κόρη του στην εκκλησία

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Ίθαν Χοκ αναφέρθηκε στον γάμο της κόρης του, Μάγια Χοκ, με τον μουσικό Κρίστιαν Λι Χάτσον, που έλαβε χώρα την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Η κυβέρνηση Τραμπ διευκολύνει τις ομοσπονδιακές εκτελέσεις, επαναφέρει και το εκτελεστικό απόσπασμα
Εντολή Τραμπ για επαναφορά και διευκόλυνση της θανατικής ποινής για τα σοβαρότερα εγκλήματα, όπως και για τις δολοφονίες αστυνομικών και τα εγκλήματα μεταναστών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα

Κεφαλονιά: Οι αντιφάσεις και τα κενά που «καίνε» τους κατηγορούμενους για τον θάνατο της 19χρονης
Οι τρεις συλληφθέντες δίνουν διαφορετικές εκδοχές, ακόμα και για το ποιος κάλεσε το ασθενοφόρο ενώ φαίνεται να μην λένε και όλη την αλήθεια για τον 66χρονο

Στο «καναβάτσο» η κυβέρνηση για τη διαφθορά – Κοβέσι, Βουρλιώτης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης στριμώχνουν τον Μητσοτάκη
Τα μεγάλα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αρκετά για να συμπεράνει κανείς ότι η διαφθορά επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη ήρθε για να μείνει. Ωστόσο, η αλαζονεία της κυβέρνησης και η πεποίθηση ότι πάντα θα την «γλιτώνει» είναι προκλητική και προκαλεί γενικευμένη δυσαρέσκεια, κάτι που έχει φανεί άλλωστε και στις δημοσκοπήσεις

«Κλιματοπληθωρισμός»: Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει το κόστος διαβίωσης
Οι οικονομολόγοι και οι εκπρόσωποι των κεντρικών τραπεζών γίνονται όλο και πιο ικανοί στο να υπολογίζουν την σχέση της κλιματικής αλλαγής με τις αυξήσεις των τιμών

ΕΕ: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποκλείουν την ταχεία ένταξη της Ουκρανίας στην Ένωση
Οι ηγέτες των χωρών - μελών της ΕΕ είπαν στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι πως σκοπεύουν να τηρήσουν τους ενταξιακούς κανόνες για την είσοδο της Ουκρανίας στην ΕΕ, με την πρόθεση συμμετοχής σε συνόδους.

Πρεβολαράκη: Ασημένιο μετάλλιο στα 53κ. στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης
Στον τελικό των 53κ. του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πάλης στην Αλβανία, η Μαρία Πρεβολαράκη, ηττήθηκε στις λεπτομέρειες με 2-1 από την Ουκρανή Γεφρεμοβα και ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου

LIVE: Μονακό – Μπαρτσελόνα
LIVE: Μονακό – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Μπαρτσελόνα για το πλέι ιν της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Αλέξης Τσίπρας: Το Σάββατο τα αποκαλυπτήρια της νέας ιστοσελίδας του Ινστιτούτου – «Διαμορφώνοντας μαζί το κοινό μας μέλλον»
Με κεντρικό μήνυμα τη λέξη «Μαζί», ο Αλέξης Τσίπρας εγκαινιάζει τη νέα διαδικτυακή πλατφόρμα του Ινστιτούτου του, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο παρεμβάσεων και πολιτικού διαλόγου.

To φετινό βραβείο του World Press Photo ανήκει σε μια οικογένεια που διέλυσε η ICE
Το Ίδρυμα World Press Photo απένειμε το κορυφαίο βραβείο του στη φωτογραφία «Separated by ICE», μια λήψη που απεικονίζει δύο μικρά παιδιά να προσπαθήσουν να κρατήσουν τον πατέρα τους κοντά τους.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

